Vincent Kompany recorre ao terceiro goleiro, já que o Bayern de Munique se recusa a arriscar com Manuel Neuer após a contusão de Jonas Urbig

Durante a coletiva de imprensa pré-jogo na sexta-feira, Kompany deixou claro que não vai arriscar a condição física do seu capitão. Kompany insistiu que não correrão riscos com Neuer, acrescentando que o Bayern “não quer colocar nenhuma pressão sobre ele”.

Quanto à decisão de escalar Ulreich contra o Leverkusen, o técnico expressou total confiança no veterano: “Uma personalidade estável, com muita experiência. Não há pressão para o Ulle. Ele sempre se saiu bem nos treinos. Não se trata do Ulle, mas do desempenho da equipe.”

“Nós nem vacilamos, nem por um segundo. Sabemos que ele vai se sair tão bem quanto os outros dois”, disse o diretor esportivo Max Eberl.