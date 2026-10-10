Getty Images Sport
Traduzido por
Vincenzo Montella é demitido pela Turquia após colapso horrível na Liga das Nações
Um fim brutal para o técnico italiano
Apesar de um início promissor em seu comando, em setembro de 2023, o ex-atacante da Roma não conseguiu conter uma forte queda de desempenho que deixou a equipe na lanterna de seu grupo. O anúncio vem após um período particularmente doloroso para a seleção, incluindo duas derrotas para a Itália, uma derrota por 3 a 0 fora de casa contra a Bélgica e uma derrota por 1 a 0 em casa para a França. Esses resultados forçaram a mão dos dirigentes da federação, que entenderam que uma mudança era necessária antes da próxima Data Fifa.
Em um breve comunicado oficial divulgado nas redes sociais, a entidade deixou clara a decisão ao público. "Foi decidido não continuar com o senhor Vincenzo Montella como técnico da seleção nacional", anunciou a TFF em seu site oficial.
- AFP
De herói a vilão
O técnico de 52 anos, que anteriormente teve passagens por Fiorentina, AC Milan e Sevilla, inicialmente havia conquistado os torcedores turcos ao levar o país às quartas de final da Euro 2024. No entanto, essa boa vontade evaporou rapidamente, à medida que a equipe teve dificuldades para encontrar consistência.
A pressão sobre Montella vinha aumentando muito antes de começarem as dificuldades na Nations League, em grande parte por causa de uma campanha decepcionante na Copa do Mundo de 2026. Embora a Turquia tenha conseguido uma vitória sobre os coanfitriões Estados Unidos em sua última partida da fase de grupos, isso não foi suficiente para salvar seu torneio. O país ganhou a indesejada distinção de ser o primeiro eliminado da competição, resultado que muitos viram como um fracasso significativo, dado o talento disponível no elenco.
Defendendo o indefensável na derrota
Antes de sua demissão, Montella tentou se manter desafiador, argumentando que sua equipe ainda mostrava sinais de progresso apesar das derrotas crescentes. Ele apontou a qualidade técnica da oposição como uma razão principal para os maus resultados. "Frustração? Não sei se frustração é o termo certo, certamente fizemos um bom jogo. Jogamos em igualdade de condições e talvez até tenhamos feito um pouco mais. Sofremos três gols exclusivamente em lances, e não é a primeira vez. Como treinador, estou satisfeito com a atitude e a personalidade dos rapazes", disse ele após a derrota para a Itália, em Bolonha.
Montella também destacou as vastas diferenças econômicas entre sua equipe e as gigantes europeias já estabelecidas. Ele sugeriu que a profundidade disponível para seleções como a Itália tornava difícil para a Turquia competir ao longo de 90 minutos. "Se eu olho para as substituições da Itália, com Calafiori, Esposito e Tonali, provavelmente um valor total de 350 milhões entrou em campo. Nesse sentido, não acho que seja culpa de ninguém, muito menos dos meus jogadores, que se sustentaram, tanto tática quanto tecnicamente, contra uma equipe desse nível", afirmou.
- AFP
O caminho à frente para a Turquia
Com a saída de Montella, a federação turca precisa agir rapidamente para encontrar um substituto antes da retomada da pausa internacional em novembro. A equipe está programada para receber a Bélgica em 12 de novembro, antes de uma difícil viagem para enfrentar a França apenas três dias depois. Esses jogos serão cruciais para que o novo técnico restaure um pouco de orgulho e estabilidade a uma seleção nacional que perdeu o rumo nos últimos meses.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.