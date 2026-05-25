Vincent Kompany está de volta! O técnico do Bayern levanta o troféu da Premier League diante da torcida do Man City, em um retorno surpresa do capitão campeão da Premier League, enquanto Pep Guardiola se despede

Os torcedores do City testemunharam uma comemoração emocionante e repleta de estrelas quando a lenda do clube, Kompany, ergueu o troféu da Premier League durante um desfile especial no Etihad Stadium. O evento contou com a exibição dos 20 principais troféus conquistados pelo clube durante a era Pep Guardiola.

Em uma cena comovente que trouxe nostalgia aos torcedores do City, o ex-capitão Kompany teve a honra de erguer o troféu da Premier League. Kompany, que levou o City a vários títulos como jogador, fez uma aparição especial como um dos apresentadores convidados após viajar da Alemanha, onde atualmente treina o Bayern de Munique.



