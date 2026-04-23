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Viktor Gyokeres não é a solução! O Arsenal ouve que ainda precisa de um atacante centro do tipo Erling Haaland como peça final no quebra-cabeça para conquistar o título da Premier League
Atacantes do Arsenal que não conseguiram conquistar o título
Jogadores como Olivier Giroud, Alexandre Lacazette e Pierre-Emerick Aubameyang não conseguiram trazer de volta o título da Premier League para o norte de Londres, enquanto Gabriel Jesus ainda não conseguiu repetir no Arsenal o sucesso que teve anteriormente no Manchester City.
O atacante sueco Gyokeres foi contratado por 55 milhões de libras (74 milhões de dólares) em 2025, quando Mikel Arteta venceu a disputa pela contratação tão cobiçada. O ex-atacante do Coventry havia marcado 97 gols em 102 partidas pelo gigante português Sporting.
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Quantos gols Gyokeres marcou pelo Arsenal?
O jogador de 27 anos marcou dois gols em sua estreia em casa na Premier League contra o Leeds, mas conseguiu marcar apenas mais um gol na primeira divisão inglesa antes do início de novembro.
Gyokeres chegou a 18 gols em todas as competições, incluindo 12 no campeonato, mas não é titular garantido — já que Kai Havertz é ocasionalmente escalado mais como um falso nove — e tem enfrentado dificuldades para convencer, em uma tentativa de provar que pode ser o atacante carismático que o Arsenal tanto precisa.
O Arsenal precisa encontrar outro atacante centro?
Com a equipe de Arteta desperdiçando uma vantagem de nove pontos na liderança da tabela, o ex-atacante do Arsenal, Dickov — em entrevista exclusiva concedida em parceria com o MrQ — disse ao GOAL, quando questionado se o Arsenal ainda carece de um camisa 9 capaz de conquistar títulos: “Acredito sinceramente que isso é verdade.
“Se você analisar as últimas semanas, é difícil comparar Erling Haaland com qualquer outro jogador do futebol mundial, mas as pessoas estão dizendo que ele não está em sua melhor temporada. Ele marcou 35 gols! Mas nas últimas semanas, quando a situação ficou crítica, o campeonato ficou acirrado e a pressão aumentou, ele entrou em campo e marcou um hat-trick. Contra o Burnley, era um jogo que o Man City esperava vencer, mas foi difícil. Uma chance, um gol.
“Depois, olhe para o Havertz, que considero um jogador fantástico, e olhe também para o Gyokeres, fantástico. Mas eles não têm aquele poder de finalização que o Erling Haaland oferece. E isso gera confiança em toda a equipe. O City pode jogar mal durante 90 minutos, mas se o Erling tiver uma chance aos 91 minutos, eles vão marcar. Isso dá essa confiança a toda a equipe.
“Não estou dizendo que o Arsenal deva sair por aí comprando um Erling Haaland, não há ninguém assim disponível. Mas você olha para o Erling e sua produção de gols, e olha para [Antoine] Semenyo, olha para Rayan Cherki recentemente, as contribuições em gols que eles têm dado, algo que os jogadores talentosos do Arsenal não têm feito ultimamente. Você precisa desses grandes jogadores criativos para se destacarem quando os jogos estão acirrados e a pressão é grande.”
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Será que Gyokeres conseguirá conquistar o título da Premier League pelo Arsenal?
Gyokeres é o único jogador do Arsenal a atingir dois dígitos no número de gols marcados na Premier League nesta temporada, com Saka e Eberechi Eze empatados em segundo lugar nessa lista, com seis gols cada.
O mais recente camisa 14 dos Gunners ainda pode seguir os passos de um antecessor icônico que vestiu essa camisa — o francês Thierry Henry, campeão da Copa do Mundo —, levando a glória do título para a metade vermelha do norte de Londres e silenciando todos os céticos no processo; mas perguntas mais incômodas serão feitas se ele não conseguir cumprir essa missão.