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Turkey-Faces-Bulgaria-QualifierAFP
Yosua Arya
Traduzido por

Vincenzo Montella elogia atuação "incrível" da Turquia apesar da derrota para a França

V. Montella
Turquia
França
Turquia x França
Liga das Nações A

Vincenzo Montella demonstrou enorme orgulho da Turquia, apesar de ter sofrido uma derrota apertada para a França na Liga das Nações. O treinador agora desafiou seus jogadores a mostrarem exatamente o mesmo espírito quando receberem a Itália em um confronto crucial na parte de baixo da tabela.

  • Uma derrota frustrante para a Turquia

    A Turquia sofreu uma frustrante e apertada derrota por 1 a 0 para a França em seu mais recente confronto pela Liga das Nações da Uefa. Kylian Mbappe marcou o único gol da partida, completando uma assistência de Michael Olise para abrir o placar. O jogo de alto nível não ficou sem baixas. O atacante do Real Madrid mais tarde foi forçado a deixar o campo com uma preocupante lesão no joelho.

    Apesar do decepcionante resultado final, o técnico da Turquia, Montella, foi só elogios para seus jogadores. O treinador italiano sentiu que sua equipe apresentou uma atuação resiliente que merecia um desfecho muito melhor.

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  • Türkiye v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport

    Montella exalta uma atuação incrível

    Montella se recusou a deixar que a derrota apertada ofuscasse o que ele considerou um brilhante esforço coletivo. Ele sentiu que sua equipe fez uma atuação que realmente mandou um recado contra uma adversária internacional de primeira linha.

    "Estou orgulhoso, é uma pena que não tenhamos conseguido deixar o campo com um resultado positivo", disse Montella à Sky Sport Italia. "Foi uma atuação incrível, uma das nossas melhores, especialmente considerando contra quem estávamos jogando. Sabíamos que não se pode cometer nem meio erro contra equipes assim, mas também achei que tivemos as nossas chances e foi um jogo muito equilibrado."

  • Batendo de frente com os franceses

    Embora a França, como era previsível, tenha ficado com a maior parte da posse de bola, as estatísticas gerais da partida pintaram um quadro de um duelo intensamente competitivo e equilibrado. As duas equipes, de forma surpreendente, registraram exatamente 11 finalizações e exigiram três defesas dos respectivos goleiros.

    A Turquia provou que pode competir com confiança contra os melhores, criando oportunidades reais para tirar algo da partida. No entanto, acabou ficando aquém diante de uma França letal, que aproveitou uma rara falta de concentração.

    "Vi um grande espírito de equipe e isso é algo que precisamos levar conosco para os próximos jogos", acrescentou Montella. "Não será fácil se recuperar física e mentalmente tão rapidamente, então precisamos desse espírito acima de tudo. Sinto pelos meus rapazes, porque eles realmente deram tudo de si hoje."

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  • FBL-EUR-NATIONS-TUR-FRAAFP

    Um confronto crucial da Liga das Nações

    A Turquia agora precisa se reagrupar e se recuperar rapidamente antes de um confronto crucial em casa contra a Itália na segunda-feira. As duas seleções estão desesperadas por uma vitória para sair da lanterna do grupo, após perderem em suas estreias. A Itália atualmente ocupa a última colocação, no saldo de gols, depois de sofrer uma prejudicial derrota em casa por 2 a 0 para a Bélgica.

    A Turquia receberá este confronto decisivo no Ataturk Spor Kompleksi Matli Stadyumu, em Bursa. No entanto, o time de Montella não contará com Ugurcan Cakir, já que o goleiro está suspenso após receber um cartão vermelho nos minutos finais contra a França.

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