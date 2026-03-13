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Adhe Makayasa

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Vincent Kompany aguarda o sinal verde de Harry Kane para trazer o atacante lesionado de volta ao time titular do Bayern de Munique

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, revelou que Harry Kane está pronto para retornar ao time titular após uma semana inteira de treinos. Embora a disponibilidade do capitão da Inglaterra represente um grande impulso, o gigante alemão enfrenta atualmente um triplo golpe de lesões sofrido durante suas partidas europeias no meio da semana. Kompany expressou alívio pelo fato de que as lesões que afetam suas principais estrelas não sejam de longa duração, já que o clube entra em uma sequência crucial de jogos.

  • Kane está pronto para voltar ao Leverkusen após uma semana inteira de treinos

    O maior incentivo para o Bayern antes do jogo da Bundesliga deste sábado contra o Bayer Leverkusen é o retorno de Kane aos treinos. O atacante completou uma semana inteira de treinos sem problemas após um período afastado dos gramados. Seu retorno chega em um momento importante para Kompany, que quer manter o ritmo da equipe. Embora o Bayern tenha marcado muitos gols, com 10 gols nos dois jogos que ele perdeu, o retorno do seu emblemático camisa nove acrescenta uma nova dimensão a um ataque que atualmente carece de vários outros jogadores criativos importantes devido a novas lesões.

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    Kompany fala sobre o “sinal” de Kane e os contratempos com lesões

    Na coletiva de imprensa pré-jogo, Kompany deixou claro que a decisão final sobre a participação de Kane cabe ao próprio jogador. “Se Harry der o sinal de que pode jogar, então ele jogará”, disse o técnico do Bayern.

    O ex-zagueiro do Manchester City também falou sobre as questões de preparação física geral da equipe, já que Alphonso Davies, Jamal Musiala e Jonas Urbig se lesionaram na partida anterior. Ele comentou: “Poderia ter sido pior. Não são lesões de longa duração; é apenas frustrante para os rapazes porque eles adorariam estar em campo. Você pode ser tão profissional quanto quiser, mas também precisa respeitar o fato de que o corpo nem sempre reage da maneira que você quer.”

  • O desgaste físico causado pelo domínio na Liga dos Campeões

    Com o goleiro Urbig, que sofreu uma concussão, fora de jogo, Manuel Neuer ainda se recuperando de uma lesão na panturrilha e Hiroki Ito afastado devido a uma ruptura de fibra muscular, o elenco está sobrecarregado. Kompany confirmou que Urbig deve retomar os treinos “esperamos que em algum momento da próxima semana”, o que significa que o terceiro goleiro, Sven Ulreich, será titular pela primeira vez nesta temporada. Enquanto isso, Musiala “talvez consiga retornar no início da próxima semana”. Sobre Davies, Kompany observou: “A semana de jogos internacionais vai nos ajudar com o Phonzy.”

  • FC Bayern München v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport

    Superando uma fase difícil antes da pausa

    Ulreich estará sob os holofotes em uma das partidas mais importantes da temporada, quando o Bayern visitar o Leverkusen no sábado. Com a pausa para os jogos internacionais se aproximando, a prioridade de Kompany é superar esse período difícil sem prejudicar ainda mais o moral do elenco ou a posição do time no campeonato. Após a partida contra o Leverkusen, Ulreich pode permanecer no gol para a partida de volta contra a Atalanta, caso Urbig não seja considerado apto para jogar. A equipe médica aproveitará então a pausa internacional de duas semanas para garantir que Neuer esteja pronto para a intensa agenda do clube em abril.

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