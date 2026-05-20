Vincent Kompany como figura-chave? O FC Bayern de Munique parece estar considerando uma “transferência-surpresa” sem custo de transferência

Stones, com 87 partidas pela seleção inglesa, foi uma figura marcante da era de sucesso do City e conquistou, entre 2016 e 2026, seis títulos da Premier League, duas FA Cups e a Liga dos Campeões em 2023. Na temporada 2025/26, porém, ele foi repetidamente prejudicado por lesões sob o comando de Pep Guardiola, atuando apenas esporadicamente e somando, no total, apenas 17 partidas.

No Bayern de Munique, uma vaga na zaga também seria altamente improvável. Com Dayot Upamecano, cujo contrato foi recentemente renovado até 2030, e Jonathan Tah, o clube campeão já conta com uma dupla titular bem entrosada. Atrás deles, porém, o elenco fica um pouco mais reduzido: Min-Jae Kim é considerado há muito tempo um candidato a ser vendido, mas não há novidades concretas. Hiroki Ito fica sempre de fora devido à sua propensão a lesões e, portanto, não é uma opção confiável. Ele também provavelmente deixaria o Bayern caso surgisse uma oferta adequada. A defesa central é complementada pelo versátil Josip Stanisic, que, embora também possa jogar no meio, se destacou especialmente como lateral-direito e lateral-esquerdo na última temporada.

Recentemente, surgiram rumores de que Josko Gvardiol, companheiro de Stones, quer forçar sua saída do ManCity no meio do ano e que poderia muito bem imaginar uma transferência para o FCB. Pelo menos foi o que informou a Sport1 na noite de terça-feira. Segundo a reportagem, Gvardiol seria um “grande fã” do clube alemão recordista de títulos e já esteve várias vezes na mira do FCB. Ao contrário da contratação de Stones, porém, a de Gvardiol seria extremamente cara. Por outro lado, Gvardiol também poderia atuar como lateral-esquerdo. Desde que Alphonso Davies está longe de sua melhor forma e, em consequência de sua lesão no ligamento cruzado, sofreu repetidas lesões musculares, algumas delas graves, essa posição no Bayern também não parece mais garantida.