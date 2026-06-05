Getty/GOAL
Traduzido por
Viktor Gyokeres merece mais reconhecimento! Graham Potter destaca o “incrível impacto” do atacante do Arsenal, apesar das críticas, e defende a temporada de estreia de Alexander Isak no Liverpool
Potter apoia seus craques da Suécia
Potter elogiou Gyokeres depois que o atacante ajudou a Suécia a garantir a classificação para a Copa do Mundo com uma vitória na repescagem contra a Polônia. O atacante do Arsenal marcou quatro gols em duas partidas das eliminatórias e desempenhou um papel fundamental na classificação da Suécia para o torneio. Apesar de ter ajudado o Arsenal a conquistar a Premier League e chegar à final da Liga dos Campeões, Gyokeres continua enfrentando críticas de alguns observadores. Potter acredita que essas avaliações ignoram a contribuição geral do atacante e sua importância tanto para o clube quanto para a seleção.
- Getty
Potter elogia Gyokeres
O técnico da Suécia elogiou as qualidades de Gyokeres, destacando seu papel crucial tanto no clube quanto na seleção. Ele também admitiu ter ficado surpreso com a quantidade de críticas dirigidas ao atacante do Arsenal.
“Ele marcou quatro gols em dois jogos, levou-nos à Copa do Mundo, então seu impacto é incrível”, disse Potter, conforme citado pelo The Athletic. “Do ponto de vista do Arsenal, ele cumpriu seu papel, marcou seus gols, e o time venceu a Premier League e chegou à final da Liga dos Campeões.
Ele jogou a maioria das partidas, mas ainda assim recebe críticas. É assim que o mundo funciona, mas quando você olha para ele, vê o quanto ele trabalha, como ele conduz seu trabalho, e percebe que é uma pessoa incrível.”
Dê seu apoio ao Isak
Potter também defendeu Isak após uma primeira temporada difícil no Liverpool. Lesões e as expectativas geradas por sua transferência de 125 milhões de libras complicaram sua trajetória, mas Potter continua convencido da qualidade do atacante.
“Acho que é justo dizer que provavelmente não correu tão bem quanto ele gostaria — e quanto qualquer um gostaria —, mas às vezes essas coisas acontecem”, explicou ele.
“Às vezes, presumimos que, quando se contrata um jogador, tudo vai melhorar automaticamente. Sabemos o que Alex fez pelo Newcastle, mas como ele se adapta ao que o Liverpool quer que ele faça? O jogador não muda. Sua qualidade não muda. É apenas a forma como eles interagem como equipe.
"As lesões têm sido decepcionantes para ele, mas ele é um rapaz excelente, quer jogar e quer ajudar a equipe. A carreira pode ter altos e baixos, mas a qualidade da pessoa e a qualidade do jogador são inegáveis do nosso ponto de vista."
- IMAGO
A Copa do Mundo está chegando
Com a classificação garantida, a atenção de Potter volta-se agora para a preparação da Suécia para a Copa do Mundo na América do Norte. Espera-se que Gyokeres e Isak sejam os principais nomes da seleção em torneio, já que a Suécia está no Grupo F, ao lado da Holanda, do Japão e da Tunísia.