Embora Vincent Kompany tenha se mostrado satisfeito com a recuperação bem-sucedida do FC Bayern em Paris e, segundo consta, tenha elogiado a moral demonstrada pela equipe no vestiário após a partida, ele criticou, em vários momentos daquela noite, duas decisões arbitrais particularmente decisivas.
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Vincent Kompany estava completamente exausto: por que o pênalti contra o FC Bayern a favor do PSG foi correto
Por um lado, houve o escanteio aos 33 minutos, que João Neves cabeceou para o 2 a 1 a favor do PSG. Antes disso, Desire Doue havia feito uma jogada individual e finalizado, mas a bola passou raspando a trave do time de Munique. O competente árbitro suíço Sandro Schärer considerou que Jonathan Tah havia desviado a bola, mas provavelmente não foi o caso.
Kompany também observou isso, embora a jogada fosse muito difícil de avaliar em velocidade real, dada a trajetória estranha do chute de Doue, e também seja muito difícil de perceber mesmo em câmera lenta. Em seguida, João Neves foi deixado sozinho de forma imperdoável por Jamal Musiala e pôde cabecear sem interferência para colocar o Paris na frente. Com isso, ficou mais uma vez evidente talvez a maior fraqueza defensiva do Bayern em jogadas de bola parada do adversário.
Talvez por isso, após o espetacular 4 a 5 do ponto de vista de Munique, que mantém as portas da final abertas para o FCB, Kompany tenha se irritado mais com outra jogada ocorrida pouco antes do intervalo. Uma tentativa de cruzamento de Ousmane Dembélé bateu no braço levemente estendido de Alphonso Davies, que antes havia cruzado as mãos atrás das costas.
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Kompany reclama do pênalti a favor do PSG: o movimento de Davies não justifica a falta
Após veementes protestos dos jogadores do PSG, o VAR também entrou em ação e enviou Schärer ao monitor, que, para grande descontentamento de Kompany e do ex-jogador da seleção Christoph Kramer, marcou pênalti. Dembélé assumiu a responsabilidade e converteu, levando o placar a 3 a 2 no intervalo.
“Na minha opinião, o pênalti não é pênalti. A bola vai do corpo para a mão”, reclamou Kompany à CBS Sports. Com isso, o belga destacou que o cruzamento de Dembele tocou primeiro no quadril do canadense e, de lá, saltou para a mão de Davies. A jogada foi “altamente discutível”, acrescentou Kompany na zona mista: “Pelas imagens que vi, parece que a bola bate primeiro no corpo e depois no braço. Se for esse o caso, então não é pênalti.”
Mas o caso não é tão simples assim e, nessa jogada, Schärer tomou, no fim das contas, uma decisão correta e, pelo menos do ponto de vista das regras, impecável. Foi o que afirmou também o especialista em arbitragem Lutz Wagner na Prime Video, que destacou que o contato com o quadril de Davies, nesse caso, “não faz diferença”: “O braço esquerdo se estende e amplia a área de defesa. Na minha opinião, trata-se claramente de uma mão passível de penalidade, porque a área do corpo é ampliada. Pelas imagens, foi uma decisão correta.”
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O FC Bayern questiona o pênalti marcado contra Davies: o regulamento é claro
Essa interpretação também se reflete no regulamento. Nele está estabelecido que o desvio causado por outra parte do corpo deve alterar significativamente a trajetória da bola. No entanto, isso não ocorreu no caso de Davies. O cruzamento de Dembélé teria atingido o braço estendido dele mesmo que não houvesse o desvio.
Além disso, para o árbitro Schärer, ficou evidente, após a análise das imagens no monitor do VAR, que Davies havia se alargado de forma “não natural” com o braço. Uma opinião com a qual se pode concordar plenamente. E esse é o ponto importante. Pois, neste caso, o regulamento é inequívoco, mesmo em chutes ou cruzamentos desviados propositalmente.
“Se a bola ricochetear na cabeça, no pé ou em qualquer outra parte do corpo de um jogador e, em seguida, tocar no braço ou na mão desse mesmo jogador ou de um jogador próximo, aplica-se o seguinte: a mão na bola é punível se esse jogador já tiver, anteriormente, alargado o braço de forma não natural (por exemplo, para bloquear um remate a gol).”
Para o árbitro Schärer e também para o especialista Wagner, foi exatamente isso que aconteceu com Davies e, portanto, a marcação do pênalti foi, em última análise, correta de acordo com as regras.
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Reclamação de Kompany ganha apoio de personalidade de destaque – “único pedido” aos torcedores do FC Bayern
Manuel Gräfe, ex-árbitro e atual chefe de arbitragem da federação alemã, tinha uma opinião diferente. Gräfe questionou a "artificialidade" da posição do braço de Davies.
“O braço já havia se estendido levemente com o movimento do passo antes do cruzamento, mas ainda estava em uma posição bastante natural; e quando o cruzamento foi feito, seu braço estava em uma posição bastante natural, ainda relativamente próximo ao corpo e, acima de tudo, o que foi decisivo é que a bola ricocheteou na coxa antes”, criticou Gräfe no X: “O único argumento a favor do pênalti é, portanto, o movimento anterior do braço para fora, mas isso já havia ocorrido antes do cruzamento ser feito.”
No final, porém, a grande irritação de Kompany com as duas decisões deve ter passado rapidamente. Depois que o PSG chegou a abrir 2 a 5, sua equipe resistiu com mais uma demonstração impecável de garra contra uma decisão antecipada na partida de ida da semifinal e, com gols de Dayot Upamecano e Luis Diaz, conseguiu de fato diminuir a diferença.
Assim, a desvantagem do Bayern na partida de volta é bem menor do que se temia inicialmente. E Kompany já sabia, logo após o fim da partida, o que será decisivo na partida de volta na próxima quarta-feira. Por isso também, o belga dirigiu um único, mas especial, pedido aos torcedores do FC Bayern.
Para chegar à final em Budapeste, ele chegou a responsabilizar os torcedores. “Precisamos dos nossos torcedores e do apoio deles com a mesma garra que tivemos contra o Madrid”, disse o belga, exigindo ao mesmo tempo até um pouco de altruísmo: “Em casa, meu único pedido é: se alguém comprou um ingresso e não se sentir bem no dia do jogo, que fique em casa e passe seu ingresso para as pessoas mais em forma, que possam levar essa energia da Allianz Arena. As 75 mil pessoas na Allianz Arena são importantes para nós.”