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Vincent Kompany fica perplexo ao ver Serge Gnabry usando shorts bizarros cobertos com o rosto de um companheiro de equipe do Bayern de Munique
Uma homenagem peculiar em Friburgo
O clima estava elétrico após o gol da vitória do Bayern no último minuto em Freiburg, onde a equipe protagonizou uma recuperação notável, transformando uma desvantagem de dois gols em uma vitória por 3 a 2. As cenas pós-jogo tomaram um rumo inesperado durante a volta de honra dos jogadores; quando o time se aproximou da torcida visitante para comemorar os três pontos cruciais, Gnabry foi visto vestindo um short jogado em campo por um torcedor.
A peça em questão estava longe de ser um produto oficial do clube, apresentando um padrão repetitivo com o rosto de Goretzka. Gnabry pareceu achar graça na situação, rindo enquanto cumprimentava Goretzka com um high-five, enquanto o zagueiro Josip Stanisic se juntou à diversão segurando uma faixa com o tema Goretzka que também havia chegado ao campo vinda das arquibancadas.
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Kompany ficou sem palavras
Enquanto os jogadores aproveitavam o momento descontraído, o técnico Vincent Kompany ficou perplexo quando o assunto foi abordado durante a coletiva de imprensa pós-jogo. O técnico belga teve dificuldade em entender a descrição da escolha de roupa do seu atacante e questionou se algo teria se perdido na tradução.
“Ele tinha uma calça com a cabeça do Goretzka estampada?”, perguntou Kompany, visivelmente perplexo. Balançando levemente a cabeça, ele acrescentou: “Talvez meu alemão ainda não seja tão bom, mas tenho a sensação de que não entendi a pergunta.” Foi um raro momento de confusão para o técnico, que, fora isso, se adaptou rapidamente à vida na Baviera.
A atenção volta-se agora para o Real Madrid
Kompany fez questão de desviar a conversa do guarda-roupa de Gnabry e voltar a focar no futebol de alto nível que aguarda sua equipe na Liga dos Campeões. Com o confronto das quartas de final contra o Real Madrid se aproximando, o ex-capitão do Manchester City preferiu discutir questões táticas em vez de roupas criadas por torcedores.
Com um sorriso, Kompany disse aos repórteres: “Fiquem à vontade para me perguntar algo sobre o Real Madrid agora, mas sobre esse assunto, não faço ideia. Desculpem.” Apesar da perplexidade do técnico, o incidente serviu como prova do bom astral dentro do grupo enquanto se preparam para o grande confronto europeu.
- AFP
O futuro de Goretzka continua incerto
A demonstração pública de carinho por parte dos torcedores e de seus companheiros de equipe chega em um momento comovente para Goretzka. Espera-se que o meio-campista deixe a Allianz Arena neste verão, já que seu contrato atual não deve ser renovado. Embora tenha enfrentado críticas de alguns setores da torcida no passado, não houve nenhum sinal disso em Freiburg.
Goretzka sempre manteve seu compromisso com o clube, mas sua era em Munique parece estar chegando ao fim. Pelo menos por uma tarde, ele foi o centro das atenções pelas razões certas, mesmo que tenha sido preciso um par de shorts bizarros de Gnabry para provar o quanto ele é valorizado pelo vestiário e pelos torcedores.