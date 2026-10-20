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Vincent Kompany é dúvida para confronto do Bayern de Munique com o Arsenal na Champions League após adoecer; situação de Manuel Neuer e Joshua Kimmich também é incerta
Kompany afastado por infecção viral
O gigante bávaro corre contra o tempo para saber se seu técnico poderá ocupar seu lugar no banco de reservas para o confronto europeu na Allianz Arena. Kompany não pôde comandar o último treino da equipe na terça-feira e também não participou dos compromissos com a imprensa antes da partida, enquanto se recupera de uma infecção viral que afetou significativamente seu quadril.
O auxiliar do Bayern Aaron Danks, que o substituiu na entrevista coletiva, deu detalhes sobre a saúde do ex-capitão do Manchester City e as chances de ele participar do confronto contra a equipe de Mikel Arteta. “Vincent está com uma infecção viral. É importante que ele descanse. Estamos acompanhando a situação constantemente e veremos como ele estará amanhã. Mantemos contato o tempo todo. Ele está nos dando suas opiniões. Quanto à possibilidade de estar na Allianz Arena amanhã, veremos amanhã”, explicou o profissional de 43 anos, segundo o Bulinews.
Apesar da mudança na rotina habitual, Danks afirmou que a comissão técnica segue concentrada na tarefa que tem pela frente. Ele ressaltou que a equipe de apoio está bem preparada para assumir as responsabilidades caso Kompany não possa participar da partida. “Para mim, não muda muita coisa. Temos uma comissão técnica forte e nossos processos estão estabelecidos. Precisamos manter o nível de energia dos jogadores alto para que estejam prontos para amanhã”, acrescentou ao falar sobre a possibilidade de ocupar o banco de reservas.
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Preocupação com a condição física de Kimmich e Neuer
A indefinição sobre o comando técnico se soma às preocupações com a condição física de dois dos jogadores mais influentes e experientes do Bayern. Joshua Kimmich também foi uma ausência notável no último treino do clube antes do jogo contra o Arsenal, por motivos pessoais não divulgados. O versátil meio-campista de 31 anos participou das 10 partidas do Bayern de Munique em todas as competições nesta temporada, sem perder nenhum jogo, e deu quatro assistências.
Ao falar sobre a situação do meio-campista, Danks não soube dizer se ele será escalado. “Josh não esteve presente hoje por motivos pessoais. Não tenho certeza do que isso significa para amanhã”, afirmou o auxiliar.
Dilema no gol para o Bayern de Munique
Em uma rara notícia positiva, o veterano goleiro Manuel Neuer voltou ao gramado após perder as duas partidas anteriores por causa de uma lesão no pé. O jogador de 40 anos fez seis partidas em todas as competições nesta temporada, mas, após uma falha de grande repercussão no empate por 2 a 2 com o Augsburg em 10 de outubro, ficou fora da vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig devido à lesão e permaneceu no banco de reservas durante o empate por 3 a 3 com o Viking pela Champions League.
“Ainda não tomamos uma decisão. Manu voltou a campo há dois dias, o que é ótimo. Vamos decidir juntos com a comissão técnica e Vincent. Mas é ótimo ter Manu de volta”, confirmou Danks sobre a recuperação do capitão.
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O desempenho do Bayern de Munique na Champions League e sua posição no campeonato nacional
O Bayern de Munique ocupa atualmente a 10ª posição na classificação da Champions League, com quatro pontos. A equipe venceu o Bodo/Glimt por 5 a 0 antes de empatar com o Viking. No cenário nacional, o Bayern lidera a Bundesliga com 14 pontos, à frente do Borussia Dortmund, segundo colocado, pelo saldo de gols.
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