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FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

Vincent Kompany "não consegue explicar" o gol "inacreditável" de Harry Kane, enquanto o craque do Bayern de Munique alcança um marco na Liga dos Campeões em grande estilo

Harry Kane igualou o recorde de gols de Thierry Henry na Liga dos Campeões após uma atuação magistral contra a Atalanta. Vincent Kompany elogiou os movimentos de “classe mundial” do capitão da Inglaterra, enquanto o Bayern de Munique avançava para as quartas de final.

  • Kane iguala Henry na goleada sobre o Atalanta

    O capitão da Inglaterra entrou para a história na noite de quarta-feira, marcando dois gols precisos que levaram o Bayern de Munique às quartas de final. Depois de converter um pênalti característico para abrir o placar, Kane marcou um segundo gol espetacular, alcançando a marca de 50 gols na principal competição europeia.

    A conquista coloca o jogador de 31 anos ao lado da lenda do Arsenal, Henry, e da estrela do Liverpool, Mohamed Salah, entre os 10 maiores artilheiros de todos os tempos da Liga dos Campeões. Foi uma noite de domínio absoluto para o gigante alemão, que atropelou seus adversários italianos para garantir uma vitória impressionante por 10 a 2 no placar agregado.

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  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Kompany elogia o "incrível" craque

    O técnico do Bayern ficou impressionado com a capacidade do seu craque de marcar tão rapidamente após voltar à equipe titular, já que Kane havia sido reserva nas duas partidas anteriores devido a uma lesão na panturrilha.

    “Harry Kane é incrível. Ele acabou de voltar de uma lesão, e eu nem consigo explicar o segundo gol dele”, disse Kompany, conforme citado pelo Bulinews. “O movimento – é inacreditável, de nível mundial. Estamos muito felizes por tê-lo conosco.”

  • Manter a mentalidade do Bayern

    A abordagem implacável do Bayern tem sido uma marca registrada da gestão de Kompany até agora, e o ex-capitão do Manchester City ficou encantado ao ver sua equipe continuar buscando gols mesmo quando o resultado já estava garantido. Ele enfatizou que a equipe tem a responsabilidade para com os torcedores nas arquibancadas de manter seu alto padrão, independentemente do placar.

    “Sempre me orgulho do que os rapazes apresentam — eles jogam bem, marcam gols e nunca param”, disse Kompany ao refletir sobre o desempenho do clube. “Eles também pensam nos torcedores e sempre querem dar um show. Foi um bom dia para o clube.”

  • FC Bayern München v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Grande transferência do Real Madrid à vista

    A recompensa pela eficiência do Bayern na finalização é um confronto de quartas de final de tirar o fôlego contra o Real Madrid. Enfrentar o clube 15 vezes campeão será um teste difícil para Kompany, mas o técnico insiste que sua equipe não se deixará intimidar pela história do gigante espanhol. Ele acredita que o confronto entre as duas equipes europeias será um momento decisivo nesta temporada.

    “Tudo é grandioso no Real Madrid, mas também no Bayern de Munique. A história de ambos os clubes é enorme — será algo muito especial”, acrescentou. “Sinceramente, com o Real Madrid, quanto mais alto o nível, melhor eles jogam. Não importa o que a partida traga, quando você enfrenta um adversário como esse, precisa acreditar — como jogadores e como equipe — que pode colocar suas ideias em prática e, no fim das contas, ser bem-sucedido. Nós temos essa convicção.”

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