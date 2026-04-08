Vincent Kompany surpreende com elogios a Vinicius Júnior após a vitória do Bayern de Munique sobre o Real Madrid na Liga dos Campeões

Em uma entrevista sincera após a partida para a Amazon Prime, Kompany destacou que seu respeito pelo atacante do Real Madrid vai além dos limites do campo.

Refletindo sobre seu encontro à beira do campo com o ponta e a importância de sua presença na partida, Kompany afirmou: “Foi a primeira vez que o encontrei. Vini precisa continuar exatamente como é. Ele tem todo o meu apoio — independentemente de ser um jogador adversário ou não. Precisamos de jogadores que sejam diferentes. Nós nos alegramos com o sucesso desses jogadores. Foi o mesmo com Franck Ribéry no Bayern. Você tem o direito de ter uma opinião, mas nunca deve ultrapassar os limites.”