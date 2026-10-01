Em entrevista ao Campo de Estrellas, da Real Madrid TV, Marcelo detalhou a experiência surreal de conhecer seu ídolo. "Você chega a um lugar, seu ídolo o recebe calorosamente sabendo que você joga na mesma posição, que eu estava chegando para ser 'o sucessor de Roberto Carlos'", disse.

O lendário lateral logo fez questão de garantir que seu novo companheiro de equipe tivesse uma linha direta para qualquer problema. Marcelo lembrou de seu compatriota lhe dizendo: "Marcelo, pegue meu número e anote. Me ligue se precisar de qualquer coisa."

Esse acolhimento foi muito além do campo de treino, proporcionando estabilidade crucial para o círculo mais próximo do jovem. "Ele tratou a mim, minha esposa, meu cunhado, meu avô, como se fôssemos da família dele", explicou Marcelo. "Não é normal alguém tratar você tão bem quando você está chegando para jogar no lugar dele. Em teoria, eu estava chegando para ocupar o lugar dele, e ele me ajudou muito."



