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KompanyIMAGO / Ulmer/Teamfoto
Jonas Rütten

Traduzido por

Vincent Kompany ficou furioso! Grande revolta no Bayern de Munique contra o PSG - o FCB teria sido “claramente prejudicado”?

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x PSG
Bayern de Munique
PSG
K. Laimer
N. Mendes
Vitinha
J. Neves
H. Kane

O comentarista de TV Michael Ballack perdeu a compostura durante a partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões entre o Bayern de Munique e o PSG. O episódio foi precedido por uma decisão bastante questionável do árbitro — e a situação não melhorou. Vincent Kompany também ficou furioso após mais duas jogadas.

Depois de sofrer o 0 a 1 com Ousmane Dembélé logo aos três minutos, o campeão alemão se estabilizou e criou suas primeiras pequenas chances. 

Aos 23 minutos, Josip Stanisic lançou Harry Kane com um bom passe aéreo. O inglês tinha muito espaço e apenas Willian Pacho entre ele e o gol do Paris. No entanto, sem que o bandeirinha tivesse levantado a bandeira, o árbitro João Pinheiro marcou imediatamente o impedimento. 

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  • Ballack ficou furioso em seguida. Por um lado, porque Kane provavelmente estava na mesma linha de Nuno Mendes; por outro, porque o VAR poderia ter intervindo nessa jogada que poderia ter decidido o jogo, caso houvesse um impedimento.

    “O árbitro apita antes que o bandeirinha levante a bandeira. Ele simplesmente não pode fazer isso. É uma decisão totalmente errada. Os árbitros devem deixar a jogada seguir. Por que ele apita isso? Ele está correndo sozinho em direção ao gol. Foi muito apertado, o que acontece depois é outra história. Mas ele não pode apitar isso”, protestou Ballack: “Isso não pode acontecer neste nível!”

    Pouco depois, aos 29 minutos, Pinheiro voltou a ser o centro das atenções em sua apenas 15ª partida na Liga dos Campeões: Nuno Mendes, que já havia recebido um cartão amarelo, interrompeu um contra-ataque do Bayern com uma clara mão na bola. Em vez de expulsá-lo, porém, Pinheiro marcou uma suposta mão de Laimer na jogada anterior. No entanto, o austríaco provavelmente havia tocado na bola com a barriga e a coxa. Nesse caso, teria sido uma decisão claramente errada e uma desvantagem para o FCB, que teria jogado com um jogador a mais por pelo menos 60 minutos.

    “O árbitro mais uma vez interfere neste maravilhoso jogo de futebol e altera o equilíbrio. O Bayern foi claramente prejudicado aqui”, disse Sami Khedira à DAZN.

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  • Bayern Schirigetty

    O FC Bayern reclama pênalti por mão — mas Pinheiro acerta na decisão

    E, novamente, apenas dois minutos depois, o técnico Vincent Kompany também perdeu completamente a cabeça na linha lateral. Vitinha, ao tentar afastar a bola na sua própria área, acertou João Neves com a bola a curta distância, na altura do braço estendido para o lado. 

    Pinheiro decidiu não marcar pênalti, agindo, assim, dentro das regras. “Instrução da UEFA. Não deve ser marcado pênalti se a bola for rebatida para fora da área por um próprio companheiro”, afirmou o chefe de arbitragem da DFB, Knut Kircher, ainda no ano passado. De acordo com o International Football Association Board (IFAB), se um jogador for atingido na mão ou no braço pela bola após um chute ou cabeceio de um companheiro, não há falta de mão. A menos que a bola entre diretamente no gol adversário ou que o jogador marque um gol imediatamente depois – nesse caso, a equipe adversária recebe um tiro livre direto.

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