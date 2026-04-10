Vincent Kompany explica por que está evitando as comemorações do seu 40º aniversário, enquanto os jogadores do Bayern de Munique fazem uma homenagem ao técnico

Embora muitos estivessem planejando uma comemoração luxuosa para uma idade tão marcante, o ex-capitão do Manchester City deixou claro que uma festa é a última coisa em que pensa, com um jogo da Bundesliga contra o St. Pauli se aproximando no sábado.

Quando questionado se tinha planos de comemoração, Kompany respondeu diante da imprensa em seu grande dia: “Resposta curta: não. Se for uma surpresa, então não posso ser responsabilizado...” Ele ainda brincou sobre seu desejo de manter as coisas discretas, apesar da ocasião. Ele disse: “Estou tentando, de alguma forma, evitar qualquer coisa que possa surgir por causa do meu aniversário. Estamos em modo de prioridade agora. É claro que estou aproveitando e me sinto jovem, e isso é bom no momento, mas já há emoções suficientes para vivenciar nesta semana.”

Apesar de sua relutância em organizar uma festa de gala, Kompany admitiu que talvez encontre tempo para um pequeno prazer assim que o treino do dia terminar. “Talvez uma taça de vinho tinto hoje à noite. Mas, primeiro, temos muito trabalho a fazer”, acrescentou o técnico.