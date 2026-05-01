Davies já havia sido substituído no intervalo após sua surpreendente convocação para o time titular na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain (4 a 5). Na quinta-feira, ele realizou apenas um treino individual, o que gerou preocupações quanto ao seu estado de saúde.
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Vincent Kompany anuncia duas boas notícias! Atualização sobre a situação do elenco do FC Bayern
"O Phonzy deve voltar a treinar com a equipe hoje", tranquilizou Kompany em uma coletiva de imprensa na sexta-feira. “Ele sentiu um pouco de dor durante a partida contra o PSG. Então, no intervalo — eu não estava presente, estava na tribuna —, foi tomada a decisão, totalmente acertada, de não correr mais esse risco.” Kompany estava suspenso e acompanhou a partida da tribuna, sendo substituído à beira do campo pelo assistente técnico Aaron Danks.
Após o jogo, Davies “fez todos os exames e os resultados foram todos positivos”, explicou Kompany. O treino individual na quinta-feira foi, portanto, apenas uma medida de precaução; Davies deve estar à disposição no sábado contra o 1. FC Heidenheim.
Tom Bischof está prestes a voltar — Jonas Urbig começa contra o Heidenheim
Tom Bischof também poderá fazer seu retorno. O jogador versátil de 20 anos ficou de fora dos últimos cinco jogos oficiais devido a uma lesão muscular. “Espero que Tom Bischof já esteja em campo amanhã”, disse Kompany. Lennart Karl, por outro lado, continuará ausente contra o Heidenheim devido à sua lesão muscular, mas “ainda há uma possibilidade” para o jogo de volta contra o PSG.
Kompany confirmou ainda que o goleiro reserva Jonas Urbig estará no gol contra o Heidenheim. Manuel Neuer, por sua vez, estaria prestes a renovar contrato. “A temporada não é mais interminável e, por isso, há conversas”, disse o diretor esportivo Christoph Freund. “São conversas positivas, mas ainda não há nada mais a anunciar.”