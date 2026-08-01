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Vinicius Jr. À VENDA! Real Madrid abre a porta para investida surpreendente do Arsenal após negociações por contrato emperrarem
Real Madrid está aberto à saída de Vinícius
O Real Madrid está totalmente aberto à possibilidade de Vinicius deixar o clube neste verão, segundo a ESPN. O gigante espanhol deixou claro que não tem absolutamente nenhum plano de aumentar sua mais recente oferta de renovação contratual para o internacional brasileiro. O ponta de 26 anos tem apenas mais um ano restante em seu contrato atual, aumentando a pressão sobre todas as partes para encontrar uma solução rápida.
Ele deve retornar a Valdebebas para a pré-temporada na segunda-feira, imediatamente após suas férias pós-Copa do Mundo. Com intensas dúvidas ainda persistindo sobre seu futuro a longo prazo, dirigentes do Madrid acreditam que a decisão definitiva agora depende inteiramente do jogador. Ele precisa escolher entre assinar a extensão contratual proposta ou buscar formalmente uma transferência para outro clube.
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Arsenal monitora a situação do brasileiro
O Arsenal observa atentamente o impasse em andamento na capital espanhola. Relatos indicam que o clube londrino vem estudando ativamente a viabilidade financeira de um acordo bombástico pelo atacante muito bem avaliado. A diretoria do Arsenal acredita firmemente que estaria em uma posição muito forte para garantir a contratação do jogador caso ele opte por sair. No entanto, uma fonte com ligação próxima ao jogador insistiu publicamente que não houve contato direto com o clube de Londres até este momento.
Esse complexo impasse contratual é uma questão de longa data entre dirigentes de Madri e os representantes do jogador. Na temporada passada, foi amplamente noticiado que Vinícius não tinha pressa para renovar, escolhendo deliberadamente adiar qualquer avanço significativo nas negociações até depois do fim da Copa do Mundo.
Um período frustrante no Bernabéu
Vinícius chegou inicialmente ao Madrid em 2018, ainda adolescente e cercado de grande expectativa, e rapidamente se firmou como uma superstar global. O atacante marcou em duas finais diferentes da Champions League e terminou como vice-colocado na Bola de Ouro masculina de 2024.
Apesar de seu brilho individual inegável, o atacante ficou visivelmente insatisfeito na temporada passada sob o comando do ex-técnico Xabi Alonso. O caso mais notável foi sua reação de raiva ao ser substituído durante um tenso clássico contra o Barcelona no Bernabeu.
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Preparativos da pré-temporada começam na Áustria
Enquanto Vinícius leva tempo para decidir seu futuro definitivo, o Madrid precisa dar sequência à sua exigente agenda de verão. A equipe enfrenta a Fiorentina, da Itália, na Áustria, no sábado, em seu primeiro amistoso oficial de pré-temporada, depois de jogos-treino com portões fechados contra Alcorcon e Leganes.
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