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Yosua Arya

Traduzido por

Vincent Kompany e o Bayern de Munique atrapalham os planos do PSG em relação ao hotel, e os atuais campeões da Liga dos Campeões são obrigados a encontrar uma alternativa de última hora

Bayern de Munique
PSG
V. Kompany
Liga dos Campeões
Bayern de Munique x PSG
Luis Enrique

O Paris Saint-Germain foi obrigado a mudar de hotel antes da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, depois que Vincent Kompany e o gigante da Bundesliga se recusaram a deixar o local de hospedagem que haviam escolhido. A decisão atrapalhou os planos de viagem do PSG e tirou do caminho um local ligado a uma de suas conquistas europeias mais memoráveis.

  • O Bayern se instala no hotel antes do confronto da Liga dos Campeões

    A segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões entre Bayern de Munique e PSG começou com tensão fora de campo depois que o time alemão impediu que os adversários se hospedassem no hotel de sua preferência em Munique, segundo o site francês Football365. A equipe de Luis Enrique havia planejado se hospedar no Infinity Hotel, de quatro estrelas, em Unterschleissheim, localizado a cerca de 15 minutos da Allianz Arena. No entanto, o Bayern insistiu em reservar o hotel exclusivamente para si mesmo antes do confronto da segunda partida, na quarta-feira.

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  • FC Bayern München Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Kompany deixa clara a posição do Bayern

    A decisão obrigou o PSG a alterar seus planos de viagem em cima da hora, enquanto o time busca a classificação para a final após garantir uma vitória por 5 a 4 na partida de ida. O técnico do Bayern, Kompany, deixou clara a posição do clube ao comentar a situação. “É a nossa cidade! Vamos ficar no Infinity”, teria afirmado Kompany, ressaltando a recusa do Bayern em abrir mão de sua base habitual. Christoph Freund também apoiou a decisão, com o diretor esportivo se recusando categoricamente a abrir mão do “hotel da casa” do Bayern.

  • O PSG perde o hotel associado aos seus sucessos anteriores na Liga dos Campeões

    A escolha do hotel teve um valor simbólico para o PSG. Os campeões franceses já haviam se hospedado no mesmo local durante a final da Liga dos Campeões de 2025, em Munique. Naquela ocasião, o PSG teve uma atuação histórica, derrotando o Inter por 5 a 0 e conquistando o troféu. O clube, portanto, via o local como uma base de sorte antes de seu retorno à Baviera. Ao impedir que o PSG se hospedasse lá novamente, o Bayern eliminou um cenário familiar que estava associado à maior noite europeia do clube parisiense.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    O PSG se reorganiza antes da semifinal decisiva

    Com seus planos iniciais frustrados e o Hilton nas proximidades indisponível devido a obras de reforma, o PSG foi obrigado a encontrar uma base alternativa para sua estadia em Munique. A equipe se hospedará, em vez disso, no Hotel Andaz em Schwabinger Tor, de onde seguirá para a Allianz Arena para sua última sessão de treino e compromissos com a imprensa antes da partida. Apesar do contratempo, o foco do PSG continua sendo garantir uma vaga em mais uma final da Liga dos Campeões.

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