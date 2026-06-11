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Vincent Kompany consegue o que queria! O Bayern de Munique dá um passo decisivo na tentativa de contratar o zagueiro alemão por 65 milhões de euros
O Bayern está prestes a fechar uma contratação de peso
As negociações entre Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, e Markus Krosche, diretor esportivo do Frankfurt, avançaram rapidamente após semanas de intensas conversas. De acordo com o BILD, os dois clubes da Bundesliga chegaram a um acordo sobre um pacote total no valor de até € 65 milhões (£ 56 milhões), incluindo possíveis bônus relacionados ao desempenho. O valor substancial da transferência elevará o jogador de 22 anos a uma das contratações mais caras da ilustre história do clube mais campeão da Alemanha.
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Kompany lidera a pressão defensiva
A estrutura do acordo é, atualmente, o único ponto de discórdia entre as duas partes antes do anúncio formal. O Bayern prefere incentivar fortemente o valor final da transferência com bônus, enquanto o Frankfurt insiste em um valor fixo garantido mais alto. Internamente, Kompany tem sido a força motriz por trás da negociação, considerando o versátil craque do Frankfurt um reforço ideal, capaz de atuar perfeitamente como lateral ou avançar pela ala esquerda.
Negociações tranquilas evitam um impasse
Os dirigentes do clube estão ansiosos para concluir rapidamente as formalidades, o que contrasta fortemente com o prolongado impasse nas negociações do verão passado envolvendo Nick Woltemade, que acabou sendo transferido do Stuttgart para o Newcastle após meses de negociações públicas com o Bayern. Como Brown está atualmente nos Estados Unidos a serviço da seleção nacional, estão sendo elaborados planos para que ele realize o exame médico obrigatório diretamente no local. A troca digital de dados médicos entre os clubes garante que a conclusão seja rápida, sem atrapalhar a campanha da Alemanha do outro lado do Atlântico.
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Os compromissos da Copa do Mundo chamam
O dinâmico zagueiro está determinado a definir seu futuro no campeonato nacional o mais rápido possível, para se concentrar inteiramente nos compromissos com a seleção, sem nenhuma distração. Brown é um dos principais candidatos a garantir uma vaga no time titular de Julian Nagelsmann, que valoriza sua flexibilidade tática e seu estilo de jogo de alta intensidade.
A Alemanha estreia no torneio contra Curaçao no domingo, e o jogador espera que sua transferência histórica para a Baviera seja oficializada na mesma data.