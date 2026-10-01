Getty Images Sport
Traduzido por
'Vim para tomar o lugar dele!' - Marcelo revela como a lenda do Real Madrid Roberto Carlos reagiu ao ser substituído no Santiago Bernabéu
Uma tarefa assustadora na capital espanhola
Marcelo desembarcou em Madri ainda adolescente, em 2007, carregando o enorme peso de suceder um astro mundial. O jovem lateral-esquerdo recebeu a missão de, com o tempo, preencher o vazio deixado por seu herói de infância, que havia dominado o setor no Bernabéu por anos.
A transição poderia facilmente ter provocado uma rivalidade acirrada, já que os dois brasileiros estavam destinados a disputar exatamente a mesma posição em campo. Em vez disso, o defensor veterano acolheu o adolescente de imediato, facilitando sua adaptação ao futebol europeu e atuando como um suporte vital durante a única temporada em que estiveram juntos.
- AFP
"Vim para assumir o lugar dele!"
Em entrevista ao Campo de Estrellas, da Real Madrid TV, Marcelo detalhou a experiência surreal de conhecer seu ídolo. "Você chega a um lugar, seu ídolo o recebe calorosamente sabendo que você joga na mesma posição, que eu estava chegando para ser 'o sucessor de Roberto Carlos'", disse.
O lendário lateral logo fez questão de garantir que seu novo companheiro de equipe tivesse uma linha direta para qualquer problema. Marcelo lembrou de seu compatriota lhe dizendo: "Marcelo, pegue meu número e anote. Me ligue se precisar de qualquer coisa."
Esse acolhimento foi muito além do campo de treino, proporcionando estabilidade crucial para o círculo mais próximo do jovem. "Ele tratou a mim, minha esposa, meu cunhado, meu avô, como se fôssemos da família dele", explicou Marcelo. "Não é normal alguém tratar você tão bem quando você está chegando para jogar no lugar dele. Em teoria, eu estava chegando para ocupar o lugar dele, e ele me ajudou muito."
Um resgate festivo longe do Brasil
Esse cuidado paternal ficou mais evidente durante a primeira pausa de inverno de Marcelo na Espanha. Como havia apenas uma breve janela de cinco dias, o que impedia uma viagem de volta à América do Sul, o jovem defensor enfrentaria um período festivo solitário antes de receber um convite inesperado.
"Eu nunca liguei para ele, mas ele me ligou", relembrou Marcelo. "Em um Natal, ele me disse: 'Olha, não temos tempo de ir ao Brasil no Natal porque são só cinco dias, venha para a minha casa'.
"Eu sei o quanto o Natal é importante para as famílias. Estando longe do Brasil, eu precisava ter um lar e sentir como se fosse o meu."
- AFP
Cimentando um legado incomparável
Marcelo acabou cumprindo de forma definitiva a promessa demonstrada no início da carreira, consolidando-se como um grande nome da era moderna no Bernabéu. Ao fim, acumulou uma impressionante coleção de títulos, que incluiu cinco troféus da Liga dos Campeões e seis títulos de La Liga, deixando uma marca permanente no futebol europeu.
Embora o troféu da Copa do Mundo tenha lhe escapado de forma marcante após a dura eliminação do Brasil em 2014, seu status no clube segue intocável. Agora, ao refletir sobre os dias de jogador já aposentado, Marcelo é lembrado de forma unânime ao lado de seu ídolo no panteão dos maiores defensores da história do Madrid.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.