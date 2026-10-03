Na noite de sexta-feira, o jogador de 28 anos fez história durante o empate por 1 a 1 pela Liga das Nações contra a Bósnia e Herzegovina. Atuando no Estádio Bilino Polje, Gyokeres abriu o placar na marca de uma hora de jogo, antes de a joia da Juventus Kerim Alajbegovic empatar para os donos da casa.

Esse gol consolidou uma marca sem precedentes para o atacante do Arsenal. Ele agora é o primeiro jogador da história a balançar as redes em seis partidas consecutivas pela Liga das Nações.

Sua notável sequência começou com uma atuação de quatro gols contra o Azerbaijão, em novembro de 2024. Desde então, ele tem correspondido de forma consistente no cenário internacional, somando mais gols contra Estônia, Eslováquia e, mais recentemente, nas vitórias sobre Romênia e Polônia.



