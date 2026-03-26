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Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Vini Jr. admite ser protagonista da seleção brasileira e despista sobre favoritismo para a Copa do Mundo

Vinicius Junior
Brasil
Copa do Mundo

Vivendo grande fase na carreira, atacante projeta protagonismo na Seleção e destaca confiança no trabalho de Ancelotti rumo à Copa

Vinícius Júnior concedeu entrevista na manhã desta quarta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, antes do treino da Seleção Brasileira, que enfrenta a França nesta quinta-feira, em Boston. Em alta no Real Madrid, o atacante garantiu estar preparado para assumir um papel de protagonismo com a camisa amarelinha.

“Não ligo muito para o que as pessoas falam. Eu sei do meu trabalho e da minha dedicação para chegar bem na Copa do Mundo. É onde todos querem estar. Tento sempre viver minha melhor fase, com gols e assistências”, afirmou.

“Estou no momento mais feliz da minha carreira. Tudo que faço no Real Madrid quero repetir aqui na Seleção”, completou.

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  • Brazil v Colombia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Compatriotas também em alta

    Além do próprio momento, Vini destacou a boa fase de outros brasileiros que atuam no futebol europeu e que podem ser decisivos na Copa do Mundo.

    “Imagino que todos queiram que eu seja um dos protagonistas, e estou preparado para isso. Já joguei uma Copa e não quero perder novamente. Tenho me cuidado muito, trabalhado forte. Temos o Raphinha, o João Pedro, além dos mais novos como Endrick e Estêvão. Todo mundo está pronto. Uma Copa pode ser decidida em detalhes, em uma bola parada”, disse.

    Mesmo com tantos nomes em destaque, o atacante evitou colocar o Brasil como favorito ao título, citando o ciclo recente da equipe, marcado por mudanças no comando técnico.

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    Favoritismo do Brasil

    “Acredito que não somos favoritos pelos resultados recentes. Mas o peso da camisa e a qualidade dos jogadores contam muito. Faltava encaixar. Com a chegada do Carlo Ancelotti, temos uma ideia de jogo mais clara. Ele tira a pressão da gente. Não queremos o rótulo de favoritos, queremos colocar o Brasil no topo novamente”, explicou.

    Vini também comentou sobre a importância do duelo contra a França, destacando o nível do adversário e o peso do confronto como preparação para a Copa.

    “Vai ser um jogo muito importante. A França é uma grande seleção, tenho companheiros lá do Real Madrid. Deve ser um jogo aberto, ninguém vai querer só se defender. Será um ótimo teste para nós”, analisou.

    Brasil e França se enfrentam nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), em Boston. Depois, no dia 31, a Seleção encara a Croácia, em Orlando, nos últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026.

    Ancelotti divulgará a lista definitiva no dia 18 de maio, no Rio de Janeiro. Antes do Mundial, o Brasil ainda terá compromissos contra o Panamá, no Maracanã, e outro amistoso em Cleveland, nos Estados Unidos.


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    Expectativas com Ancelotti, e Neymar

    Sobre Ancelotti, o atacante ressaltou a proximidade do treinador com o elenco e a confiança no trabalho desenvolvido.

    “O Mister conversa bastante com os jogadores, pergunta onde preferimos atuar, como gostamos de nos posicionar. Mas a decisão final é dele. Esse diálogo é importante porque aprendemos muito. Esperamos assimilar as ideias dele o mais rápido possível dentro de campo”, disse.

    Por fim, Vini comentou a possível volta de Neymar à Seleção e destacou a importância do camisa 10 para o grupo.

    “Nas últimas temporadas eu fui um dos melhores, o Raphinha também, o Casemiro nem se fala. Mas a cobrança pelo Neymar é normal. Ele é um dos meus ídolos. Está fazendo de tudo para voltar 100%. A decisão é do treinador, mas nós sempre queremos jogar com os melhores”, finalizou.

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