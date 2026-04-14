Vincent Kompany critica a arrogância do Real Madrid e desmente o mito da virada na Liga dos Campeões

Antes da decisiva partida de volta na Allianz Arena, Kompany decidiu desmontar a “mitologia” que muitas vezes envolve o Real Madrid nas competições europeias. Embora os “Los Blancos” se orgulhem de sua capacidade de realizar milagres no final das partidas, o técnico do Bayern acredita que tais histórias estão longe de ser exclusivas do gigante espanhol.

Em declarações à imprensa durante uma acalorada coletiva pré-jogo, Kompany afirmou que “essas histórias não são reais” quando questionado sobre o domínio histórico do Madrid na competição.

Ele continuou: “Acredito que eles estejam em uma fase de desenvolvimento e ainda estejam entre os melhores da Europa. Não vejo as ‘histórias de remontadas’ como algo único. São histórias de outros clubes, como Barcelona, Liverpool e Bayern de Munique. Qualquer clube pode contar essas histórias quando alcança um feito excepcional. Acredito no Real Madrid quando eles acham que podem dar a volta por cima, mas quero vencer. Nada vai me afetar antes da partida.”