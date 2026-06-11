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VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images
Adhe Makayasa

Traduzido por

Vincent Kompany consegue o que queria! O Bayern de Munique dá um passo decisivo na tentativa de contratar o zagueiro alemão por 65 milhões de euros

Mercado da bola
Bayern de Munique
V. Kompany
N. Brown
Bundesliga
Eintracht Frankfurt
Alemanha

O Bayern de Munique está prestes a concretizar sua primeira grande contratação da janela de transferências de verão, após alcançar um avanço significativo nas negociações com o Eintracht de Frankfurt. O gigante bávaro chegou a um acordo de princípio para contratar o promissor zagueiro da seleção alemã Nathaniel Brown, jogador fortemente solicitado pelo técnico Vincent Kompany.

  • O Bayern está prestes a fechar uma contratação de peso

    As negociações entre Max Eberl, diretor esportivo do Bayern, e Markus Krosche, diretor esportivo do Frankfurt, avançaram rapidamente após semanas de intensas conversas. De acordo com o BILD, os dois clubes da Bundesliga chegaram a um acordo sobre um pacote total no valor de até € 65 milhões (£ 56 milhões), incluindo possíveis bônus relacionados ao desempenho. O valor substancial da transferência elevará o jogador de 22 anos a uma das contratações mais caras da ilustre história do clube mais campeão da Alemanha.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Kompany lidera a pressão defensiva

    A estrutura do acordo é, atualmente, o único ponto de discórdia entre as duas partes antes do anúncio formal. O Bayern prefere incentivar fortemente o valor final da transferência com bônus, enquanto o Frankfurt insiste em um valor fixo garantido mais alto. Internamente, Kompany tem sido a força motriz por trás da negociação, considerando o versátil craque do Frankfurt um reforço ideal, capaz de atuar perfeitamente como lateral ou avançar pela ala esquerda.

  • Negociações tranquilas evitam um impasse

    Os dirigentes do clube estão ansiosos para concluir rapidamente as formalidades, o que contrasta fortemente com o prolongado impasse nas negociações do verão passado envolvendo Nick Woltemade, que acabou sendo transferido do Stuttgart para o Newcastle após meses de negociações públicas com o Bayern. Como Brown está atualmente nos Estados Unidos a serviço da seleção nacional, estão sendo elaborados planos para que ele realize o exame médico obrigatório diretamente no local. A troca digital de dados médicos entre os clubes garante que a conclusão seja rápida, sem atrapalhar a campanha da Alemanha do outro lado do Atlântico.

  • Nathaniel Brown Germany 2026Getty Images

    Os compromissos da Copa do Mundo chamam

    O dinâmico zagueiro está determinado a definir seu futuro no campeonato nacional o mais rápido possível, para se concentrar inteiramente nos compromissos com a seleção, sem nenhuma distração. Brown é um dos principais candidatos a garantir uma vaga no time titular de Julian Nagelsmann, que valoriza sua flexibilidade tática e seu estilo de jogo de alta intensidade.

    A Alemanha estreia no torneio contra Curaçao no domingo, e o jogador espera que sua transferência histórica para a Baviera seja oficializada na mesma data.