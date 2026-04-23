Viktor Gyokeres não é a solução! O Arsenal ouve que ainda precisa de um atacante centro do tipo Erling Haaland como peça final no quebra-cabeça para conquistar o título da Premier League

Com a equipe de Arteta desperdiçando uma vantagem de nove pontos na liderança da tabela, o ex-atacante do Arsenal, Dickov — em entrevista exclusiva concedida em parceria com o MrQ — disse ao GOAL, quando questionado se o Arsenal ainda carece de um camisa 9 capaz de conquistar títulos: “Acredito sinceramente que isso é verdade.

“Se você analisar as últimas semanas, é difícil comparar Erling Haaland com qualquer outro jogador do futebol mundial, mas as pessoas estão dizendo que ele não está em sua melhor temporada. Ele marcou 35 gols! Mas nas últimas semanas, quando a situação ficou crítica, o campeonato ficou acirrado e a pressão aumentou, ele entrou em campo e marcou um hat-trick. Contra o Burnley, era um jogo que o Man City esperava vencer, mas foi difícil. Uma chance, um gol.

“Depois, olhe para o Havertz, que considero um jogador fantástico, e olhe também para o Gyokeres, fantástico. Mas eles não têm aquele poder de finalização que o Erling Haaland oferece. E isso gera confiança em toda a equipe. O City pode jogar mal durante 90 minutos, mas se o Erling tiver uma chance aos 91 minutos, eles vão marcar. Isso dá essa confiança a toda a equipe.

“Não estou dizendo que o Arsenal deva sair por aí comprando um Erling Haaland, não há ninguém assim disponível. Mas você olha para o Erling e sua produção de gols, e olha para [Antoine] Semenyo, olha para Rayan Cherki recentemente, as contribuições em gols que eles têm dado, algo que os jogadores talentosos do Arsenal não têm feito ultimamente. Você precisa desses grandes jogadores criativos para se destacarem quando os jogos estão acirrados e a pressão é grande.”