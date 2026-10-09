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Vincent Kompany exalta Michael Olise, “de classe mundial”, enquanto a estrela do Bayern de Munique mantém fase incrível
Um começo notável na Alemanha
Olise começou a temporada em grande forma pelo Bayern. Depois de registrar 22 gols e 31 assistências em 52 partidas por todas as competições na temporada passada, o jogador de 24 anos marcou oito gols em apenas sete jogos por todas as competições.
Sua forma fenomenal na Alemanha rapidamente chamou a atenção do futebol mundial. Mais importante, rendeu a admiração total de seu técnico, Kompany. O treinador belga ficou muito impressionado com sua nova estrela. Kompany agora acredita firmemente que Olise se estabeleceu como uma referência global em sua posição.
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Kompany faz declaração de classe mundial
Em uma entrevista recente à Sky, Kompany foi questionado se considera Olise um jogador de classe mundial. O técnico do Bayern deu uma resposta definitiva.
"Ele já é de classe mundial? Sim, claramente. Sem dúvida", afirmou Kompany. "Um jogador com o talento de Michael Olise sempre acabaria se tornando um dos melhores. Não é apenas o talento dele, mas também sua mentalidade e sua atenção aos detalhes."
Vendo coisas que os outros simplesmente não percebem
Kompany destacou a inteligência excepcional de Olise no futebol como um fator-chave por trás de sua ascensão rápida. Ele observou que o francês atua em uma sintonia completamente diferente da de muitos de seus colegas.
"Ele sempre vê coisas que os outros não veem, até nos treinos", continuou Kompany. "É isso que faz dele um jogador especial no futebol mundial. Nosso papel não é transformar um jogador em uma estrela mundial, isso é impossível. Ele já tem tudo isso dentro dele."
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Mantendo a fome de vencer
Apesar dos muitos elogios, Kompany alertou que Olise não pode deixar o seu nível cair. O treinador espera que seu principal jogador busque voos ainda maiores ao longo da temporada.
"O mais importante é que ele mantenha essa fome de evoluir", concluiu Kompany. O Bayern de Munique certamente vai depender muito dessa ambição na busca por glórias domésticas e europeias.
Olise tentará dar continuidade à sua incrível sequência de gols nos próximos compromissos. Se mantiver esse nível, sem dúvida seguirá como um dos jogadores mais empolgantes do futebol mundial.
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