Na mira. Segundo os torcedores turcos, Vincenzo Montella é o responsável pelo mau momento da Turquia, derrotada na estreia contra a França e ontem contra a Itália. Em Bursa, os torcedores locais pediram em alto e bom som a demissão do ex-Milan e Fiorentina, que na entrevista coletiva descartou a possibilidade: "Não tenho nenhuma intenção de renunciar. Acredito no trabalho feito, fiquei mesmo quando recebi ofertas importantes. Tenho confiança nos jogadores, juntos chegamos até aqui".
Vincenzo Montella sob ataque, torcedores: "Peça demissão". Ele: "Fico, há três anos estávamos na Liga C"
DA SÉRIE C À SÉRIE A
"Há três anos, esta equipe estava na Liga C, depois comigo vencemos a Liga B. Hoje estamos na Liga A. É claro que o nível subiu. Jogar a cada três dias contra esses adversários é complicado. Antes da partida, li as avaliações das equipes: Itália, 840 milhões de euros; Turquia, 417 milhões de euros! Os jornais davam a impressão de que uma partida fácil nos esperava. Eu disse aos meus jogadores que não seria fácil."
Abordagem errada
"Precisamos dizer: a nossa postura no jogo, sobretudo no primeiro tempo, não esteve à altura do nível dos adversários. Não estamos acostumados a jogar uma partida a cada três dias. Merecemos as vaias e as críticas no primeiro tempo. Isso me incomoda! Começamos melhor depois do 3 a 1, e depois anularam um gol nosso! Tento manter a calma quando analiso os jogos. Mas, de modo geral, não temos o hábito de jogar partidas desse nível a cada três dias."
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