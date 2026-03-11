Dois gols, uma assistência e mais jogadas perigosas do que se pode contar: Michael Olise foi merecidamente eleito o jogador do jogo após a goleada do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o Atalanta Bergamo. Para o introvertido francês, isso teve a consequência desagradável de ter que cumprir inúmeras obrigações de relações públicas. Nada parece ser mais repugnante para ele.
Traduzido por
Vincent Kompany faz uma comparação surpreendente! Novidade de Michael Olise na gala do FC Bayern
Nas fotos obrigatórias do homem do jogo, Olise parece que lhe entregaram uma pilha de louça suja para lavar, em vez do troféu de prata. Para piorar a situação, ele ainda foi enviado para uma entrevista com a emissora inglesa CBS.
Bola de Ouro? Michael Olise: “Primeiro os troféus”
Os lendários especialistas Jamie Carragher, Thierry Henry e Micah Richards o receberam com aplausos e gritos de “Michael! Michael!”. Olise sorriu. Richards conseguiu então o que o troféu não conseguiu: ele fez Olise rir, contando em público que o havia encontrado recentemente em um restaurante. (“Ele não fez nada de errado, apenas apreciou uma boa refeição.”)
Quem esperava uma entrevista mal-humorada por causa dessa recepção triunfante e da simpática anedota ficou desapontado. Olise respondeu com sua habitual monosilabicidade. No entanto, foi possível notar um ligeiro progresso em comparação com uma entrevista na TV durante seu tempo no Crystal Palace, que viralizou como “a pior entrevista de todos os tempos”. Ou uma entrevista logo após sua chegada a Munique, quando seu colega Jamal Musiala teve que responder a todas as perguntas por Olise.
Desta vez, o jogador de 24 anos explicou que “como clube como o Bayern, o objetivo é ganhar tudo”. E quanto às suas chances de ganhar o Ballon d'Or? “Não estou focado nisso. A temporada ainda é longa. Se acontecer, seria ótimo. Mas primeiro os troféus.”
- Getty Images
Ninguém na Europa dá mais assistências do que Michael Olise
Suas estatísticas colocam Olise automaticamente entre os candidatos ao Ballon d'Or. Em 37 partidas, o ala direito já acumulou 41 pontos. Com 15 gols e 26 assistências, nenhum jogador nas cinco principais ligas da Europa conseguiu mais assistências. Olise precisa agora de mais três pontos para superar os 43 que conquistou na sua primeira temporada no FC Bayern.
Apesar desses números impressionantes, Olise conseguiu uma novidade com seus dois gols em Bergamo: pela primeira vez, ele marcou em um jogo realmente importante da Liga dos Campeões pelo FC Bayern. Na temporada passada, ele não marcou nenhum gol na fase de grupos contra o FC Barcelona e o Paris Saint-Germain, nem nas partidas eliminatórias contra o Bayer Leverkusen e o Inter de Milão. Nesta temporada, ele havia marcado apenas contra o Pafos, mas não contra o Chelsea, o PSG ou o Arsenal.
Outra estatística completou a excelente atuação de Olise contra o Atalanta: além dos dois gols, da assistência e dos melhores resultados em praticamente todos os indicadores para um jogador ofensivo, ele também registrou o maior número de recuperações de bola pelo Bayern de Munique (8).
- Getty
Vincent Kompany compara Michael Olise com Kevin De Bruyne
O técnico Vincent Kompany destacou explicitamente a atitude de Olise na coletiva de imprensa após o jogo: “Ele chegou aqui com uma mentalidade que lhe dá a chance de se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Ele trabalha com muita atenção aos detalhes”.
Na verdade, “não quero comparar jogadores, porque todos eles são diferentes”, acrescentou Kompany, mas acabou fazendo isso para comemorar o grande dia – e escolheu um candidato surpreendente: “Joguei com Kevin De Bruyne e acompanhei sua trajetória de talento a superestrela. Assim como Michael, ele também tinha essa atenção aos detalhes.” Kompany e De Bruyne jogaram juntos por muito tempo pelo Manchester City e pela seleção belga.
Olise, que adora detalhes, sabia, é claro, que estava prestes a receber um cartão amarelo em Bergamo. Então, na fase final, ele atrasou um escanteio até que o árbitro Espen Eskas o advertiu. Se o caso não tiver repercussões jurídicas esportivas, Olise só perderá a partida de volta das oitavas de final contra Bergamo e estará de volta para as quartas de final contra o Real Madrid ou o Manchester City.