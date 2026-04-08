Vincent Kompany tem “uma enorme dívida de gratidão” para com o Bayern de Munique, enquanto o CEO elogia Manuel Neuer como o “fator X” na vitória contra o Real Madrid

Após a vitória conquistada com muito esforço na capital espanhola, a diretoria do Bayern não hesitou em reconhecer a preparação tática do seu treinador principal. Ao se dirigir à equipe durante o banquete pós-jogo, Dreesen destacou Kompany por seu papel no triunfo. As palavras do CEO refletiram uma confiança crescente no técnico, que conseguiu superar com sucesso um dos desafios mais difíceis do futebol europeu.

“Vincent, todos nós temos uma enorme dívida de gratidão com você. Você preparou a equipe perfeitamente para o adversário, para o jogo e para este estádio”, disse Dreesen durante seu discurso. Ele continuou elogiando o esforço geral do elenco, acrescentando: “Vocês tiveram um desempenho fantástico. Foi uma ótima atuação coletiva.”

A vitória coloca o Bayern em uma posição de vantagem na busca por garantir uma vaga nas semifinais contra o Paris Saint-Germain ou o Liverpool.



