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Vincent Kompany é o “olho do furacão”, enquanto o CEO do Bayern de Munique afirma que o técnico “melhora o desempenho de todos os jogadores”
A diretoria do Bayern elogia o impacto imediato de Kompany
Kompany consolidou-se como uma figura-chave no Bayern, conquistando forte apoio da diretoria do clube pela transformação que liderou na Allianz Arena. O técnico belga, agora em sua segunda temporada no gigante da Bundesliga, é reconhecido por ter revitalizado tanto o estilo de jogo da equipe quanto o ambiente dentro do elenco. O CEO do Bayern, Dreesen, descreveu Kompany como uma força estabilizadora dentro do clube, destacando como sua liderança ajudou a guiar a equipe em meio às pressões da competição de elite. Segundo Dreesen, a personalidade e a autoridade do técnico já conquistaram amplo respeito no futebol europeu.
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“O olho do furacão”
Em entrevista ao Absolut Bayern, Dreesen utilizou uma metáfora vívida para descrever a influência do técnico sobre a equipe.
“Com sua personalidade, sua experiência profissional e sua autoridade natural, ele rapidamente conquistou grande respeito em toda a Europa”, explicou. “Vincent enfatiza que quer uma equipe com a força de um furacão – para mim, ele é o olho da tempestade. A calma que ele transmite também ajuda a equipe nas fases mais difíceis.”
“Kompany é um grande trunfo para o FC Bayern – como treinador e como pessoa. Ele trouxe de volta a diversão e a alegria de jogar, torna cada profissional melhor e nossos jogadores confiam nele.”
O Bayern em busca do sucesso em três frentes
A influência de Kompany surge em uma fase crucial da temporada, com o Bayern disputando títulos importantes em várias competições. O Die Roten ocupa atualmente a liderança da tabela da Bundesliga, com 73 pontos em 28 partidas, nove pontos à frente do segundo colocado, o Borussia Dortmund.
Na Europa, o Bayern reforçou suas chances de chegar às semifinais da Liga dos Campeões após garantir uma vitória fora de casa por 2 a 1 contra o Real Madrid na partida de ida das quartas de final. Gols de Luis Diaz e Harry Kane deram ao time alemão uma vantagem valiosa para a partida de volta em Munique. O time também continua na DFB-Pokal, mantendo vivas as esperanças de conquistar um triplo histórico se sua impressionante fase continuar.
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E agora?
A atenção do Bayern volta agora para o campeonato nacional, enquanto o time se prepara para enfrentar o St. Pauli na Bundesliga neste fim de semana, antes de voltar a concentrar-se na Europa. A decisiva partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid está marcada para 15 de abril na Allianz Arena, onde a equipe de Kompany tentará defender a vantagem conquistada na ida e garantir uma vaga nas semifinais.
Com a disputa pelo título da Bundesliga chegando ao fim e as partidas eliminatórias se aproximando tanto na Liga dos Campeões quanto na DFB-Pokal, as próximas semanas serão um período decisivo para Kompany e seu elenco do Bayern.