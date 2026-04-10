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Vincent Kompany explica por que está evitando as comemorações do seu 40º aniversário, enquanto os jogadores do Bayern de Munique fazem uma homenagem ao técnico
Não há tempo para comemorações, já que o Bayern está em “modo prioritário”
Embora muitos estivessem planejando uma comemoração luxuosa para uma idade tão marcante, o ex-capitão do Manchester City deixou claro que uma festa é a última coisa em que pensa, com um jogo da Bundesliga contra o St. Pauli se aproximando no sábado.
Quando questionado se tinha planos de comemoração, Kompany respondeu diante da imprensa em seu grande dia: “Resposta curta: não. Se for uma surpresa, então não posso ser responsabilizado...” Ele ainda brincou sobre seu desejo de manter as coisas discretas, apesar da ocasião. Ele disse: “Estou tentando, de alguma forma, evitar qualquer coisa que possa surgir por causa do meu aniversário. Estamos em modo de prioridade agora. É claro que estou aproveitando e me sinto jovem, e isso é bom no momento, mas já há emoções suficientes para vivenciar nesta semana.”
Apesar de sua relutância em organizar uma festa de gala, Kompany admitiu que talvez encontre tempo para um pequeno prazer assim que o treino do dia terminar. “Talvez uma taça de vinho tinto hoje à noite. Mas, primeiro, temos muito trabalho a fazer”, acrescentou o técnico.
Homenageado pelo time
O clube, no entanto, não deixou o dia passar sem dar qualquer reconhecimento. Após a coletiva de imprensa da manhã, o Bayern organizou, como surpresa, um tradicional café da manhã com salsicha branca na cantina dos jogadores. O elenco se reuniu às 11h para cantar “Parabéns a você” ao seu técnico, acompanhado por aplausos e vivas dos jogadores.
Kompany, sempre profissional, fez um breve discurso de agradecimento ao time, mas rapidamente voltou a conversa para os preparativos táticos. Ele observou que está acostumado a ter seu aniversário caindo na reta final do calendário do futebol, afirmando: “Estou acostumado com isso, passei a vida inteira comemorando aniversários nesses momentos em que jogávamos semifinais, quartas de final, seja na Inglaterra ou aqui.”
Elogios da alta cúpula
Esse marco ocorre em um momento de sucesso profissional para Kompany, que rapidamente conquistou a diretoria do Bayern. Após uma vitória esmagadora sobre o Real Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o CEO do Bayern, Jan-Christian Dreesen, elogiou o técnico, dizendo: “Vincent, todos nós temos uma enorme dívida de gratidão com você. Você preparou a equipe de forma perfeita para o adversário, para o jogo e para este estádio.”
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Em busca de um recorde histórico
O melhor presente para Kompany pode chegar na tarde de sábado, na forma de um recorde da Bundesliga. Se o Bayern marcar um gol contra o St. Pauli, igualará o recorde de 101 gols em uma temporada, estabelecido na temporada 1971-72; já dois gols significariam um novo marco histórico. No entanto, Kompany se recusa a se deixar levar por elogios individuais ou coletivos.
“Os três pontos são o mais importante. Tenho muito respeito pelo St. Pauli. É por isso que sempre acho que não se deve falar sobre recordes de gols. Eles defendem muito bem. Se você olhar para nossos jogos recentes contra o St. Pauli, é sempre incrivelmente difícil para nós. Eles defendem muito bem, às vezes é difícil entender por que estão lá embaixo na tabela. Não há muita diferença entre o St. Pauli e times que estão cinco ou seis posições acima”, concluiu.
Após o confronto nacional contra o St. Pauli, o foco do Bayern voltará rapidamente para a competição europeia, já que o time recebe o Real Madrid em casa para a segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, no dia 15 de abril.