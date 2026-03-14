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Viktor Gyokeres está “muito feliz” depois de ver o “incrível” Max Dowman marcar seu primeiro gol na Premier League em uma participação sensacional pelo Arsenal
Gyokeres elogia jovem promessa "incrível" do Arsenal
Gyokeres elogiou muito seu jovem companheiro de equipe Dowman após a vitória suada do Arsenal no Emirates. O jogador da seleção sueca, que chegou com grande reputação, não hesitou em direcionar os holofotes para a sensação de 16 anos depois que o jovem ampliou a vantagem dos Gunners nos acréscimos.
Em entrevista ao programa MOTD da BBC, Gyokeres expressou sua alegria pelo jogador formado na base, afirmando: “Ele não parece ter 16 anos quando está jogando, mas é incrível vê-lo marcar um gol como aquele. Dava para ver todos os jogadores comemorando com ele. Ele é incrível, e estou muito feliz por ele. Sempre tentamos encontrar nossos caminhos, e conseguimos isso hoje também.”
Ele disse à mídia do clube: “Ele toma muitas decisões certas quando entra em campo. É um jogador incrível e muito bom.”
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Drama no final garante pontos vitais para os Gunners
Durante grande parte da noite, parecia que o Arsenal teria uma noite frustrante contra um Everton disciplinado. No entanto, o clima mudou instantaneamente quando Gyokeres, com Dowman desempenhando um papel fundamental na jogada, marcou nos últimos instantes da partida, pondo fim à tensão que dominava a torcida londrina há quase 90 minutos.
“É muito importante, claro, marcamos tão tarde e, obviamente, sabemos que é muito importante para nós vencermos esse tipo de jogo”, disse Gyokeres sobre sua contribuição decisiva. “Foi uma sensação boa depois. Sempre acreditamos que podemos vencer os jogos. Conseguir isso de novo foi uma sensação ótima. Não me importo com esses gols. Foi um gol muito bonito.”
O clima esquenta à medida que a disputa pelo título se acirra
Com o Manchester City perdendo pontos no empate em 1 a 1 contra o West Ham no final da noite, a arrancada do Arsenal nos últimos minutos parece agora um momento decisivo da temporada. O Emirates Stadium, que estava em clima de grande tensão, transformou-se em um cenário de pura alegria quando os dois gols surgiram para garantir os três pontos e ampliar a vantagem na liderança, que agora é de nove pontos.
Gyokeres reconheceu a pressão que os jogadores sentiram vinda das arquibancadas, acrescentando: “É claro que é compreensível quando o resultado é assim e você não sabe para onde o jogo vai levar. A atmosfera após aqueles gols foi incrível.” A vitória deixa o Arsenal em uma posição dominante, enquanto busca segurar um City que vem passando por dificuldades.
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Ganhando impulso para a reta final
A vitória garante que o Arsenal mantenha sua vantagem sobre a equipe de Pep Guardiola neste momento crucial da temporada. Sem jogos da Premier League programados para as próximas semanas, a vitória proporciona um impulso psicológico muito necessário para o elenco, que se prepara para os desafios finais da campanha.
Gyokeres destacou a importância do resultado, acrescentando: “É uma vitória muito importante para nós nesta fase da temporada. Não temos jogos na Premier League há algumas semanas, então, claro, foi bom conquistar a vitória tendo isso em mente também. Ainda temos alguns jogos pela frente antes da pausa, mas muitos deles são importantes.”
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