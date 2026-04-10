Viktor Gyokeres insiste que o Arsenal pode controlar o "nervosismo", enquanto os críticos afirmam que o time corre o risco de perder o título da Premier League

Gyokeres liderou a busca do Arsenal pelo seu objetivo final durante a maior parte da temporada e agora incentivou seus companheiros a manterem o foco e a alegria na reta final da disputa pelo título, apesar do peso das esperanças e expectativas que recaem sobre seus ombros. Em entrevista ao football.london, o jogador de 27 anos sugeriu que sentir a pressão é algo natural quando se compete no mais alto nível.

“Acho que se você está nervoso, isso significa que é importante para você”, afirmou Gyokeres. “Acho que não é ruim se você encarar isso da maneira certa e canalizar essa energia na direção certa. Então, ficar nervoso, na minha opinião, não é algo ruim. Só é ruim se você transformar isso em algo negativo, e tudo depende de como você lida com essas emoções.”