Vincent Kompany revela plano para a baliza do Bayern de Munique, com a possibilidade de uma estreia surpreendente na Liga dos Campeões para um goleiro de 16 anos em meio à crise de lesões

Se Urbig não conseguir provar que está em condições de jogar a tempo para o início da partida na quarta-feira, Kompany confirmou que a responsabilidade recairá sobre o jovem Leonard Prescott. O goleiro nascido em Nova York teve uma ascensão meteórica nas categorias de base e já esteve no banco como reserva contra o Leverkusen no último fim de semana. Com apenas 16 anos e 176 dias, Prescott se tornaria o goleiro mais jovem da história da Liga dos Campeões.

“Ele é bastante calmo”, disse Kompany quando questionado sobre o temperamento do jovem. “Mas devo dizer que, quando olho para um jogador jovem como ele, vejo o oposto de Sven Ulreich. Mas, no geral, somos uma comissão técnica muito tranquila. Se ele tiver que jogar, terá todo o nosso apoio e confiança. Temos muitos bons jogadores que vão ajudá-lo. Nunca haverá aqui um jovem jogador que receba um papel de protagonista. Independentemente do que acontecer, temos total confiança.”