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FC Schalke 04 v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

Vincent Kompany defende decisão de deixar Harry Kane no banco contra o Schalke, enquanto a sequência histórica de 59 jogos marcando do Bayern de Munique chega a um fim abrupto

H. Kane
V. Kompany
Bayern de Munique
Schalke
Bundesliga

Vincent Kompany saiu em defesa de sua decisão de deixar Harry Kane e Michael Olise no banco durante o frustrante empate por 0 a 0 do Bayern de Munique contra o Schalke. A igualdade em Gelsenkirchen se mostrou custosa para o gigante alemão, já que encerrou uma incrível sequência de gols que durava havia mais de um ano em competições oficiais.

  • Kompany justifica política de rodízio apesar do empate sem gols

    A decisão tática de deixar Kane e Olise no banco levantou questionamentos, principalmente porque os visitantes tiveram dificuldades para encontrar uma brecha na Veltins-Arena. Kane, que substituiu Nathaniel Brown no intervalo, quase arrancou a vitória no fim, quando soltou uma finalização poderosa de longe que parecia destinada ao ângulo. No entanto, Lorius Karius correspondeu, desviando a bola por cima do travessão. Olise também esteve perto, exigindo o goleiro de um ângulo fechado pouco depois de entrar como substituto no segundo tempo no lugar de Lennart Karl.

    Falando à imprensa após o apito final, o técnico belga esclareceu seu raciocínio ao afirmar: “A decisão sobre Michael e Harry foi simplesmente completamente racional. Os dois voltaram muito, muito tarde das férias depois da Copa do Mundo. Não é algo garantido que você possa simplesmente dizer: ‘Vocês jogam 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos.’ O jogo da copa em Osnabrück também exigiu energia. Você nem sempre pode colocar toda essa carga de trabalho sobre esses caras.”

    • Publicidade
  • KompanyGetty

    Sequência histórica de gols chega ao fim

    O resultado foi mais do que apenas um pequeno tropeço para o Rekordmeister; ele marcou o fim de uma era verdadeiramente notável de eficiência ofensiva. O Bayern havia conseguido balançar as redes em 59 partidas competitivas consecutivas antes desta viagem a Gelsenkirchen. Essa sequência incrível remontava a julho de 2025, quando sofreu uma derrota por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain na Copa do Mundo de Clubes. Ao não conseguir vencer Loris Karius, o Bayern viu sua sequência de gols em 59 jogos competitivos finalmente chegar a um fim abrupto diante de

    Refletindo sobre a natureza do jogo e a oportunidade perdida de ampliar o recorde, Kompany observou que seu time não teve a intensidade sustentada necessária para furar uma defesa baixa. O técnico afirmou: “Cada jogo tem a sua própria história. A nossa história foi que não marcamos e o adversário foi para casa sem uma finalização. Mas isso não deve tirar nada do Schalke. Já vi jogos assim muitas vezes. Você precisa de 90 minutos de pressão contra defesas como essa até que elas cedam. Hoje não conseguimos fazer isso totalmente porque tiramos o ritmo do jogo várias vezes.”

  • Karius assombra o Bayern com atuação heroica

    Embora o rodízio do Bayern tenha sido um grande tema de debate, a atuação de Karius foi, sem dúvida, a história em campo. O goleiro alemão, que reconstruiu a carreira na Bundesliga, fez uma sequência de defesas de nível mundial para manter os campeões sob controle. Kompany foi rápido em parabenizar o time da casa pelo trabalho defensivo aguerrido, reconhecendo que a atmosfera e a disciplina defensiva tornaram a noite difícil.

    “Foi uma bela partida de futebol, com emoção e paixão”, disse o treinador do Bayern. “Também houve muitas situações defensivas em que algo especial sempre precisava acontecer. O Schalke conseguiu isso esta noite, então parabéns. Eles fizeram um grande trabalho e deram tudo de si. Deu para ver isso."

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  • VfL Osnabrück v FC Bayern München - DFB Cup 2026/27Getty Images Sport

    Foco na Champions League após tropeço no campeonato nacional

    Há pouco tempo para o Bayern se deter na frustração doméstica, já que o palco continental se aproxima. O campeão alemão está pronto para iniciar sua campanha europeia na próxima semana, quando buscará apagar as lembranças deste empate sem gols. A Allianz Arena receberá o time norueguês Bodo/Glimt na quinta-feira, dando à equipe de Kompany uma oportunidade imediata de reencontrar o faro de gol e começar sua trajetória na Liga dos Campeões de forma positiva antes de voltar à ação na Bundesliga.

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