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Vincent Kompany critica a arrogância do Real Madrid e desmente o mito da virada na Liga dos Campeões
Kompany rejeita a ideia de um retorno ao Real Madrid
Antes da decisiva partida de volta na Allianz Arena, Kompany decidiu desmontar a “mitologia” que muitas vezes envolve o Real Madrid nas competições europeias. Embora os “Los Blancos” se orgulhem de sua capacidade de realizar milagres no final das partidas, o técnico do Bayern acredita que tais histórias estão longe de ser exclusivas do gigante espanhol.
Em declarações à imprensa durante uma acalorada coletiva pré-jogo, Kompany afirmou que “essas histórias não são reais” quando questionado sobre o domínio histórico do Madrid na competição.
Ele continuou: “Acredito que eles estejam em uma fase de desenvolvimento e ainda estejam entre os melhores da Europa. Não vejo as ‘histórias de remontadas’ como algo único. São histórias de outros clubes, como Barcelona, Liverpool e Bayern de Munique. Qualquer clube pode contar essas histórias quando alcança um feito excepcional. Acredito no Real Madrid quando eles acham que podem dar a volta por cima, mas quero vencer. Nada vai me afetar antes da partida.”
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Arbeloa atiça a arrogância
A tensão entre os dois gigantes europeus foi exacerbada pelos comentários do técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa. O ex-zagueiro fez forte referência ao “DNA” do clube durante suas declarações à imprensa, sugerindo que uma reviravolta após a derrota por 2 a 1 na Alemanha, na primeira partida, não seria nada fora do comum para o clube 15 vezes campeão.
O técnico do Real Madrid foi particularmente enfático sobre o peso do emblema do clube e sua história, afirmando: “Somos o time que nunca desiste e aquele com 15 Copas da Europa”.
Arbeloa foi além, insistindo que sua equipe não precisa realizar um “milagre” para avançar, uma postura que foi interpretada por alguns como falta de respeito pelo desafio imposto pelo time bávaro em seu próprio território.
Concentrar-se no presente em vez de no passado
O Bayern abriu uma vantagem de dois gols na partida de ida no Bernabéu na semana passada, com Luis Díaz abrindo o placar no primeiro tempo, antes de Harry Kane marcar logo no início do segundo. O Real Madrid teve muitas chances além do chute de Kylian Mbappé aos 74 minutos, o que gerou comentários de que o Bayern teve um pouco de sorte ao sair com a vantagem.
Kompany, porém, sugeriu o contrário, dizendo: “Nós poderíamos ter marcado mais gols na primeira partida, não apenas o Real Madrid. É verdade que eles melhoraram no segundo tempo, e esses 45 minutos podem lhes dar confiança. Mas no primeiro tempo, tivemos uma sensação muito boa, e acho que ainda podemos fazer ainda melhor. Vencer no Bernabéu dá essa confiança, mas agora temos que provar isso na Allianz Arena. E com a qualidade e a velocidade deles... eles podem ser muito perigosos. Mas acho que precisamos nos concentrar em nós mesmos, em como podemos encontrar soluções.”
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Notícias sobre o elenco dão ânimo ao Bayern
Embora a guerra psicológica tenha dominado a preparação para o jogo, Kompany trouxe algumas notícias positivas sobre a condição física dos jogadores do Bayern. O técnico confirmou que Serge Gnabry e Jamal Musiala estão ambos na disputa para atuar na partida de volta, o que representa um grande impulso, dada a ameaça ofensiva que representam.
Em relação a Musiala, Kompany observou que o jovem astro está indo na direção certa e está “quase a 100%” após as recentes preocupações com lesões.