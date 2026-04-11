AFP
Viktor Gyokeres atribui a derrota do Arsenal em casa ao “campo seco”, enquanto o Bournemouth reabre a disputa pelo título da Premier League
A disputa pelo título está totalmente em aberto após a surpresa da Emirates
O Emirates Stadium ficou em silêncio no sábado, quando o Arsenal sofreu sua terceira derrota em quatro partidas, perdendo por 2 a 1 para um Bournemouth resistente. O resultado deixa o clube do norte de Londres em uma situação delicada, já que o Manchester City agora tem a chance de diminuir a diferença na liderança da tabela ao enfrentar o Chelsea em Stamford Bridge no domingo.
Junior Kroupi abriu o placar para os visitantes aos 17 minutos, mas o Arsenal ganhou uma chance de recuperação quando Ryan Christie foi julgado por ter tocado a bola com a mão dentro da área. Gyokeres cobrou o pênalti e empatou o jogo, mas um gol de Alex Scott no segundo tempo garantiu que a equipe de Andoni Iraola saísse com os três pontos.
Gyokeres aponta para a superfície
Após o apito final, a internacional sueca Gyokeres fez uma análise polêmica sobre o motivo pelo qual o líder do campeonato teve dificuldades para encontrar seu ritmo. Em entrevista ao programa “Match of the Day” da BBC, a atacante admitiu que o Bournemouth foi perigoso, mas afirmou que as condições do Emirates contribuíram para a derrota.
“Eles são bons nos contra-ataques”, disse Gyokeres. “Têm bons jogadores e fizeram algumas boas combinações. Mas precisamos jogar melhor. Tivemos algumas chances no final. O gramado estava um pouco seco, o que não ajudou. Estou muito confiante. Não precisamos ficar muito presos ao que aconteceu hoje. Precisamos olhar para frente e ser positivos.”
Arteta lamenta o "golpe na cara"
Mikel Arteta não mediu palavras ao avaliar o desempenho, descrevendo a derrota como um forte alerta para o seu elenco. O espanhol reconheceu que sua equipe careceu da eficácia necessária para superar o Bournemouth, que agora soma 11 jogos sem perder.
“[Foi] decepcionante”, disse Arteta àTNT Sports. “É um grande golpe e o que importa agora é como vamos reagir. Eles são um time que não perde há 11 jogos por um motivo — fizeram muitas coisas certas. Estávamos longe de ser eficientes. Na primeira chance que eles tiveram de atacar a área, foi um desvio, uma má ação defensiva e resultou em gol. É algo de que precisamos nos recuperar. No segundo tempo, esperávamos um jogo diferente. Fizemos muitas coisas estranhas hoje. Temos sido muito consistentes. Isso pode acontecer – é assim que funciona o futebol.”
Sete dias para salvar a temporada
Embora a derrota deixe o Arsenal com uma vantagem de nove pontos sobre o Manchester City, a disputa pelo título pode virar a favor da equipe de Pep Guardiola, que tem dois jogos a menos e recebe os Gunners no Etihad no próximo fim de semana. Com pouco tempo para curar as feridas, o Arsenal agora enfrenta uma semana decisiva para a temporada: uma partida de alto risco pelas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Sporting CP, seguida pelo jogo que pode definir o título em Manchester. O time de Arteta precisa recuperar imediatamente sua solidez defensiva e precisão ofensiva para evitar que seus sonhos de conquistar o título se esvaeçam em apenas sete dias.