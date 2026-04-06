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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Vincent Kompany insiste que não existe um plano perfeito para derrotar o Real Madrid, enquanto o técnico do Bayern se mostra confiante de que Harry Kane não “perdeu o ritmo” apesar dos problemas com lesões

Bayern de Munique
V. Kompany
H. Kane
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Liga dos Campeões

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, admitiu que é impossível traçar um plano tático infalível para deter o Real Madrid antes do confronto das quartas de final da Liga dos Campeões. No entanto, o técnico belga continua otimista quanto à disponibilidade do craque Harry Kane, descartando os receios de que o atacante tenha perdido o ritmo de jogo, apesar de ter ficado afastado dos gramados recentemente.

  • À espera da autorização médica

    O Bayern viajou para a capital espanhola com Kane no elenco, o que representa um grande impulso para a primeira partida das quartas de final, marcada para 7 de abril. No entanto, Kompany aguarda a autorização final da equipe médica antes de definir o time titular para enfrentar o gigante da La Liga. “Se recebermos o sinal verde, vamos em frente sem pensar duas vezes”, explicou o técnico durante a coletiva de imprensa pré-jogo, destacando que todos no clube entendem o quanto essa partida é especial para o atacante inglês.

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  • Vincent KompanyGetty Images

    Avaliando o ritmo e a forma física do atacante

    Apesar de o jogador de 31 anos ter passado as últimas semanas fora dos gramados devido a uma lesão, seu técnico descartou qualquer preocupação quanto à falta de ritmo de jogo. A comissão técnica acompanhou de perto seu processo de reabilitação, garantindo que ele mantivesse sua condição física. Ao fornecer uma atualização completa sobre a situação, Kompany declarou: "Foi importante para nós que ele treinasse durante esse período em que não jogou muito. É por isso que não acho que haja perda de ritmo. Vamos esperar até amanhã. Quando tivermos as informações finais, tomaremos a decisão.”

  • Aceitando o caos contra os especialistas europeus

    Enfrentar o Real Madrid em seu próprio território continua sendo um dos maiores desafios do futebol mundial. Embora venham de uma derrota por 2 a 1 para o Mallorca, que os deixa sete pontos atrás do Barcelona na La Liga, os gigantes espanhóis são considerados os reis da Liga dos Campeões, tendo conquistado o título europeu mais vezes do que qualquer outro time. O técnico não tem ilusões quanto à dificuldade da tarefa, admitindo que tentar neutralizar completamente os atuais campeões europeus é uma missão impossível.

    O Bayern, no entanto, também é uma das equipes mais em forma da Europa nesta temporada. Perdeu apenas duas partidas em todas as competições — contra o Arsenal na Liga dos Campeões e em casa para o Augsburgo na Bundesliga — e venceu 11 e empatou duas das últimas 13 partidas em todas as competições.

    Refletindo sobre o desafio de disputar as fases finais da competição, Kompany disse: “Nesse nível, todas as equipes são perigosas. Sim, podemos sofrer um gol, mas também podemos marcar um. Nunca se pode ter um plano de jogo contra uma equipe como o Real que elimine todo o perigo. É por isso que as pessoas vêm a jogos assim.”

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    Aprendendo com os fracassos continentais do passado

    Refletindo sobre as decepções anteriores na Liga dos Campeões, incluindo uma derrota difícil contra o Inter na temporada passada, Kompany afirmou que o Bayern tem uma base muito mais sólida desta vez. O jogador de 40 anos destacou que faltaram nove jogadores naquela derrota específica, o que facilita explicar o que deu errado. De olho no grande confronto na Espanha, ele expressou total confiança no elenco que viajou para o jogo. “Quando vejo quais jogadores estavam no avião hoje, diria que estamos em boa posição para começar este jogo. Temos nossos melhores jogadores aqui e precisamos acreditar em nós mesmos”, concluiu.

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