AFP
Traduzido por
Vincent Kompany aguarda o sinal verde de Harry Kane para trazer o atacante lesionado de volta ao time titular do Bayern de Munique
Kane está pronto para voltar ao Leverkusen após uma semana inteira de treinos
O maior incentivo para o Bayern antes do jogo da Bundesliga deste sábado contra o Bayer Leverkusen é o retorno de Kane aos treinos. O atacante completou uma semana inteira de treinos sem problemas após um período afastado dos gramados. Seu retorno chega em um momento importante para Kompany, que quer manter o ritmo da equipe. Embora o Bayern tenha marcado muitos gols, com 10 gols nos dois jogos que ele perdeu, o retorno do seu emblemático camisa nove acrescenta uma nova dimensão a um ataque que atualmente carece de vários outros jogadores criativos importantes devido a novas lesões.
- AFP
Kompany fala sobre o “sinal” de Kane e os contratempos com lesões
Na coletiva de imprensa pré-jogo, Kompany deixou claro que a decisão final sobre a participação de Kane cabe ao próprio jogador. “Se Harry der o sinal de que pode jogar, então ele jogará”, disse o técnico do Bayern.
O ex-zagueiro do Manchester City também falou sobre as questões de preparação física geral da equipe, já que Alphonso Davies, Jamal Musiala e Jonas Urbig se lesionaram na partida anterior. Ele comentou: “Poderia ter sido pior. Não são lesões de longa duração; é apenas frustrante para os rapazes porque eles adorariam estar em campo. Você pode ser tão profissional quanto quiser, mas também precisa respeitar o fato de que o corpo nem sempre reage da maneira que você quer.”
O desgaste físico causado pelo domínio na Liga dos Campeões
Com o goleiro Urbig, que sofreu uma concussão, fora de jogo, Manuel Neuer ainda se recuperando de uma lesão na panturrilha e Hiroki Ito afastado devido a uma ruptura de fibra muscular, o elenco está sobrecarregado. Kompany confirmou que Urbig deve retomar os treinos “esperamos que em algum momento da próxima semana”, o que significa que o terceiro goleiro, Sven Ulreich, será titular pela primeira vez nesta temporada. Enquanto isso, Musiala “talvez consiga retornar no início da próxima semana”. Sobre Davies, Kompany observou: “A semana de jogos internacionais vai nos ajudar com o Phonzy.”
- Getty Images Sport
Superando uma fase difícil antes da pausa
Ulreich estará sob os holofotes em uma das partidas mais importantes da temporada, quando o Bayern visitar o Leverkusen no sábado. Com a pausa para os jogos internacionais se aproximando, a prioridade de Kompany é superar esse período difícil sem prejudicar ainda mais o moral do elenco ou a posição do time no campeonato. Após a partida contra o Leverkusen, Ulreich pode permanecer no gol para a partida de volta contra a Atalanta, caso Urbig não seja considerado apto para jogar. A equipe médica aproveitará então a pausa internacional de duas semanas para garantir que Neuer esteja pronto para a intensa agenda do clube em abril.
Publicidade