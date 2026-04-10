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Viktor Gyokeres insiste que o Arsenal pode controlar o "nervosismo", enquanto os críticos afirmam que o time corre o risco de perder o título da Premier League
Enfrentando a pressão da reta final
Gyokeres liderou a busca do Arsenal pelo seu objetivo final durante a maior parte da temporada e agora incentivou seus companheiros a manterem o foco e a alegria na reta final da disputa pelo título, apesar do peso das esperanças e expectativas que recaem sobre seus ombros. Em entrevista ao football.london, o jogador de 27 anos sugeriu que sentir a pressão é algo natural quando se compete no mais alto nível.
“Acho que se você está nervoso, isso significa que é importante para você”, afirmou Gyokeres. “Acho que não é ruim se você encarar isso da maneira certa e canalizar essa energia na direção certa. Então, ficar nervoso, na minha opinião, não é algo ruim. Só é ruim se você transformar isso em algo negativo, e tudo depende de como você lida com essas emoções.”
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A mentalidade necessária para conquistar títulos
O ex-jogador do Sporting CP chegou ao norte de Londres com um histórico de vitórias, tendo conquistado dois títulos consecutivos em Portugal. Ele insiste que manter o rumo firme é a única maneira de enfrentar os últimos meses da temporada. “É preciso estar muito concentrado em cada jogo e levar cada partida o mais a sério possível, independentemente do adversário. Todos os pontos conquistados contam no final”, explicou.
“É preciso pensar assim, mas também não ficar muito frustrado se as coisas não saírem como se quer, porque a temporada é sempre longa e ainda há muito em jogo. Mesmo agora, em abril, ainda há muitos jogos pela frente; só temos que nos concentrar em fazer o nosso trabalho e aproveitá-lo. Não pensar muito no que pode acontecer ou em como será o resultado final.”
Impacto da experiência de elite
O Arsenal reforçou seu elenco com vários jogadores de sucesso no verão passado, incluindo Martin Zubimendi, Eberechi Eze e Piero Hincapie, enquanto Gabriel Heinze se juntou à comissão técnica para trazer ainda mais experiência de alto nível. Gyokeres acredita que essa diversidade de experiências é vital para o grupo. “Cada jogador tem experiências diferentes ao longo de suas carreiras e reações distintas diante das mesmas situações”, disse ele. “Acho que é sempre importante, às vezes, ter uma mentalidade diferente e encarar as coisas de outra maneira. Mas com as mesmas intenções que todos no clube e em conjunto com todos. Temos muitos jogadores na equipe que já conquistaram títulos, e é isso que queremos fazer novamente nesta temporada.”
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Resultados mistos na busca do Arsenal por uma dobradinha histórica
A temporada do Arsenal passou por uma fase turbulenta nesta reta final decisiva, após uma decepcionante derrota na final da Carabao Cup para o Manchester City e uma surpreendente eliminação da FA Cup nas mãos do Southampton, time da Championship, nas quartas de final. Apesar desses contratempos, os Gunners continuam em boa posição para garantir seu primeiro título da Premier League desde a temporada 2003-2004, atualmente com nove pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Manchester City, que tem um jogo a menos. Enquanto isso, suas ambições europeias continuam altas, à medida que se aproximam das semifinais da Liga dos Campeões após garantirem uma vitória crucial por 1 a 0 fora de casa contra o Sporting na primeira partida das quartas de final.