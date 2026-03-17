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Vincent Kompany revela plano para a baliza do Bayern de Munique, com a possibilidade de uma estreia surpreendente na Liga dos Campeões para um goleiro de 16 anos em meio à crise de lesões
O Bayern enfrenta uma crise de lesões entre os goleiros
O clube bávaro enfrenta atualmente uma série de problemas físicos entre os postes. A lenda do clube, Manuel Neuer, ainda está se recuperando de uma lesão muscular, enquanto o segundo goleiro, Jonas Urbig, que impressionou na vitória na primeira partida na Itália, se recupera de uma concussão. A terceira opção, Sven Ulreich, de 37 anos, também está indisponível após se lesionar durante o recente empate em 1 a 1 com o Bayer Leverkusen. Leon Klanac seria normalmente o quarto na fila para a vaga no time titular, mas o jogador de 19 anos também está fora de ação.
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Kompany está otimista quanto à escolha do goleiro do Bayern
Ao falar com a imprensa na terça-feira, Kompany mostrou-se cauteloso, mas otimista em relação às suas opções de escalação. “Não fiquei surpreso com o retorno de Manuel Neuer [aos treinos], mas fiquei contente: por ele estar de volta, e por Jonas Urbig estar treinando novamente. Mas a decisão será puramente médica. Se tudo correr como esperado, Urbig será o titular no gol. E, caso contrário, encontraremos outra solução”, afirmou o técnico belga.
A chance de Leonard Prescott fazer história
Se Urbig não conseguir provar que está em condições de jogar a tempo para o início da partida na quarta-feira, Kompany confirmou que a responsabilidade recairá sobre o jovem Leonard Prescott. O goleiro nascido em Nova York teve uma ascensão meteórica nas categorias de base e já esteve no banco como reserva contra o Leverkusen no último fim de semana. Com apenas 16 anos e 176 dias, Prescott se tornaria o goleiro mais jovem da história da Liga dos Campeões.
“Ele é bastante calmo”, disse Kompany quando questionado sobre o temperamento do jovem. “Mas devo dizer que, quando olho para um jogador jovem como ele, vejo o oposto de Sven Ulreich. Mas, no geral, somos uma comissão técnica muito tranquila. Se ele tiver que jogar, terá todo o nosso apoio e confiança. Temos muitos bons jogadores que vão ajudá-lo. Nunca haverá aqui um jovem jogador que receba um papel de protagonista. Independentemente do que acontecer, temos total confiança.”
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A trajetória do mais novo prodígio do Bayern
Com uma altura imponente de 1,96 metros, Prescott é um jovem promissor dotado fisicamente que ingressou na academia do Bayern vindo do Union Berlin em 2023. Apesar da pouca idade, ele já ultrapassou a seleção sub-17 para atuar pela sub-19 nesta temporada. Embora seu histórico estatístico nas categorias de base tenha sido misto, seu desempenho nos treinos chamou claramente a atenção da comissão técnica da equipe principal.
O jogador de 16 anos também possui dupla cidadania, com passaportes alemão e americano, o que o torna um jogador de grande interesse para ambas as seleções nacionais. Ele já representou a Alemanha nas categorias sub-16 e sub-17, mas sua possível estreia no maior palco do futebol europeu elevaria seu perfil a um nível totalmente novo, superando a idade de estreia de lendas como Neuer, que só estreou profissionalmente aos 20 anos.
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