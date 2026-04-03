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Viktor Gyokeres segue os passos de Kylian Mbappé e Cole Palmer ao registrar a marca de sua icônica comemoração com a máscara
Celebração oficialmente protegida
De acordo com documentos analisados pelo Expressen, os representantes de Gyokeres solicitaram com sucesso o registro da marca de sua comemoração icônica, que foi oficialmente concedido em meados de setembro. A notícia, também divulgada por Fabrizio Romano, confirma que o jogador de 27 anos apresentou o pedido ao EUIPO no início do ano passado para impedir que terceiros explorassem comercialmente sua imagem. Essa medida legal reflete as estratégias empregadas por Mbappé e Palmer, garantindo que a estrela do Arsenal mantenha controle total sobre como a “máscara” é utilizada em produtos promocionais e publicidade.
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Análise especializada sobre registro de marcas
Profissionais do direito observaram que, embora Gyokeres tenha garantido os direitos sobre uma imagem específica, o formato de seu registro pode diferir significativamente das marcas de movimento utilizadas por outras estrelas da Premier League. Lee Curtis, advogado especializado em marcas registradas da HGF, sugeriu que registrar uma única foto, em vez de um movimento completo, poderia afetar a solidez da proteção.
Curtis explicou: “A marca de movimento mostra a comemoração em sua totalidade, não apenas um único momento. Há, portanto, uma questão sobre se o registro de Viktor Gyokeres — sendo uma foto de um momento em vez do movimento completo — limita potencialmente seus direitos. Embora uma marca de movimento possa ser mais difícil de obter do que uma baseada em foto, pode valer a pena o esforço no final das contas.”
Gerir uma marca comercializável
A tendência de registrar comemorações como marcas registradas tornou-se um componente essencial do marketing esportivo moderno, permitindo que os jogadores protejam seus aspectos comerciais contra o uso não autorizado. O escritório de advocacia Mills & Reeve, que assessorou Palmer em um pedido semelhante, esclareceu que tais medidas visam garantir os interesses financeiros do jogador, e não impedir que torcedores ou colegas imitem o gesto.
O escritório declarou: “Não se tratava de impedir que outras personalidades do esporte, ou crianças em playgrounds, realizassem a mesma comemoração ou uma semelhante. Trata-se de colocar Cole em uma posição melhor para controlar como seu nome, apelido, imagem e comemoração de gols — todos aspectos altamente comercializáveis de sua marca pessoal — são explorados comercialmente por terceiros.”
- AFP
A fase da Copa do Mundo está à espera
O atacante do Arsenal terá a plataforma global perfeita para divulgar sua marca recém-lançada neste verão, ao liderar a seleção da Suécia na Copa do Mundo de 2026. Suas próximas partidas pelos Gunners proporcionarão mais oportunidades para elevar sua visibilidade mundial, enquanto ele busca levar tanto o clube quanto a seleção nacional a conquistas importantes nos próximos meses.