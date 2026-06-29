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Viktor Gyokeres deixa clara sua posição sobre as transferências de verão, enquanto o Arsenal supostamente busca Julian Alvarez, do Atlético de Madrid
Gyokeres se pronuncia sobre os rumores de saída
Gyokeres admitiu estar ciente das especulações em torno de seu futuro no Emirates Stadium. Apesar de ter chegado do Sporting CP com uma reputação impressionante, o sueco passou parte da campanha do Arsenal, que conquistou o título, atrás de Kai Havertz na hierarquia do time, o que levou a especulações de que ele poderia ser transferido neste verão.
Em declarações antes do confronto da Suécia contra a França nas oitavas de final da Copa do Mundo, o atacante insistiu que continua feliz sob o comando de Arteta. “É claro que é lisonjeiro ver que os clubes estão interessados, mas me sinto extremamente à vontade no Arsenal. Depois da temporada que tivemos, só tenho sentimentos positivos”, afirmou Gyokeres.
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Os rumores sobre a troca envolvendo Alvarez
A incerteza em relação a Gyokeres é agravada pelo suposto interesse do Arsenal em Alvarez. Notícias sugerem que os campeões da Premier League estão estudando uma negociação que poderia levar o ex-jogador do Manchester City de volta à Inglaterra, possivelmente com Gyokeres indo para o Metropolitano como parte de uma troca de grande repercussão.
Diz-se que Arteta está interessado em adicionar mais versatilidade ao seu ataque, já que os Gunners buscam defender o título. Embora Gyokeres tenha marcado 21 gols em todas as competições na última temporada, ele teve dificuldades para manter a eficiência que demonstrou em Portugal no ambiente mais físico da Premier League. A possível chegada de Alvarez representaria uma mudança significativa na abordagem tática do Arsenal rumo à nova temporada.
A atenção voltada para a Copa do Mundo e o confronto com Saliba
Por enquanto, Gyokeres mantém seu foco totalmente voltado para as obrigações internacionais, já que a seleção sueca de Graham Potter se prepara para um confronto decisivo nas oitavas de final. Os suecos avançaram após uma fase de grupos com resultados mistos, que incluiu uma vitória sobre a Tunísia e um empate com o Japão, garantindo um confronto emocionante contra a França, uma das favoritas do torneio.
Na partida, Gyokeres enfrentará seu companheiro de equipe no Arsenal, William Saliba. Ao refletir sobre o desafio de enfrentar um dos melhores zagueiros do mundo, Gyokeres disse: “Sim, estou ansioso para vê-lo e jogar contra ele, vai ser divertido. Temos que estar no nosso melhor, temos que manter nossa organização defensiva quase perfeita e, claro, aproveitar as chances que surgirem durante a partida.”
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Suécia busca uma surpresa nas oitavas de final
Apesar de ser considerada azarão, Gyokeres acredita que a Suécia tem qualidade para causar uma surpresa. Espera-se que o atacante lidere o ataque e precisará estar no seu melhor para que os jogadores de Potter cheguem às quartas de final às custas dos finalistas de 2022.
Ao falar sobre as chances da equipe, o jogador do Arsenal acrescentou: “Estamos confiantes, acho que precisamos acreditar em nós mesmos. Vimos em muitos jogos deste torneio que é possível vencer e ter um bom desempenho mesmo jogando contra as melhores seleções. Então, é claro, podemos ser os azarões, mas ainda assim acreditamos em nós mesmos.”