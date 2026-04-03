Viktor Gyokeres segue os passos de Kylian Mbappé e Cole Palmer ao registrar a marca de sua icônica comemoração com a máscara

Profissionais do direito observaram que, embora Gyokeres tenha garantido os direitos sobre uma imagem específica, o formato de seu registro pode diferir significativamente das marcas de movimento utilizadas por outras estrelas da Premier League. Lee Curtis, advogado especializado em marcas registradas da HGF, sugeriu que registrar uma única foto, em vez de um movimento completo, poderia afetar a solidez da proteção.

Curtis explicou: “A marca de movimento mostra a comemoração em sua totalidade, não apenas um único momento. Há, portanto, uma questão sobre se o registro de Viktor Gyokeres — sendo uma foto de um momento em vez do movimento completo — limita potencialmente seus direitos. Embora uma marca de movimento possa ser mais difícil de obter do que uma baseada em foto, pode valer a pena o esforço no final das contas.”