Musiala deu um passo significativo à frente em sua recuperação ao voltar aos treinos com o elenco na quinta-feira, apesar de ter sido descartado da primeira partida da liga do Bayern na nova temporada. O meia de 23 anos está sob supervisão médica rigorosa após uma série de incidentes preocupantes durante a preparação de verão do clube. Kompany deu uma perspectiva otimista sobre a evolução do meio-campista, observando que ele está reagindo bem a isso enquanto seu corpo se ajusta a um aumento na medicação atual

Kompany detalhou o processo, ressaltando que a saúde de longo prazo do jogador continua sendo a prioridade absoluta do gigante da Bundesliga. "Isso significa que ele está se acostumando ao aumento da medicação, que está reagindo bem a isso", disse Kompany. "Ele voltará a integrar o elenco em algum momento e jogará normalmente de novo, mas, claro, tomaremos essa decisão em conjunto com todos os especialistas (médicos) e assim por diante. Ele está bem. Vai participar do treino com o time hoje. Mas não estará no elenco amanhã."