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Vincent Kompany tem “uma enorme dívida de gratidão” para com o Bayern de Munique, enquanto o CEO elogia Manuel Neuer como o “fator X” na vitória contra o Real Madrid
A aula magistral de Kompany recebe elogios da diretoria
Após a vitória conquistada com muito esforço na capital espanhola, a diretoria do Bayern não hesitou em reconhecer a preparação tática do seu treinador principal. Ao se dirigir à equipe durante o banquete pós-jogo, Dreesen destacou Kompany por seu papel no triunfo. As palavras do CEO refletiram uma confiança crescente no técnico, que conseguiu superar com sucesso um dos desafios mais difíceis do futebol europeu.
“Vincent, todos nós temos uma enorme dívida de gratidão com você. Você preparou a equipe perfeitamente para o adversário, para o jogo e para este estádio”, disse Dreesen durante seu discurso. Ele continuou elogiando o esforço geral do elenco, acrescentando: “Vocês tiveram um desempenho fantástico. Foi uma ótima atuação coletiva.”
A vitória coloca o Bayern em uma posição de vantagem na busca por garantir uma vaga nas semifinais contra o Paris Saint-Germain ou o Liverpool.
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Neuer continua sendo o fator X de nível mundial
Embora Kompany tenha recebido os louros táticos, o desempenho de Neuer no gol foi o principal assunto após a partida. Aos 40 anos, o experiente goleiro provou que continua entre a elite, realizando várias defesas cruciais para preservar a vantagem do Bayern e conquistar o prêmio de melhor jogador da partida. Sua capacidade de frustrar o ataque repleto de estrelas do Real Madrid foi o fator decisivo ao longo dos noventa minutos.
Dreesen foi efusivo em seus elogios ao capitão do clube, destacando a disparidade na qualidade dos goleiros naquela noite. “Tivemos algo em nosso jogo hoje que o Real não teve: nosso fator X, nosso jogador de 40 anos, nosso goleiro de classe mundial. Manuel, você foi extraordinário hoje”, comentou o CEO.
Apesar de algumas distribuições vacilantes em alguns momentos, Neuer se destacou pela confiança que exalava dentro da sua própria área, ao impedir jogadas de nomes como Kylian Mbappé e Vinícius Jr.
Superando os fantasmas do Bernabéu
Uma vitória em Madri é um feito raro para o gigante bávaro, que tem enfrentado dificuldades no Bernabéu nos últimos anos. A atmosfera hostil e o brilhantismo individual de jogadores do calibre de Mbappé e Vinícius muitas vezes se mostraram difíceis de superar no passado, mas a estratégia tática de Kompany permitiu ao Bayern dominar longos períodos da partida. Os gols de Luis Díaz e Harry Kane deram aos visitantes a vantagem necessária para garantir um resultado histórico.
A intensidade da partida era palpável, com o Real Madrid pressionando no final para buscar o empate depois que Mbappé descontou. No entanto, a disciplina da equipe alemã permaneceu intacta. Foi uma mudança significativa para uma equipe que frequentemente ficava aquém neste estádio específico, finalmente pondo fim a uma sequência negativa que pairava sobre a história recente do clube contra os 15 vezes campeões e mestres perenes da competição, comemorando a primeira vitória dos alemães sobre o Real Madrid em 14 anos.
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O trabalho está apenas pela metade
Apesar das comemorações e dos elogios da diretoria, Dreesen teve o cuidado de lembrar à sua comissão técnica e aos jogadores que a disputa está longe de ter chegado ao fim. Vencer a primeira partida fora de casa é uma vantagem enorme, mas o jogo de volta na Allianz Arena exigirá o mesmo nível de concentração para que consigam garantir sua vaga nas semifinais.