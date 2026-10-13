O técnico Emery está convicto de que o Aston Villa precisa voltar a impor sua força em casa quando enfrentar o Fenerbahce na noite de quarta-feira. Apesar da rápida ascensão no futebol europeu, o Aston Villa tem encontrado dificuldades no Villa Park nesta temporada e não venceu nenhuma das três primeiras partidas em casa, considerando todas as competições. A fase ruim ocorre em um momento em que a atmosfera do estádio é parcialmente afetada pela reforma em andamento da arquibancada norte, visando à Eurocopa de 2028.

Emery segue concentrado nos ajustes táticos e mentais necessários para melhorar o desempenho em casa. “Somos realistas em relação à maneira como estamos trabalhando e melhorando as coisas”, explicou o técnico do Aston Villa em entrevista coletiva antes da partida. “Mas ainda não é suficiente. Por isso, estamos conversando muito com o elenco, em reuniões e com vídeos, e também treinando para mostrar evolução nos jogos. No Villa Park, ainda não vencemos, então é muito importante encontrar maneiras de melhorar para ficarmos mais perto da vitória.”

O ex-técnico de Arsenal e Villarreal recorre à história recente do clube para inspirar o elenco. “Amanhã é uma ótima oportunidade para dar mais um passo nessa evolução e para os jogadores ganharem confiança e se sentirem à vontade”, disse ele, segundo a ESPN. “O Villa Park é algo muito, muito especial para nós. Deve ser como tem sido nestes quatro anos em que estamos aqui, quando conseguimos fazer dele um lugar especial, nossa fortaleza. Amanhã é um novo desafio para mostrar isso.”