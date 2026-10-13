Getty Images Sport
Traduzido por
“Villa Park é nossa fortaleza”: Unai Emery pede ao Aston Villa que encerre o jejum em casa contra o Fenerbahce, enquanto a crise de lesões na lateral esquerda se agrava
Emery cobra melhora no Villa Park
O técnico Emery está convicto de que o Aston Villa precisa voltar a impor sua força em casa quando enfrentar o Fenerbahce na noite de quarta-feira. Apesar da rápida ascensão no futebol europeu, o Aston Villa tem encontrado dificuldades no Villa Park nesta temporada e não venceu nenhuma das três primeiras partidas em casa, considerando todas as competições. A fase ruim ocorre em um momento em que a atmosfera do estádio é parcialmente afetada pela reforma em andamento da arquibancada norte, visando à Eurocopa de 2028.
Emery segue concentrado nos ajustes táticos e mentais necessários para melhorar o desempenho em casa. “Somos realistas em relação à maneira como estamos trabalhando e melhorando as coisas”, explicou o técnico do Aston Villa em entrevista coletiva antes da partida. “Mas ainda não é suficiente. Por isso, estamos conversando muito com o elenco, em reuniões e com vídeos, e também treinando para mostrar evolução nos jogos. No Villa Park, ainda não vencemos, então é muito importante encontrar maneiras de melhorar para ficarmos mais perto da vitória.”
O ex-técnico de Arsenal e Villarreal recorre à história recente do clube para inspirar o elenco. “Amanhã é uma ótima oportunidade para dar mais um passo nessa evolução e para os jogadores ganharem confiança e se sentirem à vontade”, disse ele, segundo a ESPN. “O Villa Park é algo muito, muito especial para nós. Deve ser como tem sido nestes quatro anos em que estamos aqui, quando conseguimos fazer dele um lugar especial, nossa fortaleza. Amanhã é um novo desafio para mostrar isso.”
- Getty Images Sport
Dilemas para escalar a defesa do Aston Villa
A tarefa de superar os gigantes turcos ficou mais complicada com o aumento da lista de lesionados, especialmente na defesa. O Aston Villa enfrenta uma crise na lateral esquerda após o empate por 2 a 2 com o Brentford no fim de semana. Matteo Ruggeri teve de sair no intervalo daquela partida e agora deve ficar afastado por um longo período, juntando-se ao também lateral Ian Maatsen no departamento médico.
Emery confirmou a gravidade da situação e afirmou que agora precisa buscar soluções táticas criativas para preencher a lacuna. “Há situações negativas para alguns jogadores, porque estão lesionados, como Ruggeri”, admitiu Emery. “Precisamos tentar encontrar soluções, já que Maatsen não está disponível. Acho que ele deve voltar a se juntar a nós em alguns dias, em uma ou duas semanas. Quanto a Ruggeri, não sabemos exatamente por quanto tempo ele ficará fora, mas serão algumas semanas, mais de um mês.”
Reforço de Goretzka e limitações do elenco
Embora a situação na defesa seja preocupante, há notícias melhores no meio-campo, já que Leon Goretzka se aproxima de sua estreia oficial pelo clube. O elenco, porém, segue bastante desfalcado em outros setores: Brian Madjo e Taylor Harwood-Bellis estão indisponíveis após ficarem fora da lista do Villa para a Champions League, enquanto George Hemmings não poderá jogar devido a um problema físico leve.
Apesar dessas limitações no elenco, Emery mantém o otimismo quanto à evolução do grupo antes do confronto de quarta-feira: “Leon Goretzka está no elenco para amanhã; George Hemmings ainda sente uma pequena dor e não estará disponível amanhã, mas talvez possa voltar no sábado.”
- Getty Images Sport
Sortes distintas para Aston Villa e Fenerbahçe
O Villa chega ao confronto após conquistar uma vitória dramática por 3 a 2 fora de casa sobre o Club Brugge em sua estreia na Champions League, enquanto o Fenerbahce empatou em 1 a 1 em casa com a Roma. Apesar do sucesso fora de casa na competição europeia, a equipe de Emery não conseguiu repetir o desempenho no Villa Park nesta temporada e perdeu pontos nos três jogos como mandante: foi derrotada por 1 a 0 pelo Arsenal e por 2 a 1 pelo Nottingham Forest, antes de empatar em 2 a 2 com o Brentford no último fim de semana.
Siga GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.