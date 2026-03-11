Vincent Kompany faz uma comparação surpreendente! Novidade de Michael Olise na gala do FC Bayern

Os lendários especialistas Jamie Carragher, Thierry Henry e Micah Richards o receberam com aplausos e gritos de “Michael! Michael!”. Olise sorriu. Richards conseguiu então o que o troféu não conseguiu: ele fez Olise rir, contando em público que o havia encontrado recentemente em um restaurante. (“Ele não fez nada de errado, apenas apreciou uma boa refeição.”)

Quem esperava uma entrevista mal-humorada por causa dessa recepção triunfante e da simpática anedota ficou desapontado. Olise respondeu com sua habitual monosilabicidade. No entanto, foi possível notar um ligeiro progresso em comparação com uma entrevista na TV durante seu tempo no Crystal Palace, que viralizou como “a pior entrevista de todos os tempos”. Ou uma entrevista logo após sua chegada a Munique, quando seu colega Jamal Musiala teve que responder a todas as perguntas por Olise.

Desta vez, o jogador de 24 anos explicou que “como clube como o Bayern, o objetivo é ganhar tudo”. E quanto às suas chances de ganhar o Ballon d'Or? “Não estou focado nisso. A temporada ainda é longa. Se acontecer, seria ótimo. Mas primeiro os troféus.”