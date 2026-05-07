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Vincent Kompany se irrita com as decisões "ridículas" de mão que levaram à eliminação do Bayern da Liga dos Campeões
- AFP
Vitinha acerta a bola no braço de Neves
A eliminação do Bayern de Munique das semifinais da Liga dos Campeões, após um empate tenso por 1 a 1 naquela noite, foi ofuscada por uma série de decisões polêmicas. Com uma vaga na final contra o Arsenal em jogo, a tensão atingiu o auge, já que a equipe alemã sentiu que lhe foram negadas vantagens claras.
O momento mais debatido ocorreu quando a tentativa de afastamento de Vitinha acertou o braço estendido do companheiro João Neves dentro da área do PSG. Apesar dos jogadores do Bayern cercarem o árbitro João Pinheiro em protesto, nenhum pênalti foi marcado. A decisão foi mantida porque as atuais Regras do Jogo protegem os jogadores contra marcações de mão quando a bola é acertada neles por um companheiro de equipe a curta distância, desde que não haja gol imediato. Foi um trago amargo para o Bayern engolir, especialmente considerando o pênalti leve que sofreu na partida de ida.
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Kompany critica regra "ridícula" sobre mão na bola
O técnico do Bayern de Munique não mediu palavras após ver sua equipe ser eliminada da competição, questionando o “bom senso” dos árbitros que conduziram o confronto decisivo.
“Temos que analisar algumas das jogadas que foram decididas pelos árbitros nas duas partidas, o que… nunca é desculpa para tudo, mas é importante”, disse Kompany em sua avaliação pós-jogo. “Se olharmos para as duas partidas, provavelmente muitas coisas foram contra nós. Os rapazes deram tudo de si e tentamos contra um time fantástico do PSG. A mão [de João Neves] está no ar, ela bate na bola. Como foi de um companheiro de equipe, não é pênalti. Mas se você analisar as duas [situações], com um pouco de bom senso, é simplesmente ridículo. Aconteça o que acontecer, é ridículo. Isso não resume todo o jogo, mas no fim das contas foi uma partida decidida por um gol.”
Nuno Mendes escapa do cartão vermelho
A frustração de Kompany foi ainda mais agravada por um incidente anterior envolvendo o zagueiro do PSG, Nuno Mendes, quando o jogador da seleção portuguesa pareceu tocar a bola com a mão deliberadamente para interromper um ataque do Bayern. Já com um cartão amarelo, Mendes parecia destinado a ser expulso. Em vez disso, o árbitro marcou uma falta a favor dos visitantes por uma infração anterior.
Foi um momento que deixou a torcida da casa furiosa. O Bayern já estava tentando recuperar o placar contra 11 jogadores depois que Ousmane Dembélé abriu o placar para o PSG aos 141 segundos, e os torcedores acreditavam firmemente que mereciam uma vantagem numérica. Comentando o incidente, Kompany sugeriu que o árbitro vacilou em uma decisão crucial: “Achei que ele recuou porque percebeu que já havia dado um cartão amarelo e não queria expulsá-lo por isso.”
- AFP
Luis Enrique busca uma dobradinha histórica
Enquanto Kompany se via obrigado a recompor os pedaços de uma campanha europeia desastrosa, o técnico do PSG, Luis Enrique, já estava ansioso pelo confronto com o Arsenal de Mikel Arteta. O treinador espanhol elogiou a resiliência de sua equipe em um ambiente hostil e expressou seu desejo de consolidar o legado do PSG com conquistas europeias consecutivas.
“Vai ser diferente”, disse Luis Enrique sobre a final. “Eles têm jogado em alto nível durante toda a temporada, foram incríveis. Queremos continuar fazendo história em Paris e, para isso, precisamos conquistar o segundo título consecutivo.”
Para o Bayern, o foco agora deve voltar rapidamente às competições nacionais. Tendo já garantido com folga o título da Bundesliga e a DFL-Supercup, o gigante bávaro buscará agora canalizar suas frustrações para conquistar a tríplice coroa nacional, com os olhos voltados para a próxima final da DFB-Pokal contra o Stuttgart.