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Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Vincenzo Montella rejeita pedidos de renúncia após a Turquia sofrer dura derrota para a Itália

V. Montella
Turquia
Itália
Liga das Nações A

Vincenzo Montella rejeitou de forma categórica as sugestões de que poderia deixar o cargo de técnico da Turquia, apesar de enfrentar forte pressão dos próprios torcedores. O ex-atacante de Roma e Milan viu sua equipe ser atropelada em uma derrota contundente por 4 a 1 para a Itália em casa.

  • Montella fala sobre a hostilidade em Bursa

    A atmosfera na Timsah Arena, em Bursa, ficou tóxica quando a Turquia sofreu uma derrota decepcionante nas mãos da Itália. Com os visitantes abrindo três gols de vantagem antes da meia hora de jogo, torcedores da casa, frustrados, começaram a entoar cânticos pedindo a saída do técnico. A contestação vocal foi um contraste gritante com o recente otimismo em torno da seleção nacional, mas o treinador italiano segue firme em seu compromisso com o projeto, apesar da pressão crescente vinda das arquibancadas.

    Respondendo aos pedidos por sua saída durante seus compromissos pós-jogo, Montella foi desafiador sobre sua posição. "Renúncia? Não estou absolutamente pensando em sair. Sinto o apoio dos rapazes e não imaginei sair nem quando tive propostas interessantes. Chegamos até aqui juntos e estou motivado para continuar", disse o técnico à Sky Sport Italia.

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    Defendendo o elenco contra a reação negativa da torcida

    Não foi apenas o técnico que sentiu a ira da torcida turca; vários jogadores foram alvos de críticas, incluindo o goleiro Altay Bayindir. Montella admitiu que foi difícil testemunhar os ataques direcionados a seus jogadores, principalmente diante do progresso que a equipe fez nos últimos anos. Ele pediu aos torcedores que mantivessem a perspectiva e a humildade, em vez de reagirem puramente à emoção de um único mau resultado contra um adversário de primeira linha.

    "As vaias? As dirigidas ao Altay pelo erro me machucaram. Todos nós precisamos ser um pouco mais humildes: eu, o time e o ambiente. Eu entendo os estados de espírito, mas é importante não se deixar levar. Não me falta equilíbrio. E tenho orgulho da reação do time apesar de a torcida estar contra eles", comentou Montella. Em seguida, ele reforçou sua postura de proteção ao grupo ao acrescentar: "Esses caras não merecem isso pelo que mostraram nos últimos três anos."

  • Analisando um primeiro tempo desastroso

    O desempenho da Turquia nos estágios iniciais foi marcado por erros e falta de disciplina tática, o que permitiu à Itália assumir controle total da partida. Montella apontou o desgaste físico e mental do calendário internacional moderno como fator principal para o início lento. A incapacidade de manter a intensidade em dois jogos em três dias segue sendo um obstáculo significativo para sua equipe em desenvolvimento, enquanto tenta diminuir a diferença em relação às seleções de elite da Europa.

    Ao fazer uma avaliação franca das falhas técnicas, Montella afirmou: "Devemos esquecer a primeira meia hora. Jogar a cada três dias neste nível exige um hábito que não temos. É uma questão de recuperação, tanto mental quanto física. Eles foram superiores na abordagem, mas não corremos de maneira coordenada e perdemos a confiança."

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    As dificuldades na Liga das Nações continuam

    O placar de 4 a 1 evidencia uma preocupação crescente em relação à solidez defensiva da Turquia diante de adversários de alto nível. Enquanto a Itália celebrou uma vitória convincente, que mantém seu embalo no grupo, a Turquia agora precisa fazer uma análise aprofundada para entender por que foi superada com tanta facilidade em Bursa. O resultado deixa Montella com muito trabalho tático a fazer antes da próxima rodada, enquanto tenta restabelecer a confiança de uma torcida que tem se mostrado cada vez mais impaciente. Com a tabela da Liga das Nações em uma situação menos favorável, as próximas partidas serão cruciais para Montella calar seus críticos e demonstrar que sua equipe realmente pode competir neste nível mais alto do futebol internacional.

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