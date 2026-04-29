Vincent Kompany afirma que o Bayern de Munique está disposto a “dar tudo de si em campo” para chegar à final da Liga dos Campeões, depois de não ter “se divertido” ao assistir ao confronto de nove gols contra o PSG

A partida em si foi um turbilhão de gols e mudanças táticas. Harry Kane e Michael Olise marcaram para os visitantes, mas o PSG aproveitou as falhas defensivas do Bayern por meio de Khvicha Kvaratskhelia, João Neves e Ousmane Dembélé para chegar ao intervalo com uma vantagem de 3 a 2.

Após o intervalo, os campeões franceses pareciam ter encerrado a disputa depois que Kvaratskhelia e Dembélé marcaram seus segundos gols da noite, levando o placar a 5 a 2. No entanto, um cabeceio de Dayot Upamecano em uma jogada ensaiada e um chute espetacular de Luis Díaz reduziram a diferença para apenas um gol, garantindo que a partida de volta na Allianz Arena será um confronto de alto risco.