Viktor Gyokeres está “muito feliz” depois de ver o “incrível” Max Dowman marcar seu primeiro gol na Premier League em uma participação sensacional pelo Arsenal

Gyokeres elogiou muito seu jovem companheiro de equipe Dowman após a vitória suada do Arsenal no Emirates. O jogador da seleção sueca, que chegou com grande reputação, não hesitou em direcionar os holofotes para a sensação de 16 anos depois que o jovem ampliou a vantagem dos Gunners nos acréscimos.

Em entrevista ao programa MOTD da BBC, Gyokeres expressou sua alegria pelo jogador formado na base, afirmando: “Ele não parece ter 16 anos quando está jogando, mas é incrível vê-lo marcar um gol como aquele. Dava para ver todos os jogadores comemorando com ele. Ele é incrível, e estou muito feliz por ele. Sempre tentamos encontrar nossos caminhos, e conseguimos isso hoje também.”

Ele disse à mídia do clube: “Ele toma muitas decisões certas quando entra em campo. É um jogador incrível e muito bom.”