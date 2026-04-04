O clima estava elétrico após o gol da vitória do Bayern no último minuto em Freiburg, onde a equipe protagonizou uma recuperação notável, transformando uma desvantagem de dois gols em uma vitória por 3 a 2. As cenas pós-jogo tomaram um rumo inesperado durante a volta de honra dos jogadores; quando o time se aproximou da torcida visitante para comemorar os três pontos cruciais, Gnabry foi visto vestindo um short jogado em campo por um torcedor.

A peça em questão estava longe de ser um produto oficial do clube, apresentando um padrão repetitivo com o rosto de Goretzka. Gnabry pareceu achar graça na situação, rindo enquanto cumprimentava Goretzka com um high-five, enquanto o zagueiro Josip Stanisic se juntou à diversão segurando uma faixa com o tema Goretzka que também havia chegado ao campo vinda das arquibancadas.



