Vincent Kompany ficou furioso! Grande revolta no Bayern de Munique contra o PSG - o FCB teria sido “claramente prejudicado”?

Ballack ficou furioso em seguida. Por um lado, porque Kane provavelmente estava na mesma linha de Nuno Mendes; por outro, porque o VAR poderia ter intervindo nessa jogada que poderia ter decidido o jogo, caso houvesse um impedimento.

“O árbitro apita antes que o bandeirinha levante a bandeira. Ele simplesmente não pode fazer isso. É uma decisão totalmente errada. Os árbitros devem deixar a jogada seguir. Por que ele apita isso? Ele está correndo sozinho em direção ao gol. Foi muito apertado, o que acontece depois é outra história. Mas ele não pode apitar isso”, protestou Ballack: “Isso não pode acontecer neste nível!”

Pouco depois, aos 29 minutos, Pinheiro voltou a ser o centro das atenções em sua apenas 15ª partida na Liga dos Campeões: Nuno Mendes, que já havia recebido um cartão amarelo, interrompeu um contra-ataque do Bayern com uma clara mão na bola. Em vez de expulsá-lo, porém, Pinheiro marcou uma suposta mão de Laimer na jogada anterior. No entanto, o austríaco provavelmente havia tocado na bola com a barriga e a coxa. Nesse caso, teria sido uma decisão claramente errada e uma desvantagem para o FCB, que teria jogado com um jogador a mais por pelo menos 60 minutos.

“O árbitro mais uma vez interfere neste maravilhoso jogo de futebol e altera o equilíbrio. O Bayern foi claramente prejudicado aqui”, disse Sami Khedira à DAZN.