Vincent Kompany aguarda o sinal verde de Harry Kane para trazer o atacante lesionado de volta ao time titular do Bayern de Munique

Na coletiva de imprensa pré-jogo, Kompany deixou claro que a decisão final sobre a participação de Kane cabe ao próprio jogador. “Se Harry der o sinal de que pode jogar, então ele jogará”, disse o técnico do Bayern.

O ex-zagueiro do Manchester City também falou sobre as questões de preparação física geral da equipe, já que Alphonso Davies, Jamal Musiala e Jonas Urbig se lesionaram na partida anterior. Ele comentou: “Poderia ter sido pior. Não são lesões de longa duração; é apenas frustrante para os rapazes porque eles adorariam estar em campo. Você pode ser tão profissional quanto quiser, mas também precisa respeitar o fato de que o corpo nem sempre reage da maneira que você quer.”