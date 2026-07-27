AFP
Traduzido por
Vincent Janssen, que não teve sucesso no Tottenham, rumo à MLS após acordo sobre novo contrato
O Portland Timbers contrata o experiente jogador holandês
Janssen está indo para os Estados Unidos para iniciar o próximo grande capítulo de sua carreira futebolística nômade. De acordo com a revista *Voetbal International*, o experiente atacante chegou a um acordo sobre as condições pessoais com o Portland Timbers. O clube da MLS agiu rapidamente para apresentar uma proposta definitiva que se alinhava perfeitamente aos planos de longo prazo do jogador fora de campo.
A decisão de fazer as malas para o Noroeste do Pacífico ocorre apesar de um esforço conjunto do Royal Antwerp para manter seu principal artilheiro na Bélgica. No entanto, Janssen recusou a proposta, optando por encerrar sua prolífica passagem de quatro temporadas pela Pro League belga em favor de uma nova oportunidade nos Estados Unidos.
- AFP
Um sonho norte-americano profundamente pessoal se torna realidade
Para o centroavançado de 32 anos, a mudança para a MLS representa a concretização de um objetivo familiar profundamente pessoal, e não uma simples transição financeira. Janssen, cuja esposa é mexicana-americana, vem expressando abertamente há várias temporadas seu forte desejo de mudar com a família para os Estados Unidos antes de chegar ao fim de sua carreira como jogador.
O plano familiar de longo prazo sempre teve como foco estabelecer uma residência permanente e para toda a vida na América do Norte assim que pendurasse as chuteiras. Ao concretizar a transferência para Portland, Janssen conseguiu sincronizar perfeitamente sua trajetória esportiva competitiva com as aspirações familiares.
Reflexões sobre uma fase prolífica na Bélgica
A passagem de Janssen pelo Tottenham foi difícil, com o atacante marcando apenas seis gols em 42 partidas sob o comando de Mauricio Pochettino antes de, por fim, deixar o clube. Sua recuperação após a Premier League, no entanto, tem sido nada menos que exemplar. O ex-astro revelação do AZ deixa o Royal Antwerp com um legado nacional de altíssimo nível, tendo restaurado completamente sua reputação como um “número nove” implacável e decisivo.
Ao longo de sua passagem altamente consistente de quatro temporadas pelo clube belga, Janssen acumulou um histórico impressionante de 173 partidas, marcando 64 gols e dando 27 assistências em todas as competições. Sua capacidade tática de segurar a bola e sua precisão na finalização foram absolutamente fundamentais para levar o Antuérpia ao sucesso nacional, ajudando o clube a conquistar o título do campeonato e a Copa da Bélgica como parte de uma histórica dobradinha nacional, além da primeira participação da história do clube na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA.
- Getty Images Sport
Portland conta com experiência comprovada
O técnico espanhol Martí Cifuentes aposta na vasta experiência de Janssen em diversas competições ao redor do mundo. O técnico do Portland também está ciente de que seu novo reforço já conhece bem o futebol norte-americano, tendo atuado anteriormente por três temporadas pelo Monterrey, do México, onde marcou 24 gols e deu 5 assistências em 92 partidas em todas as competições.
Essa passagem pelo México também se mostrou frutífera em termos de títulos, com Janssen conquistando três conquistas importantes durante sua passagem pelo clube: um título da Liga dos Campeões da CONCACAF, um campeonato mexicano do Apertura e uma conquista da Copa do México.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.