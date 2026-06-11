Vincent Kompany consegue o que queria! O Bayern de Munique dá um passo decisivo na negociação de € 65 milhões pelo zagueiro alemão

O dinâmico zagueiro está determinado a definir seu futuro no campeonato nacional o mais rápido possível, para se concentrar inteiramente nos compromissos com a seleção, sem nenhuma distração. Brown é um dos principais candidatos a garantir uma vaga no time titular de Julian Nagelsmann, que valoriza sua flexibilidade tática e seu estilo de jogo de alta intensidade.

A Alemanha estreia no torneio contra Curaçao no domingo, e o jogador espera que sua transferência histórica para a Baviera seja oficializada na mesma data.