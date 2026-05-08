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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

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Vincent Kompany foi aconselhado a não abandonar seus princípios ofensivos após a eliminação da Liga dos Campeões, enquanto a lenda do Bayern de Munique reflete sobre a derrota para o PSG

V. Kompany
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Bayern de Munique x PSG
PSG
Bundesliga

Lothar Matthäus incentivou Vincent Kompany a manter sua filosofia de jogo ofensivo, apesar da eliminação do Bayern de Munique da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain. O ícone alemão acredita que o estilo de jogo espetacular do Bayern não deve mudar, apesar das falhas defensivas expostas na derrota por 6 a 5 no placar agregado nas semifinais.

  • Matthaus defende a estratégia ofensiva de Kompany após a derrota para o PSG

    O Bayern viu sua campanha na Liga dos Campeões chegar ao fim após sofrer seis gols nas duas partidas contra o PSG. A derrota destacou as fragilidades defensivas, mas também ressaltou a abordagem ofensiva implementada por Kompany. A vulnerabilidade do Bayern não se limitou à Europa. Partidas com muitos gols na Bundesliga contra o Mainz (4 a 3) e o Heidenheim (3 a 3) também expuseram uma defesa que tem dificuldade em equilibrar o risco e a estabilidade defensiva.

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  • FC Bayern frustriertGetty Images

    Matthaus insiste que o Bayern não deve abandonar seu estilo

    O ex-capitão do Bayern, Matthäus, acredita que o clube deve manter-se fiel à filosofia ofensiva de Kompany, mesmo que isso traga desafios defensivos.

    “Com um estilo de jogo tão ofensivo, é claro que não dá para defender tudo”, explicou Matthaus, conforme citado pelo Sport. “É claro que eles sofreram muitos gols, mas continuam muito bem-sucedidos nesta temporada e estão prestes a conquistar a dobradinha. Eles chegaram às semifinais da Liga dos Campeões.”

  • O espetáculo volta à Allianz Arena

    Na segunda partida, na Allianz Arena, Ousmane Dembélé marcou logo no início, silenciando a torcida da casa. O gol de empate de Harry Kane no final da partida não foi suficiente para reverter o placar agregado. Para Matthäus, no entanto, o panorama geral é positivo. Ele acredita que o Bayern trouxe de volta o entusiasmo e o futebol ofensivo nesta temporada.

    “O FC Bayern certamente não apresentou seu melhor desempenho na segunda partida da semifinal contra o Paris Saint-Germain, mas ainda assim nos emocionou o ano todo”, acrescentou. “Aguardo ansiosamente cada partida do FC Bayern porque elas são sempre um destaque com seu futebol de muitos gols. O FC Bayern é sinônimo de futebol espetacular, e eles mostraram isso este ano. Eu não mudaria essa abordagem”, disse o recordista da seleção alemã.

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    Agora, o foco está nos títulos nacionais

    O Bayern precisa voltar rapidamente a se concentrar nos objetivos nacionais. O Die Roten já garantiu o título da Bundesliga nesta temporada e enfrenta o Wolfsburg e o Colônia nas duas últimas partidas do campeonato. A equipe de Kompanya se preparará então para a final da DFB-Pokal contra o Stuttgart, no dia 23 de maio.

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