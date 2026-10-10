Vincenzo Montella é demitido pela Turquia após colapso horrível na Liga das Nações

Apesar de um início promissor em seu comando, em setembro de 2023, o ex-atacante da Roma não conseguiu conter uma forte queda de desempenho que deixou a equipe na lanterna de seu grupo. O anúncio vem após um período particularmente doloroso para a seleção, incluindo duas derrotas para a Itália, uma derrota por 3 a 0 fora de casa contra a Bélgica e uma derrota por 1 a 0 em casa para a França. Esses resultados forçaram a mão dos dirigentes da federação, que entenderam que uma mudança era necessária antes da próxima Data Fifa.

Em um breve comunicado oficial divulgado nas redes sociais, a entidade deixou clara a decisão ao público. "Foi decidido não continuar com o senhor Vincenzo Montella como técnico da seleção nacional", anunciou a TFF em seu site oficial.