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Vincent Kompany se recusa a usar o gramado sintético como desculpa antes de confronto difícil pela Champions League contra o Viking
Kompany se prepara para um cenário pouco familiar
Kompany não quer deixar nada ao acaso enquanto o Bayern se prepara para um desafio incomum na Noruega. O time alemão costuma fazer seu último treino na Sabener Strase antes de viajar para jogos fora de casa, mas o gramado sintético em Stavanger levou a uma mudança de protocolo. Para garantir que seus jogadores se adaptem ao quique da bola e à sensação de jogar nesse piso, Kompany programou um voo para a manhã de segunda-feira, a fim de realizar um treino no campo onde será disputada a partida.
O técnico belga explicou a necessidade dessa mudança de rotina e observou que ele próprio não tem experiência com o piso. “Em 20 anos de carreira, nunca joguei em gramado artificial. Se os jogadores tiverem de fazer isso pela primeira vez, talvez seja melhor treinarmos lá uma vez para termos uma ideia de como é, por exemplo, que tipo de chuteira é preciso usar. Eu mesmo não sei a resposta. E prefiro não descobrir isso no dia do jogo, mas um dia antes. Acho que essa é a decisão certa para termos um pouco mais de informação antes da partida”, afirmou, segundo o Bild.
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Dificuldades históricas e força mental
O histórico do Bayern em gramados sintéticos serve de alerta para o elenco atual. Em 2006, o clube enfrentou o Spartak Moscow em um campo semelhante, numa partida que deixou o então técnico Felix Magath furioso. Magath classificou as condições como uma “distorção da competição” depois que sua equipe não conseguiu mais do que um empate por 2:2 na Rússia. Kompany está determinado a impedir que seus jogadores usem as condições como desculpa caso as coisas não saiam como esperado.
O técnico exige uma postura resiliente, independentemente dos fatores externos na Noruega. “Nossa atitude é importante: faça vento, chuva ou sol, seja na América, na Carolina com 45 graus, ou no Viking com cinco graus negativos em gramado sintético, para mim dá no mesmo. Quero que sejamos o Bayern em todos os lugares para onde viajarmos!”, afirmou Kompany.
Kimmich segue otimista apesar da mudança de superfície
Para muitos jogadores do elenco do Bayern, esta será a primeira experiência em uma partida oficial sobre um gramado não natural no futebol profissional. O volante Joshua Kimmich admitiu que faz muito tempo que não joga em um campo assim, já que teve contato com esse tipo de superfície principalmente durante seus anos de formação. Ainda assim, ele confia que a qualidade da tecnologia atual permitirá a disputa de uma partida de alto nível.
“Sinceramente, faz muito tempo que não jogo em gramado sintético. É diferente. Acredito que os gramados sintéticos evoluíram nos últimos anos. Já não são como eram na minha juventude, pelo menos espero que não. Naquela época, eram aqueles gramados sintéticos de grama bem curta, como um campo de hóquei. Então, vou deixar que o que nos espera seja uma surpresa. Mas acredito que também dá para jogar futebol de alto nível em gramado sintético”, afirmou Kimmich.
- AFP
Perturbações durante a madrugada no hotel da equipe
Os preparativos sofreram uma distração indesejada durante a madrugada, quando torcedores locais tentaram atrapalhar o descanso dos jogadores. Segundo o Bild, relatos indicam que artefatos pirotécnicos foram acionados perto do hotel Radisson Blu Atlantic, onde a equipe está hospedada. A queima teria durado cerca de dois minutos nas primeiras horas da manhã de terça-feira. Trata-se de uma tática frequentemente usada por torcedores da casa para cansar equipes visitantes antes de grandes jogos europeus.
Não é a primeira vez que o Bayern enfrenta esse tipo de ação: o clube já lidou com queimas de fogos semelhantes em viagens anteriores a Roterdã. Agora, o elenco precisa mostrar que consegue superar tanto a superfície pouco familiar quanto o sono interrompido para conquistar três pontos importantes em sua campanha europeia.
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