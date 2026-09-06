A decisão tática de deixar Kane e Olise no banco levantou questionamentos, principalmente porque os visitantes tiveram dificuldades para encontrar uma brecha na Veltins-Arena. Kane, que substituiu Nathaniel Brown no intervalo, quase arrancou a vitória no fim, quando soltou uma finalização poderosa de longe que parecia destinada ao ângulo. No entanto, Lorius Karius correspondeu, desviando a bola por cima do travessão. Olise também esteve perto, exigindo o goleiro de um ângulo fechado pouco depois de entrar como substituto no segundo tempo no lugar de Lennart Karl.

Falando à imprensa após o apito final, o técnico belga esclareceu seu raciocínio ao afirmar: “A decisão sobre Michael e Harry foi simplesmente completamente racional. Os dois voltaram muito, muito tarde das férias depois da Copa do Mundo. Não é algo garantido que você possa simplesmente dizer: ‘Vocês jogam 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos.’ O jogo da copa em Osnabrück também exigiu energia. Você nem sempre pode colocar toda essa carga de trabalho sobre esses caras.”