Não foi apenas o técnico que sentiu a ira da torcida turca; vários jogadores foram alvos de críticas, incluindo o goleiro Altay Bayindir. Montella admitiu que foi difícil testemunhar os ataques direcionados a seus jogadores, principalmente diante do progresso que a equipe fez nos últimos anos. Ele pediu aos torcedores que mantivessem a perspectiva e a humildade, em vez de reagirem puramente à emoção de um único mau resultado contra um adversário de primeira linha.

"As vaias? As dirigidas ao Altay pelo erro me machucaram. Todos nós precisamos ser um pouco mais humildes: eu, o time e o ambiente. Eu entendo os estados de espírito, mas é importante não se deixar levar. Não me falta equilíbrio. E tenho orgulho da reação do time apesar de a torcida estar contra eles", comentou Montella. Em seguida, ele reforçou sua postura de proteção ao grupo ao acrescentar: "Esses caras não merecem isso pelo que mostraram nos últimos três anos."