Kompany não quer deixar nada ao acaso enquanto o Bayern se prepara para um desafio incomum na Noruega. O time alemão costuma fazer seu último treino na Sabener Strase antes de viajar para jogos fora de casa, mas o gramado sintético em Stavanger levou a uma mudança de protocolo. Para garantir que seus jogadores se adaptem ao quique da bola e à sensação de jogar nesse piso, Kompany programou um voo para a manhã de segunda-feira, a fim de realizar um treino no campo onde será disputada a partida.

O técnico belga explicou a necessidade dessa mudança de rotina e observou que ele próprio não tem experiência com o piso. “Em 20 anos de carreira, nunca joguei em gramado artificial. Se os jogadores tiverem de fazer isso pela primeira vez, talvez seja melhor treinarmos lá uma vez para termos uma ideia de como é, por exemplo, que tipo de chuteira é preciso usar. Eu mesmo não sei a resposta. E prefiro não descobrir isso no dia do jogo, mas um dia antes. Acho que essa é a decisão certa para termos um pouco mais de informação antes da partida”, afirmou, segundo o Bild.