A passagem de Janssen pelo Tottenham foi difícil, com o atacante marcando apenas seis gols em 42 partidas sob o comando de Mauricio Pochettino antes de, por fim, deixar o clube. Sua recuperação após a Premier League, no entanto, tem sido nada menos que exemplar. O ex-astro revelação do AZ deixa o Royal Antwerp com um legado nacional de altíssimo nível, tendo restaurado completamente sua reputação como um “número nove” implacável e decisivo.

Ao longo de sua passagem altamente consistente de quatro temporadas pelo clube belga, Janssen acumulou um histórico impressionante de 173 partidas, marcando 64 gols e dando 27 assistências em todas as competições. Sua capacidade tática de segurar a bola e sua precisão na finalização foram absolutamente fundamentais para levar o Antuérpia ao sucesso nacional, ajudando o clube a conquistar o título do campeonato e a Copa da Bélgica como parte de uma histórica dobradinha nacional, além da primeira participação da história do clube na fase de grupos da Liga dos Campeões da UEFA.