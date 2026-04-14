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Vincent Kompany para Marie-Louise Eta: o Union Berlin nomeia sua primeira treinadora principal
O Union Berlin faz história na Bundesliga
O Union virou oficialmente uma nova página na história do futebol alemão nesta semana ao confirmar Eta como sucessor de Baumgart. A decisão vem na sequência de uma decepcionante derrota por 3 a 1 para o Heidenheim, lanterna da Bundesliga, o que levou a diretoria do clube a se separar do ex-técnico e a recorrer ao treinador de 34 anos para comandar a equipe principal. A nomeação recebeu elogios generalizados em toda a divisão, principalmente de Kompany. O técnico do Rekordmeister expressou sua satisfação total com o desdobramento, destacando o profundo significado da mudança, que vai além do quadro tático.
- Marie-Louise Eta getty
Kompany elogia um exemplo fundamental
Ao falar na terça-feira, Kompany não hesitou em comemorar esse avanço e destacou o impacto social mais amplo da decisão. Ele exortou a comunidade do futebol a reconhecer a importância dessa nomeação, em vez de descartá-la como uma mudança rotineira. “Estou muito feliz com isso”, disse Kompany. “Ela pode servir de modelo para as meninas, para que elas possam ver: ‘Posso treinar em qualquer lugar e ter uma carreira de sucesso’. Essas histórias são realmente importantes. Esses momentos decisivos podem ser facilmente menosprezados e as pessoas podem dizer: ‘Ela é apenas uma treinadora, é assim que devemos tratá-la’. Mas é algo especial.”
É preciso ter paciência com o novo chefe
Curiosamente, o ex-zagueiro do Manchester City sugeriu que há um aspecto específico em que ele espera que Eta não seja tratada exatamente da mesma forma que seus colegas homens: a pressão imediata do cargo. Ele pediu que o clube e o público lhe concedam o tempo necessário para implementar suas ideias durante um período difícil para a equipe berlinense. O belga acrescentou que espera “que tenham paciência com ela”. Eta deve assumir o comando nas últimas cinco partidas da atual temporada antes de assumir o cargo de treinadora principal da equipe feminina na próxima temporada.
- Getty Images Sport
O Bayern de Munique enfrenta um teste decisivo
Embora elogie os feitos históricos de outros, Kompany enfrenta amanhã seu próprio momento decisivo. Apesar de ostentar um excelente histórico de 39 vitórias em 45 partidas em todas as competições nesta temporada, seu time, o Bayern de Munique, recebe o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões. A equipe precisa reverter a desvantagem de 2 a 1 sofrida na primeira partida antes de enfrentar o Stuttgart no domingo.