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Vincent Kompany convence jovem jogador do Bayern de Munique a assinar novo contrato após conversas em particular
Kompany lidera a campanha pela renovação do contrato de Ibrahimovic
O Bayern está prestes a garantir o futuro a longo prazo de Ibrahimovic, já que o meia de 20 anos está prestes a assinar um novo contrato. Embora o jogador ainda não tenha se consolidado como titular fixo no time principal, o clube e o técnico Kompany estão totalmente comprometidos com o desenvolvimento do talento nascido em Nuremberg.
De acordo com reportagens do Sport Bild e do Transfermarkt, Ibrahimovic assinará em breve um contrato válido até 2028. Seu contrato anterior estava previsto para expirar em 2027, com um ano opcional adicional, mas o clube decidiu transformá-lo em um compromisso fixo e de longo prazo, a fim de refletir a importância do jogador em seus planos futuros.
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O poder da persuasão pessoal
O ponto de virada para o jovem meio-campista parece ter sido uma intervenção direta de Kompany. Diz-se que o ex-capitão do Manchester City defendeu a causa de Ibrahimovic nos bastidores, priorizando a permanência do versátil atacante no ecossistema do Bayern, apesar do interesse de outros clubes. Kompany teria se reunido pessoalmente com o jovem para traçar uma perspectiva clara para sua trajetória profissional na Baviera.
Uma trajetória nas categorias de base
Ibrahimovic ingressou na base do Bayern no verão de 2018, vindo do Nuremberg aos 12 anos. Sua ascensão nas categorias de base foi rápida, levando-o a assinar seu primeiro contrato profissional no início de 2023. Ele fez sua estreia no time principal aos 17 anos, durante uma vitória por 3 a 0 sobre o Bochum, em fevereiro daquele ano.
Desde então, o meio-campista também teve seu primeiro contato com o futebol europeu, entrando como reserva na Liga dos Campeões durante a vitória por 5 a 1 contra o Shakhtar Donetsk, em dezembro de 2024. Apesar desses marcos, seu caminho até o time principal exigiu várias passagens por empréstimo por toda a Europa para que ele ganhasse a tão necessária experiência competitiva no mais alto nível.
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Experiência comprovada fora da Allianz Arena
O jovem passou um tempo considerável fora de Munique para aprimorar suas habilidades, incluindo passagens pela Itália, pelo Frosinone e pela Lazio. Mais recentemente, ele passou a última temporada emprestado ao Heidenheim, onde se consolidou como um jogador confiável da Bundesliga, disputando 32 partidas e sendo titular em 25 delas.
Durante sua passagem pelo time da Bundesliga, Ibrahimovic marcou dois gols e deu quatro assistências. Embora o clube tenha enfrentado uma temporada difícil, a experiência de jogar regularmente na primeira divisão serviu como prova de que ele está pronto para assumir um papel mais importante.
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