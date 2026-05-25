Getty Images Sport
Traduzido por
Vincent Kompany está de volta! O técnico do Bayern levanta o troféu da Premier League diante da torcida do Man City, em um retorno surpresa do capitão campeão da Premier League, enquanto Pep Guardiola se despede
Um retorno lendário ao Etihad
Os torcedores do City testemunharam uma comemoração emocionante e repleta de estrelas quando a lenda do clube, Kompany, ergueu o troféu da Premier League durante um desfile especial no Etihad Stadium. O evento contou com a exibição dos 20 principais troféus conquistados pelo clube durante a era Pep Guardiola.
Em uma cena comovente que trouxe nostalgia aos torcedores do City, o ex-capitão Kompany teve a honra de erguer o troféu da Premier League. Kompany, que levou o City a vários títulos como jogador, fez uma aparição especial como um dos apresentadores convidados após viajar da Alemanha, onde atualmente treina o Bayern de Munique.
- AFP
Uma recepção digna de herói para um ícone do City
A lenda belga, que desde então construiu uma sólida reputação como técnico, foi recebido como um herói pela torcida do Manchester. Os torcedores gritavam seu nome enquanto ele erguia o icônico troféu — um símbolo poderoso de seu legado duradouro no clube. Sua presença serviu de ponte entre a ascensão inicial do clube ao domínio e seu status atual como potência global.
O retorno de Kompany foi o ponto alto de uma tarde dedicada ao troféu que marcou o período de maior sucesso da história do clube. Ao erguer o troféu, ele evocou memórias de seu famoso gol contra o Leicester City e de seus muitos anos de liderança estoica no centro da defesa sob o comando de vários treinadores diferentes.
Comemorando uma década de domínio
O City organizou um desfile único, no qual cada um dos seus 20 principais troféus foi levado individualmente para o campo por convidados especiais. Essa exibição sem precedentes de troféus foi concebida para ilustrar a magnitude das conquistas alcançadas pelo clube sob a orientação de Guardiola e a liderança de figuras como Kompany.
O evento serviu tanto como uma volta da vitória quanto como uma despedida emocionante, destacando o domínio do clube no futebol inglês e europeu na última década. Cada troféu representou um marco específico em uma jornada que viu o City redefinir os padrões da Premier League, com o desfile de 2026 servindo como uma última saudação para muitos.
- AFP
A era de ouro de Pep
Desde a chegada de Guardiola ao Manchester City no verão de 2016, o espanhol comandou 593 partidas, conquistando 423 vitórias, 77 empates e 93 derrotas. O técnico deixa o clube após ter conquistado a impressionante marca de 20 troféus, incluindo seis títulos da Premier League, uma Liga dos Campeões, três Copas da Inglaterra e cinco Copas da Liga.