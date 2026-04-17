Nos últimos anos, tornou-se uma tradição de verão no FC Bayern: todos os anos chega um jogador ofensivo caro da Premier League. Em 2023, Harry Kane por 95 milhões de euros do Tottenham Hotspur; em 2024, Michael Olise por 53 milhões do Crystal Palace; em 2025, Luis Diaz por 70 milhões do Liverpool FC. Juntos, eles formam atualmente o trio de ataque mais perigoso da Europa. Será que Anthony Gordon se juntará a eles no próximo verão?
Traduzido por
Vincent Kompany precisa muito dele: será que uma declaração crítica sobre um jogador almejado pelo FC Bayern acabará prejudicando o clube?
De acordo com relatos coincidentes, o FC Bayern está se empenhando intensamente para contratar o versátil atacante de 25 anos do Newcastle United. Embora seja um tipo de jogador totalmente diferente de Nicolas Jackson, Gordon poderia ocupar o lugar dele no elenco no futuro. O jogador emprestado pelo Chelsea, tão caro quanto decepcionante, não será contratado em definitivo.
Gordon é, na verdade, um ala esquerdo de formação, mas no Newcastle ele atuou mais recentemente como centroavante no esquema 4-2-3-1, também preferido por Vincent Kompany. “Ele é um bom falso nove, mas sua melhor posição continua sendo a ala esquerda, de onde pode cortar para o meio com seu forte pé direito”, diz o blogueiro e podcaster Jamie Smith, do fanzine do Newcastle The Mag, em entrevista ao SPOX.
No FC Bayern, Gordon poderia atuar como reserva de Diaz e Kane – e, nessa função, dar uma nova dimensão ao jogo do time de Munique, especialmente após entradas em campo, graças à sua velocidade impressionante. Gordon é considerado um dos jogadores mais rápidos da Europa. Nesta temporada da Liga dos Campeões, ele já foi cronometrado a 36,4 km/h, ocupando o oitavo lugar no ranking. A título de comparação: os jogadores mais rápidos do Bayern até o momento foram Olise, Jackson e Konrad Laimer, todos com 33,9 km/h. Além de sua velocidade, Gordon impressiona com habilidade no drible e um estilo de pressão abnegado. Justamente este último aspecto deve agradar especialmente a Vincent Kompany, tendo em vista o estilo de jogo incansável do clube recordista de títulos.
- Getty Images
A grande ascensão de Anthony Gordon no Newcastle United
Nascido em Liverpool, Gordon começou jogando pelo seu clube favorito: o LFC, de onde, porém, foi dispensado aos 11 anos. Seguiu-se a polêmica transferência para o rival local, o FC Everton. Aos 16 anos, ele estreou como profissional, mas só se tornou titular quatro anos depois, após um período de empréstimo irregular ao Preston North End, da segunda divisão.
Em janeiro de 2023, quando Gordon tinha 21 anos, o recém-ascendido Newcastle United tentou contratá-lo. O Everton não queria cedê-lo, o que levou Gordon a entrar em greve e não participar dos treinos da equipe. Por fim, ele conseguiu o que queria e foi transferido para o Newcastle por 46 milhões de euros. Após meio ano de adaptação, ele teve uma excelente primeira temporada completa no Newcastle. Doze gols, 16 assistências, eleito o Jogador do Ano, estreia pela seleção inglesa, participação na Eurocopa na Alemanha.
- Getty Images Sport
Pênaltis, cartões vermelhos e flertes com o Liverpool FC
Sua ascensão meteórica foi acompanhada por repetidos rumores de um possível retorno ao seu ex-clube e time do coração, o Liverpool. Em uma entrevista, Gordon chamou o ícone dos Reds, Steven Gerrard, de seu “herói” e de um “deus”. Além disso, ele contou sobre seus parentes fanáticos pelo Liverpool, que, nos clássicos de Merseyside contra o Everton, torciam para que ele marcasse gols, mas mesmo assim desejavam que seu time perdesse. “Não tenho um único membro da família que torça pelo Everton. Nem um.” Quase inevitavelmente, no verão de 2024 surgiram rumores sobre o retorno do filho pródigo ao Liverpool vermelho, mas a transferência acabou não se concretizando.
“Isso parece ter ficado um pouco na cabeça dele desde então”, supõe Smith. “Desde então, seu desempenho oscila entre espetacular e desinteressado-ineficaz.” Gordon nunca mais jogou com a mesma constância de 2023/24, embora continuasse a acumular pontos regularmente. No total, ele registrou 39 gols e 28 assistências em 152 partidas oficiais pelo Newcastle. Sozinho, ele participou de doze gols nesta temporada da Liga dos Campeões, embora sua equipe já tenha sido eliminada pelo FC Barcelona nas oitavas de final. Quase um terço de todos os seus gols pelo Newcastle resultou de pênaltis. Ele é tão certeiro na marca do pênalti quanto Kane; nesse aspecto, ele seria um substituto adequado para seu compatriota no FC Bayern.
O técnico do Newcastle, Eddie Howe, elogiou Gordon recentemente como um “verdadeiro lutador”. Nesse aspecto, ele lembra Diaz, embora às vezes exagere um pouco em seu empenho — o que já resultou em três expulsões pelo Newcastle. “Seu temperamento já nos custou caro”, diz Smith. Na temporada passada, na eliminação da FA Cup contra o Brighton & Hove Albion, e nesta temporada, na derrota contra – justamente – o Liverpool.
- Getty Images Sport
O FC Bayern já sofreu duas derrotas contra o Newcastle United
O Bayern de Munique, assim como o Arsenal, continuaria interessado em Gordon. Não é apenas por causa dessa concorrência de alto nível que uma transferência para o Bayern de Munique pode se revelar complicada. Segundo a Sky, o Bayern de Munique já está mantendo “conversas muito concretas” com os assessores de Gordon, e o próprio jogador também teria interesse na transferência, mas ele ainda está vinculado ao Newcastle até 2030 e não possui cláusula de rescisão.
Segundo informações, o time de Munique especula com um valor de transferência na casa dos 60 milhões de euros. “Mas não espero menos de 90 milhões de euros por um jogador que foi contratado por 46 milhões quando era um jovem de 21 anos relativamente inexperiente”, diz Smith. O Newcastle, em princípio, não quer abrir mão de seu principal jogador, mas provavelmente precisará gerar receita no verão para cumprir as regras de Fair Play Financeiro da Premier League. Especialmente porque corre o risco de ficar sem disputar competições europeias. A seis rodadas do fim da temporada, o Newcastle está apenas em 14º lugar, a cinco pontos das vagas para competições internacionais.
Recentemente, o Bayern de Munique já se deparou duas vezes com o Newcastle no mercado de transferências. Em janeiro de 2024, o time de Munique queria contratar o lateral-direito Kieran Trippier. Já havia um acordo com o jogador, mas o clube não quis atender às exigências de transferência do Newcastle. Em vez disso, Sacha Boey chegou vindo do Galatasaray de Istambul por 30 milhões de euros.
No verão passado, o time de Munique tentou, em vão, contratar Nick Woltemade por um longo tempo, antes que ele fosse transferido do VfB Stuttgart para o Newcastle por 75 milhões de euros. “Só posso parabenizar o pessoal de Stuttgart por terem – vou colocar entre aspas – encontrado um idiota que pagou tanto dinheiro”, disse o membro do conselho fiscal Karl-Heinz Rummenigge no final de setembro. Talvez o “idiota” esteja se vingando dessa frase agora com suas exigências de transferência por Gordon.
Anthony Gordon: Estatísticas do Newcastle United nesta temporada
Jogos disputados Gols Assistências Cartões amarelos Cartões vermelhos 46 17 5 1