Viktor Gyokeres alcança um feito inédito no Arsenal em 11 anos, enquanto o atacante de 55 milhões de libras segue os passos de Thierry Henry e Alexis Sánchez

O ex-atacante do Sporting CP vem tendo uma primeira temporada produtiva no norte de Londres, e suas últimas atuações o colocaram em um grupo incrivelmente seleto da história do Arsenal. Ao marcar duas vezes contra o Fulham, Gyokeres elevou sua contagem na temporada para 21 gols em todas as competições, um marco que apenas 12 outros jogadores alcançaram em seu primeiro ano no clube desde sua fundação, há 139 anos.

Sua forma recente tem sido nada menos que espetacular, tendo também marcado contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões no meio da semana. Aquele gol na Espanha marcou seu quinto gol europeu na temporada, somando-se a uma contagem nacional que inclui 15 gols na Premier League e um gol crucial na semifinal da Carabao Cup contra o Chelsea. A icônica comemoração com a máscara está se tornando uma marca registrada do Emirates Stadium.