Vincent Kompany precisa muito dele: será que uma declaração crítica sobre um jogador almejado pelo FC Bayern acabará prejudicando o clube?

De acordo com relatos coincidentes, o FC Bayern está se empenhando intensamente para contratar o versátil atacante de 25 anos do Newcastle United. Embora seja um tipo de jogador totalmente diferente de Nicolas Jackson, Gordon poderia ocupar o lugar dele no elenco no futuro. O jogador emprestado pelo Chelsea, tão caro quanto decepcionante, não será contratado em definitivo.

Gordon é, na verdade, um ala esquerdo de formação, mas no Newcastle ele atuou mais recentemente como centroavante no esquema 4-2-3-1, também preferido por Vincent Kompany. “Ele é um bom falso nove, mas sua melhor posição continua sendo a ala esquerda, de onde pode cortar para o meio com seu forte pé direito”, diz o blogueiro e podcaster Jamie Smith, do fanzine do Newcastle The Mag, em entrevista ao SPOX.

No FC Bayern, Gordon poderia atuar como reserva de Diaz e Kane – e, nessa função, dar uma nova dimensão ao jogo do time de Munique, especialmente após entradas em campo, graças à sua velocidade impressionante. Gordon é considerado um dos jogadores mais rápidos da Europa. Nesta temporada da Liga dos Campeões, ele já foi cronometrado a 36,4 km/h, ocupando o oitavo lugar no ranking. A título de comparação: os jogadores mais rápidos do Bayern até o momento foram Olise, Jackson e Konrad Laimer, todos com 33,9 km/h. Além de sua velocidade, Gordon impressiona com habilidade no drible e um estilo de pressão abnegado. Justamente este último aspecto deve agradar especialmente a Vincent Kompany, tendo em vista o estilo de jogo incansável do clube recordista de títulos.