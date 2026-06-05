Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
GFX Viktor Gyokeres Alexander IsakGetty/GOAL
Yosua Arya

Traduzido por

Viktor Gyokeres merece mais reconhecimento! Graham Potter destaca o “incrível impacto” do atacante do Arsenal, apesar das críticas, e defende a temporada de estreia de Alexander Isak no Liverpool

V. Gyoekeres
A. Isak
Copa do Mundo
Suécia
Arsenal
Premier League
Liverpool
G. Potter

Graham Potter saiu em defesa de sua dupla de ataque, Viktor Gyokeres e Alexander Isak, insistindo que ambos continuam sendo talentos de ponta, apesar de terem recebido críticas mistas na Inglaterra. O técnico da seleção sueca, que se prepara para a Copa do Mundo após uma dramática repescagem nas eliminatórias, acredita que a percepção externa sobre seus atacantes não corresponde à realidade de suas contribuições.

  • Potter apoia seus craques da Suécia

    Potter elogiou Gyokeres depois que o atacante ajudou a Suécia a garantir a classificação para a Copa do Mundo com uma vitória na repescagem contra a Polônia. O atacante do Arsenal marcou quatro gols em duas partidas das eliminatórias e desempenhou um papel fundamental na classificação da Suécia para o torneio. Apesar de ter ajudado o Arsenal a conquistar a Premier League e chegar à final da Liga dos Campeões, Gyokeres continua enfrentando críticas de alguns observadores. Potter acredita que essas avaliações ignoram a contribuição geral do atacante e sua importância tanto para o clube quanto para a seleção.

    • Publicidade
  • Viktor Gyokeres celebration Arsenal goal 2025-26Getty

    Potter elogia Gyokeres

    O técnico da Suécia elogiou as qualidades de Gyokeres, destacando seu papel crucial tanto no clube quanto na seleção. Ele também admitiu ter ficado surpreso com a quantidade de críticas dirigidas ao atacante do Arsenal.

    “Ele marcou quatro gols em dois jogos, levou-nos à Copa do Mundo, então seu impacto é incrível”, disse Potter, conforme citado pelo The Athletic. “Do ponto de vista do Arsenal, ele cumpriu seu papel, marcou seus gols, e o time venceu a Premier League e chegou à final da Liga dos Campeões.

    Ele jogou a maioria das partidas, mas ainda assim recebe críticas. É assim que o mundo funciona, mas quando você olha para ele, vê o quanto ele trabalha, como ele conduz seu trabalho, e percebe que é uma pessoa incrível.”

  • Dê seu apoio ao Isak

    Potter também defendeu Isak após uma primeira temporada difícil no Liverpool. Lesões e as expectativas geradas por sua transferência de 125 milhões de libras complicaram sua trajetória, mas Potter continua convencido da qualidade do atacante.

    “Acho que é justo dizer que provavelmente não correu tão bem quanto ele gostaria — e quanto qualquer um gostaria —, mas às vezes essas coisas acontecem”, explicou ele.

    “Às vezes, presumimos que, quando se contrata um jogador, tudo vai melhorar automaticamente. Sabemos o que Alex fez pelo Newcastle, mas como ele se adapta ao que o Liverpool quer que ele faça? O jogador não muda. Sua qualidade não muda. É apenas a forma como eles interagem como equipe.

    "As lesões têm sido decepcionantes para ele, mas ele é um rapaz excelente, quer jogar e quer ajudar a equipe. A carreira pode ter altos e baixos, mas a qualidade da pessoa e a qualidade do jogador são inegáveis do nosso ponto de vista."

  • Alexander IsakIMAGO

    A Copa do Mundo está chegando

    Com a classificação garantida, a atenção de Potter volta-se agora para a preparação da Suécia para a Copa do Mundo na América do Norte. Espera-se que Gyokeres e Isak sejam os principais nomes da seleção em torneio, já que a Suécia está no Grupo F, ao lado da Holanda, do Japão e da Tunísia.