Olise começou a temporada em grande forma pelo Bayern. Depois de registrar 22 gols e 31 assistências em 52 partidas por todas as competições na temporada passada, o jogador de 24 anos marcou oito gols em apenas sete jogos por todas as competições.

Sua forma fenomenal na Alemanha rapidamente chamou a atenção do futebol mundial. Mais importante, rendeu a admiração total de seu técnico, Kompany. O treinador belga ficou muito impressionado com sua nova estrela. Kompany agora acredita firmemente que Olise se estabeleceu como uma referência global em sua posição.