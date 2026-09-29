Vincenzo Montella sob ataque, torcedores: "Peça demissão". Ele: "Fico, há três anos estávamos na Liga C"

"Precisamos dizer: a nossa postura no jogo, sobretudo no primeiro tempo, não esteve à altura do nível dos adversários. Não estamos acostumados a jogar uma partida a cada três dias. Merecemos as vaias e as críticas no primeiro tempo. Isso me incomoda! Começamos melhor depois do 3 a 1, e depois anularam um gol nosso! Tento manter a calma quando analiso os jogos. Mas, de modo geral, não temos o hábito de jogar partidas desse nível a cada três dias."