Enfrentar o Real Madrid em seu próprio território continua sendo um dos maiores desafios do futebol mundial. Embora venham de uma derrota por 2 a 1 para o Mallorca, que os deixa sete pontos atrás do Barcelona na La Liga, os gigantes espanhóis são considerados os reis da Liga dos Campeões, tendo conquistado o título europeu mais vezes do que qualquer outro time. O técnico não tem ilusões quanto à dificuldade da tarefa, admitindo que tentar neutralizar completamente os atuais campeões europeus é uma missão impossível.

O Bayern, no entanto, também é uma das equipes mais em forma da Europa nesta temporada. Perdeu apenas duas partidas em todas as competições — contra o Arsenal na Liga dos Campeões e em casa para o Augsburgo na Bundesliga — e venceu 11 e empatou duas das últimas 13 partidas em todas as competições.

Refletindo sobre o desafio de disputar as fases finais da competição, Kompany disse: “Nesse nível, todas as equipes são perigosas. Sim, podemos sofrer um gol, mas também podemos marcar um. Nunca se pode ter um plano de jogo contra uma equipe como o Real que elimine todo o perigo. É por isso que as pessoas vêm a jogos assim.”