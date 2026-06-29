Viktor Gyokeres deixa clara sua posição sobre as transferências de verão, enquanto o Arsenal supostamente busca Julian Alvarez, do Atlético de Madrid

Gyokeres admitiu estar ciente das especulações em torno de seu futuro no Emirates Stadium. Apesar de ter chegado do Sporting CP com uma reputação impressionante, o sueco passou parte da campanha do Arsenal, que conquistou o título, atrás de Kai Havertz na hierarquia do time, o que levou a especulações de que ele poderia ser transferido neste verão.

Em declarações antes do confronto da Suécia contra a França nas oitavas de final da Copa do Mundo, o atacante insistiu que continua feliz sob o comando de Arteta. “É claro que é lisonjeiro ver que os clubes estão interessados, mas me sinto extremamente à vontade no Arsenal. Depois da temporada que tivemos, só tenho sentimentos positivos”, afirmou Gyokeres.







