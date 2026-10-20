O gigante bávaro corre contra o tempo para saber se seu técnico poderá ocupar seu lugar no banco de reservas para o confronto europeu na Allianz Arena. Kompany não pôde comandar o último treino da equipe na terça-feira e também não participou dos compromissos com a imprensa antes da partida, enquanto se recupera de uma infecção viral que afetou significativamente seu quadril.

O auxiliar do Bayern Aaron Danks, que o substituiu na entrevista coletiva, deu detalhes sobre a saúde do ex-capitão do Manchester City e as chances de ele participar do confronto contra a equipe de Mikel Arteta. “Vincent está com uma infecção viral. É importante que ele descanse. Estamos acompanhando a situação constantemente e veremos como ele estará amanhã. Mantemos contato o tempo todo. Ele está nos dando suas opiniões. Quanto à possibilidade de estar na Allianz Arena amanhã, veremos amanhã”, explicou o profissional de 43 anos, segundo o Bulinews.

Apesar da mudança na rotina habitual, Danks afirmou que a comissão técnica segue concentrada na tarefa que tem pela frente. Ele ressaltou que a equipe de apoio está bem preparada para assumir as responsabilidades caso Kompany não possa participar da partida. “Para mim, não muda muita coisa. Temos uma comissão técnica forte e nossos processos estão estabelecidos. Precisamos manter o nível de energia dos jogadores alto para que estejam prontos para amanhã”, acrescentou ao falar sobre a possibilidade de ocupar o banco de reservas.