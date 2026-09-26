A Turquia sofreu uma frustrante e apertada derrota por 1 a 0 para a França em seu mais recente confronto pela Liga das Nações da Uefa. Kylian Mbappe marcou o único gol da partida, completando uma assistência de Michael Olise para abrir o placar. O jogo de alto nível não ficou sem baixas. O atacante do Real Madrid mais tarde foi forçado a deixar o campo com uma preocupante lesão no joelho.

Apesar do decepcionante resultado final, o técnico da Turquia, Montella, foi só elogios para seus jogadores. O treinador italiano sentiu que sua equipe apresentou uma atuação resiliente que merecia um desfecho muito melhor.