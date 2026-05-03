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Viktor Gyokeres alcança um feito inédito no Arsenal em 11 anos, enquanto o atacante de 55 milhões de libras segue os passos de Thierry Henry e Alexis Sánchez
Entrando para o seleto clube dos artilheiros
O ex-atacante do Sporting CP vem tendo uma primeira temporada produtiva no norte de Londres, e suas últimas atuações o colocaram em um grupo incrivelmente seleto da história do Arsenal. Ao marcar duas vezes contra o Fulham, Gyokeres elevou sua contagem na temporada para 21 gols em todas as competições, um marco que apenas 12 outros jogadores alcançaram em seu primeiro ano no clube desde sua fundação, há 139 anos.
Sua forma recente tem sido nada menos que espetacular, tendo também marcado contra o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões no meio da semana. Aquele gol na Espanha marcou seu quinto gol europeu na temporada, somando-se a uma contagem nacional que inclui 15 gols na Premier League e um gol crucial na semifinal da Carabao Cup contra o Chelsea. A icônica comemoração com a máscara está se tornando uma marca registrada do Emirates Stadium.
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Seguindo os passos de Henry e Sanchez
A importância da temporada de estreia de Gyokeres fica evidente quando se observam os nomes ao lado dos quais ele agora se encontra. Antes da chegada do sueco, Alexis Sánchez foi o último jogador a marcar 20 gols em seu primeiro ano, tendo marcado 25 na temporada 2014-15. Antes do chileno, o lendário Thierry Henry marcou 26 gols em sua primeira temporada, na época 1999-00. Gyokeres já tem 15 gols na Premier League, ficando a apenas dois de Henry (17) e a um de Sánchez (16) no ranking de maiores artilheiros em uma temporada de estreia pelo Arsenal.
Com três jogos restantes no calendário nacional, o camisa 14 tem uma chance real de superar esses dois ícones da era moderna e conquistar o recorde para si mesmo. Sua eficiência tem sido evidente em todas as competições, tendo também balançado as redes cinco vezes na Liga dos Campeões e uma vez na semifinal da Carabao Cup contra o Chelsea.
Arteta elogia a aula magistral
Mikel Arteta não escondeu sua admiração pela rapidez com que seu novo camisa 14 se adaptou aos rigores do futebol inglês. Após a vitória por 3 a 0 contra o Fulham, o técnico destacou a influência do atacante no ímpeto da equipe. “Ele teve uma ótima atuação”, disse Arteta. “Acho que em Madri, especialmente no primeiro tempo, ele foi muito bem, e hoje, em todos os minutos que jogou, sua contribuição com os gols... obviamente, ele esteve em todas as jogadas, em todas as ações de ataque, esteve envolvido, marcou dois gols excelentes, tanto em termos de posicionamento quanto de timing, algo em que temos trabalhado, e sim, isso vai dar a ele um grande impulso de energia e confiança para a equipe também.”
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Aumenta o ímpeto na reta final do campeonato
A vitória do Arsenal sobre o Fulham não se resumiu apenas a recordes individuais; ela deu um impulso vital antes de uma noite europeia decisiva. Arteta destacou a conexão entre seus jogadores e a torcida, observando que a atmosfera no Emirates é agora uma arma para sua equipe. O desempenho de Bukayo Saka e a ascensão de Myles Lewis-Skelly no meio-campo contribuíram para uma tarde perfeita para os Gunners, que buscam manter a liderança sobre o Manchester City.
Arteta acredita que o atacante está em grande forma exatamente no momento certo, à medida que a pressão na disputa pelo título aumenta. “Sim, é isso que queremos agora: usar esse ímpeto, essa energia e essa confiança para a terça-feira. Certamente vamos precisar disso, então, sim, quando vejo o clima no vestiário, acho que ele está indo na direção certa”, acrescentou o espanhol.