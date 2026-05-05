Vincent Kompany e o Bayern de Munique atrapalham os planos do PSG em relação ao hotel, e os atuais campeões da Liga dos Campeões são obrigados a encontrar uma alternativa de última hora

A escolha do hotel teve um valor simbólico para o PSG. Os campeões franceses já haviam se hospedado no mesmo local durante a final da Liga dos Campeões de 2025, em Munique. Naquela ocasião, o PSG teve uma atuação histórica, derrotando o Inter por 5 a 0 e conquistando o troféu. O clube, portanto, via o local como uma base de sorte antes de seu retorno à Baviera. Ao impedir que o PSG se hospedasse lá novamente, o Bayern eliminou um cenário familiar que estava associado à maior noite europeia do clube parisiense.