Vincent Kompany convence jovem jogador do Bayern de Munique a assinar novo contrato após conversas em particular

O Bayern está prestes a garantir o futuro a longo prazo de Ibrahimovic, já que o meia de 20 anos está prestes a assinar um novo contrato. Embora o jogador ainda não tenha se consolidado como titular fixo no time principal, o clube e o técnico Kompany estão totalmente comprometidos com o desenvolvimento do talento nascido em Nuremberg.

De acordo com reportagens do Sport Bild e do Transfermarkt, Ibrahimovic assinará em breve um contrato válido até 2028. Seu contrato anterior estava previsto para expirar em 2027, com um ano opcional adicional, mas o clube decidiu transformá-lo em um compromisso fixo e de longo prazo, a fim de refletir a importância do jogador em seus planos futuros.



