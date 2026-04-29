Vincent Kompany estava completamente exausto: por que o pênalti contra o FC Bayern a favor do PSG foi correto

Por um lado, houve o escanteio aos 33 minutos, que João Neves cabeceou para o 2 a 1 a favor do PSG. Antes disso, Desire Doue havia feito uma jogada individual e finalizado, mas a bola passou raspando a trave do time de Munique. O competente árbitro suíço Sandro Schärer considerou que Jonathan Tah havia desviado a bola, mas provavelmente não foi o caso.

Kompany também observou isso, embora a jogada fosse muito difícil de avaliar em velocidade real, dada a trajetória estranha do chute de Doue, e também seja muito difícil de perceber mesmo em câmera lenta. Em seguida, João Neves foi deixado sozinho de forma imperdoável por Jamal Musiala e pôde cabecear sem interferência para colocar o Paris na frente. Com isso, ficou mais uma vez evidente talvez a maior fraqueza defensiva do Bayern em jogadas de bola parada do adversário.

Talvez por isso, após o espetacular 4 a 5 do ponto de vista de Munique, que mantém as portas da final abertas para o FCB, Kompany tenha se irritado mais com outra jogada ocorrida pouco antes do intervalo. Uma tentativa de cruzamento de Ousmane Dembélé bateu no braço levemente estendido de Alphonso Davies, que antes havia cruzado as mãos atrás das costas.