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Vincent Kompany traz grande atualização sobre Jamal Musiala, já que a estrela do Bayern de Munique deve desfalcar a estreia na Bundesliga
Musiala volta aos treinos
Musiala deu um passo significativo à frente em sua recuperação ao voltar aos treinos com o elenco na quinta-feira, apesar de ter sido descartado da primeira partida da liga do Bayern na nova temporada. O meia de 23 anos está sob supervisão médica rigorosa após uma série de incidentes preocupantes durante a preparação de verão do clube. Kompany deu uma perspectiva otimista sobre a evolução do meio-campista, observando que ele está reagindo bem a isso enquanto seu corpo se ajusta a um aumento na medicação atual
Kompany detalhou o processo, ressaltando que a saúde de longo prazo do jogador continua sendo a prioridade absoluta do gigante da Bundesliga. "Isso significa que ele está se acostumando ao aumento da medicação, que está reagindo bem a isso", disse Kompany. "Ele voltará a integrar o elenco em algum momento e jogará normalmente de novo, mas, claro, tomaremos essa decisão em conjunto com todos os especialistas (médicos) e assim por diante. Ele está bem. Vai participar do treino com o time hoje. Mas não estará no elenco amanhã."
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Gerenciando a recuperação do jogador
A decisão de deixar Musiala fora do confronto com o Stuttgart é puramente por precaução, refletindo a abordagem cautelosa do Bayern em relação ao bem-estar dos jogadores. Max Eberl já havia detalhado os desafios envolvidos em equilibrar as exigências do futebol profissional com as necessidades neurológicas específicas de Musiala. Ao envolver um painel de especialistas médicos, o Bayern está garantindo que cada etapa do retorno seja respaldada por dados científicos e orientação especializada.
"Agora a tarefa é ajustar a medicação novamente para que ele volte ao ponto em que estávamos antes, um estado em que ele estava sem convulsões havia muito, muito tempo", disse o diretor esportivo do Bayern.
O problema neurológico por trás dos colapsos
A preocupação em torno de Musiala decorre de dois incidentes separados neste mês em que o meio-campista caiu no gramado. O primeiro ocorreu durante um amistoso contra o RB Leipzig em 15 de agosto, e o segundo aconteceu apenas três dias depois, em uma partida contra o Heidenheim. Esses episódios levaram a uma investigação médica intensiva para determinar a causa subjacente dos desmaios. O próprio Musiala acabou esclarecendo a situação ao revelar que havia sido diagnosticado com "crises de ausência causadas por uma disfunção neurológica.
A equipe médica do Bayern vem trabalhando para ajustar o plano de tratamento do jogador e evitar qualquer recorrência dessas crises. O objetivo principal agora é encontrar o equilíbrio ideal com a medicação para devolvê-lo à condição estável da qual desfrutou ao longo da temporada passada.
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Bayern se prepara para o teste contra o Stuttgart
Na ausência de Musiala, Kompany terá de buscar em outro lugar a faísca necessária para furar a defesa de um resistente Stuttgart. O Bayern está determinado a iniciar a defesa do título com uma vitória convincente em casa, e o treinador espera uma atuação profissional para dar o tom dos meses que estão por vir.
"Eu sempre tenho na cabeça a convicção de que podemos ser bem-sucedidos no fim. Mas você nunca tem certeza, e isso também te dá motivação. Na minha cabeça, tenho zero títulos, preciso mostrar tudo de novo", afirmou.
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