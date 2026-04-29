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Vincent Kompany afirma que o Bayern de Munique está disposto a “dar tudo de si em campo” para chegar à final da Liga dos Campeões, depois de não ter “se divertido” ao assistir ao confronto de nove gols contra o PSG
Uma primeira partida caótica em Paris
A partida em si foi um turbilhão de gols e mudanças táticas. Harry Kane e Michael Olise marcaram para os visitantes, mas o PSG aproveitou as falhas defensivas do Bayern por meio de Khvicha Kvaratskhelia, João Neves e Ousmane Dembélé para chegar ao intervalo com uma vantagem de 3 a 2.
Após o intervalo, os campeões franceses pareciam ter encerrado a disputa depois que Kvaratskhelia e Dembélé marcaram seus segundos gols da noite, levando o placar a 5 a 2. No entanto, um cabeceio de Dayot Upamecano em uma jogada ensaiada e um chute espetacular de Luis Díaz reduziram a diferença para apenas um gol, garantindo que a partida de volta na Allianz Arena será um confronto de alto risco.
- AFP
Kompany, frustrado com a proibição de estar na linha lateral
A primeira partida no Parc des Princes foi um clássico para a história, mas foi uma experiência angustiante para Kompany, que foi obrigado a assistir das arquibancadas devido a uma suspensão. O técnico do Bayern foi impedido de ficar na linha lateral após acumular três cartões amarelos, deixando o assistente Aaron Danks no comando da equipe no banco de reservas.
Refletindo sobre a experiência de estar afastado de seus jogadores durante um confronto de tanta importância, Kompany admitiu que a situação estava longe de ser ideal. “Não é nada divertido”, disse Kompany à Prime Video. “Se isso nunca mais acontecer, ficarei satisfeito. Não consigo tomar decisões a 80 metros de distância. Mas gostei da maneira como os jogadores reagiram, lá do alto das arquibancadas.”
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Público pedindo o gol na Allianz Arena
Depois de cumprir sua suspensão, Kompany está ansioso pela oportunidade de liderar sua equipe na partida de volta, na próxima quarta-feira. Ele pediu aos torcedores do Bayern que recriem a atmosfera intimidadora que os ajudou a superar o Real Madrid na fase anterior, prometendo que seus jogadores darão tudo de si em campo.
“A atmosfera na próxima semana na Allianz Arena vai ser louca. Sabemos que temos que vencer. Vamos dar absolutamente tudo, realmente tudo o que temos, mesmo que tenhamos que morrer em campo. Acreditamos”, afirmou Kompany. “Houve tanta garra contra o Madrid. Precisamos de nada menos do que isso, precisamos de ainda mais, e é tudo o que posso pedir. Eu iria ao estádio para um jogo como esse, mas não para ficar quieto.”
A mentalidade é fundamental para os bávaros
A resiliência do Bayern tornou-se uma marca registrada de Kompany em Munique, com a equipe se recusando a desistir mesmo diante de uma pressão significativa. A capacidade de reagir após estar perdendo por três gols claramente deu ao time a confiança de que pode concluir a tarefa na Allianz Arena. Kompany destacou o caráter incomum do resultado, mantendo uma perspectiva positiva para a partida de volta. “Normalmente, quando você leva cinco gols em uma semifinal, está fora. Mas marcamos quatro e poderíamos ter marcado mais. Com 5 a 2 teria sido difícil, mas agora é basicamente 1 a 0”, disse Kompany.