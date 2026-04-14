Vincent Kompany para Marie-Louise Eta: o Union Berlin nomeia sua primeira treinadora principal

Ao falar na terça-feira, Kompany não hesitou em comemorar esse avanço e destacou o impacto social mais amplo da decisão. Ele exortou a comunidade do futebol a reconhecer a importância dessa nomeação, em vez de descartá-la como uma mudança rotineira. “Estou muito feliz com isso”, disse Kompany. “Ela pode servir de modelo para as meninas, para que elas possam ver: ‘Posso treinar em qualquer lugar e ter uma carreira de sucesso’. Essas histórias são realmente importantes. Esses momentos decisivos podem ser facilmente menosprezados e as pessoas podem dizer: ‘Ela é apenas uma treinadora, é assim que devemos tratá-la’. Mas é algo especial.”