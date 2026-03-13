Getty Images Sport
Vincent Kompany recorre ao terceiro goleiro, já que o Bayern de Munique se recusa a arriscar com Manuel Neuer após a contusão de Jonas Urbig
Lesão na panturrilha e contusão deixam o Bayern com poucas opções na baliza
Enquanto se preparam para uma sequência de jogos decisiva para a temporada, os gigantes da Baviera enfrentam um grande dilema na escolha do time. Neuer sofreu uma segunda lesão muscular na panturrilha esquerda em apenas algumas semanas, lesão que ocorreu inicialmente durante a vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach. Embora o jogador de 39 anos estivesse realizando reabilitação individual na sala de fisioterapia na quinta-feira, segundo relatos, ele ainda não voltou aos gramados. A situação se agravou durante a goleada de 6 a 1 do Bayern sobre a Atalanta pela Liga dos Campeões; embora a vitória tenha sido contundente, o substituto de Neuer, Urbig, sofreu uma concussão no final da partida. Consequentemente, Ulreich foi promovido ao time titular para o futuro imediato.
Kompany confirma Ulreich como titular e pede paciência
Durante a coletiva de imprensa pré-jogo na sexta-feira, Kompany deixou claro que não vai arriscar a condição física do seu capitão. Kompany insistiu que não correrão riscos com Neuer, acrescentando que o Bayern “não quer colocar nenhuma pressão sobre ele”.
Quanto à decisão de escalar Ulreich contra o Leverkusen, o técnico expressou total confiança no veterano: “Uma personalidade estável, com muita experiência. Não há pressão para o Ulle. Ele sempre se saiu bem nos treinos. Não se trata do Ulle, mas do desempenho da equipe.”
“Nós nem vacilamos, nem por um segundo. Sabemos que ele vai se sair tão bem quanto os outros dois”, disse o diretor esportivo Max Eberl.
Priorizando a parte decisiva da temporada
A decisão de poupar Neuer é uma jogada estratégica calculada pela diretoria do Bayern para garantir que o veterano esteja totalmente disponível para a exigente agenda de abril. Ao poupá-lo agora, o clube espera evitar uma terceira recorrência do problema na panturrilha, que poderia afastá-lo das quartas de final da Liga dos Campeões em abril, bem como da semifinal da DFB-Pokal contra o Leverkusen no final daquele mês. Por enquanto, o foco recai sobre Ulreich, que já está acostumado aos holofotes.
Ulreich enfrenta um teste decisivo contra o Leverkusen
Ulreich será o centro das atenções em uma das partidas mais importantes da temporada, quando o Bayern receber o Leverkusen no sábado. Com a pausa para os jogos internacionais se aproximando, a prioridade é superar essa fase difícil sem prejudicar ainda mais o moral do elenco ou a posição na tabela do campeonato. Após o jogo contra o Leverkusen, espera-se que Ulreich continue no gol para a partida de volta contra a Atalanta e a visita do Union Berlin. A equipe médica aproveitará então a pausa internacional de duas semanas para garantir que Neuer esteja pronto para a agenda de alta intensidade que aguarda o clube em abril.
