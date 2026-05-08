Vincent Kompany foi aconselhado a não abandonar seus princípios ofensivos após a eliminação da Liga dos Campeões, enquanto a lenda do Bayern de Munique reflete sobre a derrota para o PSG

Na segunda partida, na Allianz Arena, Ousmane Dembélé marcou logo no início, silenciando a torcida da casa. O gol de empate de Harry Kane no final da partida não foi suficiente para reverter o placar agregado. Para Matthäus, no entanto, o panorama geral é positivo. Ele acredita que o Bayern trouxe de volta o entusiasmo e o futebol ofensivo nesta temporada.

“O FC Bayern certamente não apresentou seu melhor desempenho na segunda partida da semifinal contra o Paris Saint-Germain, mas ainda assim nos emocionou o ano todo”, acrescentou. “Aguardo ansiosamente cada partida do FC Bayern porque elas são sempre um destaque com seu futebol de muitos gols. O FC Bayern é sinônimo de futebol espetacular, e eles mostraram isso este ano. Eu não mudaria essa abordagem”, disse o recordista da seleção alemã.