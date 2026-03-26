Vini Jr. admite ser protagonista da seleção brasileira e despista sobre favoritismo para a Copa do Mundo

Vinícius Júnior concedeu entrevista na manhã desta quarta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, antes do treino da Seleção Brasileira, que enfrenta a França nesta quinta-feira, em Boston. Em alta no Real Madrid, o atacante garantiu estar preparado para assumir um papel de protagonismo com a camisa amarelinha.

“Não ligo muito para o que as pessoas falam. Eu sei do meu trabalho e da minha dedicação para chegar bem na Copa do Mundo. É onde todos querem estar. Tento sempre viver minha melhor fase, com gols e assistências”, afirmou.

“Estou no momento mais feliz da minha carreira. Tudo que faço no Real Madrid quero repetir aqui na Seleção”, completou.



