Viktor Gyokeres merece mais reconhecimento! Graham Potter destaca o “incrível impacto” do atacante do Arsenal, apesar das críticas, e defende a temporada de estreia de Alexander Isak no Liverpool

O técnico da Suécia elogiou as qualidades de Gyokeres, destacando seu papel crucial tanto no clube quanto na seleção. Ele também admitiu ter ficado surpreso com a quantidade de críticas dirigidas ao atacante do Arsenal.

“Ele marcou quatro gols em dois jogos, levou-nos à Copa do Mundo, então seu impacto é incrível”, disse Potter, conforme citado pelo The Athletic. “Do ponto de vista do Arsenal, ele cumpriu seu papel, marcou seus gols, e o time venceu a Premier League e chegou à final da Liga dos Campeões.

Ele jogou a maioria das partidas, mas ainda assim recebe críticas. É assim que o mundo funciona, mas quando você olha para ele, vê o quanto ele trabalha, como ele conduz seu trabalho, e percebe que é uma pessoa incrível.”