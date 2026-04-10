Vincent Kompany é o “olho do furacão”, enquanto o CEO do Bayern de Munique afirma que o técnico “melhora o desempenho de todos os jogadores”

Em entrevista ao Absolut Bayern, Dreesen utilizou uma metáfora vívida para descrever a influência do técnico sobre a equipe.

“Com sua personalidade, sua experiência profissional e sua autoridade natural, ele rapidamente conquistou grande respeito em toda a Europa”, explicou. “Vincent enfatiza que quer uma equipe com a força de um furacão – para mim, ele é o olho da tempestade. A calma que ele transmite também ajuda a equipe nas fases mais difíceis.”

“Kompany é um grande trunfo para o FC Bayern – como treinador e como pessoa. Ele trouxe de volta a diversão e a alegria de jogar, torna cada profissional melhor e nossos jogadores confiam nele.”