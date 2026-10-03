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Viktor Gyokeres manda recado claro para Mikel Arteta, enquanto estrela do Arsenal quebra recorde histórico da Liga das Nações da Uefa durante a pausa internacional
Noite de recorde em Zenica
Na noite de sexta-feira, o jogador de 28 anos fez história durante o empate por 1 a 1 pela Liga das Nações contra a Bósnia e Herzegovina. Atuando no Estádio Bilino Polje, Gyokeres abriu o placar na marca de uma hora de jogo, antes de a joia da Juventus Kerim Alajbegovic empatar para os donos da casa.
Esse gol consolidou uma marca sem precedentes para o atacante do Arsenal. Ele agora é o primeiro jogador da história a balançar as redes em seis partidas consecutivas pela Liga das Nações.
Sua notável sequência começou com uma atuação de quatro gols contra o Azerbaijão, em novembro de 2024. Desde então, ele tem correspondido de forma consistente no cenário internacional, somando mais gols contra Estônia, Eslováquia e, mais recentemente, nas vitórias sobre Romênia e Polônia.
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Paciência necessária no norte de Londres
Enquanto os gols pela seleção continuam saindo, os minutos em campo no cenário doméstico têm sido difíceis de conseguir. As especulações no verão sugeriam que o Arsenal estava no mercado em busca de uma nova referência no ataque, com Julian Alvarez, do Atletico Madrid, fortemente ligado a uma transferência para o Emirates Stadium.
Apesar dos rumores e da falta de tempo de jogo regular sob o comando de Arteta nesta temporada, Gyokeres permaneceu no Arsenal. Agora, ele enfrenta uma disputa para tirar Kai Havertz da equipe titular, mas seu desempenho consistente pela seleção oferece evidências convincentes de que ele segue em ótima forma.
Gyokeres reafirma seu compromisso com o Arsenal
Ao abordar sua situação antes do jogo, o internacional sueco deixou claro que nunca considerou deixar o clube. "Claro, houve muita especulação", explicou. "Mas fiz toda a pré-temporada, e foi bom. Eu estava totalmente focado no Arsenal. Para mim, ficar era algo certo. Estou extremamente feliz no clube."
Reconhecendo seu desejo de ter maior participação, ele acrescentou: "É claro que quero jogar futebol e o máximo possível. Espero que isso também aconteça.
"Como jogador, você sempre quer estar em campo. Claro que você espera mais tempo de jogo, mas temos um elenco extremamente bom, com muitos bons jogadores, e começamos bem aqui."
- Every Second Media
Retorno ao país oferece uma chance em potencial
Gyokeres tem a chance de ampliar sua sequência de gols pela seleção quando a Suécia viajar a Bucareste para enfrentar a Romênia na noite de segunda-feira. Depois disso, sua atenção volta para os compromissos pelo clube e para uma possível vaga no time titular de Arteta.
O centroavante titular Havertz está atualmente se recuperando de uma distensão muscular sofrida enquanto estava com a Alemanha. Com o Arsenal prestes a enfrentar o Leeds em 10 de outubro, Arteta pode relutar em arriscar Havertz durante os 90 minutos completos. Isso abre a porta para que Gyokeres, em grande fase, dê um passo à frente e leve sua forma recordista pela seleção para a Premier League.
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