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Vincent Kompany surpreende com elogios a Vinicius Júnior após a vitória do Bayern de Munique sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões
Kompany presta homenagem ao ícone do Real Madrid
O Bayern garantiu uma vantagem mínima na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, após uma exibição impecável na capital espanhola. A equipe de Kompany abriu uma vantagem de dois gols com Luis Díaz e Harry Kane, que voltava a jogar, antes que um gol de Kylian Mbappé no final da partida reduzisse a diferença para os anfitriões. Após a partida, Kompany prestou uma homenagem inesperada a Vinícius, com quem se encontrou pela primeira vez durante um abraço à beira do campo antes do segundo tempo.
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A humanidade acima dos resultados esportivos
Em uma entrevista sincera após a partida para a Amazon Prime, Kompany destacou que seu respeito pelo atacante do Real Madrid vai além dos limites do campo.
Refletindo sobre seu encontro à beira do campo com o ponta e a importância de sua presença na partida, Kompany afirmou: “Foi a primeira vez que o encontrei. Vini precisa continuar exatamente como é. Ele tem todo o meu apoio — independentemente de ser um jogador adversário ou não. Precisamos de jogadores que sejam diferentes. Nós nos alegramos com o sucesso desses jogadores. Foi o mesmo com Franck Ribéry no Bayern. Você tem o direito de ter uma opinião, mas nunca deve ultrapassar os limites.”
Posição contra o racismo
Os comentários de apoio de Kompany têm origem em sua longa defesa da proteção aos jogadores, especialmente após um suposto incidente de racismo envolvendo Vinicius e Gianluca Prestianni, do Benfica, em fevereiro. O técnico belga já havia proferido um monólogo contundente de quase 12 minutos sobre o assunto, recorrendo à sua própria origem para abordar questões sistêmicas.
Reforçando sua convicção de que a dignidade dos jogadores supera os resultados competitivos, o técnico do Bayern concluiu: “É por isso que tenho muito respeito pelo Vini. É claro que não quero que ele jogue muito bem contra nós, mas esse respeito sempre estará acima do resultado.”
- AFP
A pressão recai sobre Munique
Os dois gigantes europeus se enfrentam novamente na próxima quarta-feira na Allianz Arena, onde o Bayern precisa defender a vantagem de um gol para chegar às semifinais. Antes da partida de volta, o Real Madrid enfrenta um desafio no campeonato nacional contra o Girona para recuperar sua eficiência, enquanto o Bayern viaja para enfrentar o St. Pauli para manter o ritmo na Bundesliga. A equipe de Kompany estará atenta a uma reação do Real Madrid, especialmente com Vinícius e companhia ansiosos por reverter o déficit no que promete ser um confronto emocionante.