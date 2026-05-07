Vincent Kompany se irrita com as decisões "ridículas" de mão que levaram à eliminação do Bayern da Liga dos Campeões

A eliminação do Bayern de Munique das semifinais da Liga dos Campeões, após um empate tenso por 1 a 1 naquela noite, foi ofuscada por uma série de decisões polêmicas. Com uma vaga na final contra o Arsenal em jogo, a tensão atingiu o auge, já que a equipe alemã sentiu que lhe foram negadas vantagens claras.

O momento mais debatido ocorreu quando a tentativa de afastamento de Vitinha acertou o braço estendido do companheiro João Neves dentro da área do PSG. Apesar dos jogadores do Bayern cercarem o árbitro João Pinheiro em protesto, nenhum pênalti foi marcado. A decisão foi mantida porque as atuais Regras do Jogo protegem os jogadores contra marcações de mão quando a bola é acertada neles por um companheiro de equipe a curta distância, desde que não haja gol imediato. Foi um trago amargo para o Bayern engolir, especialmente considerando o pênalti leve que sofreu na partida de ida.