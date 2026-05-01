Vincent Kompany anuncia duas boas notícias! Atualização sobre a situação do elenco do FC Bayern

"O Phonzy deve voltar a treinar com a equipe hoje", tranquilizou Kompany em uma coletiva de imprensa na sexta-feira. “Ele sentiu um pouco de dor durante a partida contra o PSG. Então, no intervalo — eu não estava presente, estava na tribuna —, foi tomada a decisão, totalmente acertada, de não correr mais esse risco.” Kompany estava suspenso e acompanhou a partida da tribuna, sendo substituído à beira do campo pelo assistente técnico Aaron Danks.

Após o jogo, Davies “fez todos os exames e os resultados foram todos positivos”, explicou Kompany. O treino individual na quinta-feira foi, portanto, apenas uma medida de precaução; Davies deve estar à disposição no sábado contra o 1. FC Heidenheim.