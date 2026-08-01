O Real Madrid está totalmente aberto à possibilidade de Vinicius deixar o clube neste verão, segundo a ESPN. O gigante espanhol deixou claro que não tem absolutamente nenhum plano de aumentar sua mais recente oferta de renovação contratual para o internacional brasileiro. O ponta de 26 anos tem apenas mais um ano restante em seu contrato atual, aumentando a pressão sobre todas as partes para encontrar uma solução rápida.

Ele deve retornar a Valdebebas para a pré-temporada na segunda-feira, imediatamente após suas férias pós-Copa do Mundo. Com intensas dúvidas ainda persistindo sobre seu futuro a longo prazo, dirigentes do Madrid acreditam que a decisão definitiva agora depende inteiramente do jogador. Ele precisa escolher entre assinar a extensão contratual proposta ou buscar formalmente uma transferência para outro clube.







