Vincent Kompany "não consegue explicar" o gol "inacreditável" de Harry Kane, enquanto o craque do Bayern de Munique alcança um marco na Liga dos Campeões em grande estilo

O capitão da Inglaterra entrou para a história na noite de quarta-feira, marcando dois gols precisos que levaram o Bayern de Munique às quartas de final. Depois de converter um pênalti característico para abrir o placar, Kane marcou um segundo gol espetacular, alcançando a marca de 50 gols na principal competição europeia.

A conquista coloca o jogador de 31 anos ao lado da lenda do Arsenal, Henry, e da estrela do Liverpool, Mohamed Salah, entre os 10 maiores artilheiros de todos os tempos da Liga dos Campeões. Foi uma noite de domínio absoluto para o gigante alemão, que atropelou seus adversários italianos para garantir uma vitória impressionante por 10 a 2 no placar agregado.