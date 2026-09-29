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cm grafica montella
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Vincenzo Montella sob pressão, torcedores: "Peça demissão". Ele: "Fico, há três anos estávamos na Liga C"

Turquia x Itália
Turquia
Itália
Liga das Nações A

Sob acusação. Segundo os torcedores turcos, Vincenzo Montella é o responsável pelo mau momento da Turquia, derrotada na estreia contra a França e ontem contra a Itália. Em Bursa, os torcedores locais pediram em altos brados a demissão do ex-Milan e Fiorentina, que na coletiva de imprensa descartou essa possibilidade: "Não tenho nenhuma intenção de me demitir. Acredito no trabalho feito, permaneci também quando recebi ofertas importantes. Tenho confiança nos jogadores, juntos chegamos até aqui".

  • Da Lega C à Lega A

    "Há três anos, esta equipe estava na Liga C, depois comigo vencemos a Liga B. Hoje estamos na Liga A. Está claro que o nível subiu. Jogar a cada três dias contra esses adversários é complicado. Antes da partida, li as avaliações das equipes: Itália 840 milhões de euros, Turquia 417 milhões de euros! Os jornais davam a impressão de que nos esperava um jogo fácil. Eu disse aos meus jogadores que não seria fácil."


  • Abordagem errada

    "Precisamos dizer: nossa abordagem para a partida, sobretudo no primeiro tempo, não esteve à altura do nível dos adversários. Não estamos acostumados a jogar uma partida a cada três dias. Merecemos as vaias e as críticas no primeiro tempo. Isso me incomoda! Começamos melhor depois do 3 a 1, e depois tivemos um gol anulado! Tento permanecer calmo quando analiso as partidas. Mas, de modo geral, não temos o hábito de jogar partidas desse nível a cada três dias."

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